Las bases programáticas y la proclamación de los cuatro candidatos a la presidencia del Frente Amplio ya es un hecho. Terminado el Congreso Nacional de la fuerza política de izquierda se inicia oficialmente la campaña electoral, que comenzó marcada por el duro cruce la semana pasada entre el presidente Luis Lacalle Pou y el intendente de Canelones -y ahora oficialmente precandidato- Yamandú Orsi.

En una actividad empresarial en la ciudad de Progreso, Lacalle le pidió a Orsi “cuidar los modales”, minutos después, el intendente de Canelones evaluó el comentario como “totalmente fuera de tono”.

Al respecto del episodio, el senador y precandidato Mario Bergara dijo este lunes a DobleClick de radio Del Sol, que más allá de que “la política hay que hacerla respetuosamente” lo que se nota es “ la incomodidad del presidente”.

“Parece bastante fuera de tono hacer un planteo de ese tipo, sobre todo además cuando hay referentes de su partido que a nivel parlamentario tienen niveles de agresividad y de falta de modales bastante notorios”, dijo Bergara. Aseguró que la “incomodidad” del mandatario se ve en su “posicionamiento político, cómo se está valorando el gobierno, cómo se está valorando el FA, cómo han dando las encuestas, no creo que dependa estrictamente de un tema, sino más bien de un panorama camino al ciclo electoral”.

En el mismo sentido se expresó también en la mañana del lunes el senador Alejandro Sánchez en Informativo Sarandí. El frenteamplista ironizó sobre la forma en que se aproximó el presidente y dijo: “Boston River no tenía barras bravas, pero a partir del jueves tiene uno”, en referencia al cuadro de fútbol del que Lacalle Pou es hincha. Asimismo, concordó con su correligionario en decir que “al presidente de la República le molesta las encuestas”.

En una línea similar se había expresado el intendente de Salto y también precandidato, Andrés Lima, que durante el Congreso del FA dijo que Lacalle Pou “capaz que de joven quedó con las ganas de ser patovica, pero al Frente Amplio ningún patovica se lo lleva por delante, menos a esta fuerza política, que es la primera fuerza política del país desde hace más de 25 años”.

Ambos senadores comentaron este lunes sobre el tono del diálogo a nivel parlamentario. Bergara dijo que a su entender, “hay un tono de la política en general en Uruguay que es razonable, pero sí hay algún caso que está fuera de rango. Un insulto en el Parlamento está fuera de rango, los comentarios en Twitter cuando son insultantes, agresivos o amenazantes también”.

En la misma línea, Sánchez aseguró que “el diálogo político en el Senado de la República está muy complicado, porque hay actores que han cabado fosas muy grandes, no hay sesión que no termine en un escándalo. Eso está complejizando mucho porque no hay interlocutores. El gobierno hoy no tiene interlocutores fuertes”.

La reforma de la seguridad social

Otro tema que ha marcado la discusión política es el plebiscito para derogar la reforma de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT. Al respecto, el FA ha dado libertad de acción a su militantes. Ambos referentes comentaron este lunes que en el programa aprobado se ha planteado impulsar “un gran diálogo nacional” para terminar en una nueva reforma sobre este tema.

Sánchez dijo que “en el programa lo que está establecido es que nosotros lo que pretendemos es conocer un diálogo social, y hemos colocado tres bases importantes para ese debate. La primera es la necesidad de construir una seguridad social integral, que tiene que ver con cómo protegemos a los que están hoy más desprotegidos que son los jóvenes, los niños, las mujeres y aquellas personas que tienen informalidad en el empleo. Un pilar solidario para aquellas personas que no lo han logrado porque vienen de la informalidad, por lo tanto necesitan a determinada edad ser asistidas, aunque no hayan hecho aportes, y un sistema de reparto que es en función de los aporte que hacemos cada uno de nosotros cuando trabajamos”.

Por su parte, Bergara fue consultado sobre la falta de pronunciamiento sobre el tema de su competidora en las internas frenteamplistas, Carolina Cosse. “Yo lo planteé en algún momento de manera genérica, no es mi rol intimar a nadie a que se exprese, pero creo yo que es un tema de importancia mayor. Es un tema lo suficientemente relevante como para que los precandidatos tomen su postura, pero evidentemente cada uno tiene sus tiempos, está claro que Carolina dijo que en algún momento se iba a pronunciar.Está claro que los sectores que apoyan a Carolina principalmente están a favor, pero ella planteó que en algún momento se iba a pronunciar y los tiempos los maneja ella”.