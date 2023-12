La intendenta de Montevideo llegó a la Casa del Pueblo del Partido Socialista (PS) pocos minutos después de comenzado el acto por los 113 años del partido, que se conmemoró este viernes, al caer la tarde, en Las Piedras, Canelones. En su discurso, dirigido a militantes y dirigentes socialistas y también de otras filas –estaba, por ejemplo, el exintendente de Canelones Marcos Carámbula–, Cosse habló por primera vez formalmente como candidata, y planteó a la militancia algunos elementos que considera claves para volver al gobierno, porque “Uruguay no soporta cinco años más como estos que estamos teniendo” y el Frente Amplio (FA) tiene “un mandato hasta moral de ganar”.

Luego de saludar al PS, “un partido fundacional del FA, esa herramienta maravillosa que tiene nuestro pueblo y que le debe tanto a los partidos fundadores”, Cosse habló por algunos minutos de la coyuntura política y lamentó que “vivimos momentos en los cuales la convivencia en todo el Uruguay está verdaderamente tensionada y tironeada por una gran desigualdad que subyace en nuestra sociedad”. “Uruguay no soporta cinco años más como estos que estamos teniendo, no los soporta”, enfatizó la candidata, y dijo que esto último lo afirma “no desde el titular, no estoy repitiendo una frase; lo digo porque conozco la realidad”.

Siguiendo esta línea, Cosse sostuvo que forma “parte de un enorme equipo” mediante el cual accede a “la realidad de primera mano; no me la cuentan, la conozco, y todos los días sucede algo que me anuda el corazón” y la “reubica” en su “humanidad”. “Además de ver grandes problemas, además de haber visto gente que tuvo que tomar agua salada teniendo presión”, ejemplificó, en una clara alusión a la crisis hídrica que acaparó los primeros meses del año, Cosse dijo que ve “también la actitud valiente, heroica, de bancar, y de bancar, y de generar esperanza” y que “a veces los más humildes son los que nos dan las mayores lecciones de esperanza”.

“Yo estoy convencida de que Uruguay necesita un gobierno del FA; necesita el mejor gobierno del FA y necesita la mayor participación posible”, enfatizó. En ese sentido, señaló que ahora que se aprobó “un gran programa”, en el Congreso, hay “un rumbo”, y pidió a los militantes “arroparse” con el programa y caminar “el Uruguay al derecho y al revés”. La intendenta capitalina dijo que es necesario ganar, pero hizo hincapié en el “porqué”. “Tenemos que ganar para gobernar muy, muy bien, y gobernar desde un punto de vista profundamente humanista”, aseveró.

Cosse también insistió en la necesidad de promover la participación popular, en el entendido de que es la única forma de “generar certezas” y consolidar logros, algo que no se puede conseguir únicamente mediante “la construcción institucional”. En este punto, habló sobre su experiencia como ministra en los gobiernos del FA: “Viví como ministra, y compartí con otros ministros y compañeros parlamentarios también, la preocupación constante que se vivió en los tres gobiernos del FA de cómo hacíamos para los logros que teníamos consolidarlos, para que después no se pudieran mover. Hicimos leyes, armamos instituciones, y miren lo que pasó: ensayan nuevos métodos de desmantelación pasiva”, lamentó, con referencia al gobierno.

La candidata dijo que esa “desmantelación” se produce, sobre todo, por la falta de inversión: “Simplemente no invierten, simplemente no generan las evoluciones necesarias, ¿o por qué se creen que a la gente que se atiende en salud pública le cuesta conseguir remedios, o tiene que peregrinar por los remedios? Porque eso está dejado para que siga: nada de segunda reforma, nada de presupuesto, nada de mejora de gestión”, aseguró.

Cosse cerró su oratoria retomando la idea inicial, que el FA está obligado a ganar el próximo gobierno, y consideró que la propuesta que tiene su fuerza política “para la gente es la mejor, y las credenciales que tenemos son las mejores: tenemos un FA unido que ha demostrado a lo largo de toda su historia que resiste cualquier cosa y que es capaz de hacer cosas que parecen imposibles”, entendió.

Por otra parte, remarcó a la militancia la importancia de mantener la unidad por sobre las diferencias internas: “Somos muchos, tenemos que estar unidos. Unidad, unidad, unidad”, repitió con énfasis. La intendenta advirtió que lo que viene por delante “es mucho mucho más importante que cualquier sutileza, que cualquier diferencia. El FA tiene que marcar que está a la altura de los acontecimientos y darles garantías a las personas de cambio real, de cambio de fondo. Tratemos con respeto a los que piensan diferente e invitemos a toda la ciudadanía a sumarse a la reconstrucción y a poner al Uruguay donde merece estar”, cerró, antes de bajar del escenario y prestarse para un desfile de selfies e intercambios con militantes y compañeros.