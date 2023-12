Los ediles opositores de la Junta Departamental de Artigas se encontraban trabajando en votar una solicitud de intervención para que el Tribunal de Cuentas estudie irregularidades en la Intendencia de Artigas, tal como informó la diaria el viernes pasado. Finalmente se llamó a sesión extraordinaria este martes y los 11 ediles necesarios votaron el pedido de elevar la solicitud, como lo establece la disposición número 4 del artículo 273 de la Constitución.

Esta instancia se inició con la presentación de un documento a la presidencia de la Junta con la solicitud expresa de intervención por parte del Tribunal de Cuentas, firmado por los siete ediles del Frente Amplio (FA), dos del Partido Colorado (PC), dos del Partido Nacional (PN) y uno de Cabildo Abierto (CA), dijo el edil frenteamplista José González a la diaria.

El dirigente confirmó que el primer intento de votación de esta iniciativa fracasó a mediados de noviembre cuando la presidencia del órgano no dejó continuar el tratamiento del tema al expresar que solicitaría asesoramiento legal. El pedido fue puesto nuevamente en la agenda de la Junta el pasado jueves; sin embargo, no hubo cuórum ya que los ediles oficialistas no ingresaron a sala.

Dicha actitud desencadenó una transmisión en vivo del edil colorado Daniel Argañaraz a través de su cuenta de Facebook. Por esa vía Argañaraz hizo pública la situación, mostrando su descontento con la actitud tomada por algunos ediles blancos.

El mismo jueves, los ediles firmantes solicitaron de inmediato llevar adelante en los próximos días una sesión extraordinaria para volver a tratar el tema, teniendo en cuenta que la Junta entrará en receso el próximo lunes, algo que finalmente sucedió este martes.

González comentó que se espera que el pedido formal sea realizado en los próximos días. Agregó que el documento que se espera sea recibido por el Tribunal de Cuentas anexa pruebas de algunas irregularidades respectivas a horas extras y compensaciones. Estas son nuevas respecto de las que habían trascendido públicamente hace algunos meses, desencadenado acciones legales por parte del intendente Pablo Caram.