El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, encabezó dos actos de inauguración este viernes. El primero fue en Río Branco, donde se entregaron 18 viviendas para familias que integran el proyecto constructivo Jefe de los Orientales, que se enmarca en el programa Juntos, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y que tuvo una inversión de 2.400.000 dólares.

El mandatario afirmó que “hay una fortísima intención de acelerar con el tema de la vivienda”, y resaltó que “esto es lo más básico que cualquier persona necesita”.

De acuerdo a Presidencia, las viviendas del plan se componen por entre uno y cuatro dormitorios y cuentan con heladera y calefón, que fueron brindados a través de un convenio con la Dirección Nacional de Energía, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y UTE. “El desarrollo de la iniciativa también requirió una ampliación de la red de saneamiento, abastecimiento de agua potable y de energía eléctrica”, informó Presidencia.

Lacalle Pou finalizó su discurso diciendo que por más que se avance y se haya duplicado el presupuesto, “siempre queda mucho por hacer”. “¿Saben qué? La tarea empieza pero no termina, pero cuando empieza tiene que avanzar y depende de nosotros y también depende de ustedes”, cerró.

Lacalle Pou hizo un balance de su gestión y se refirió al plebiscito para habilitar allanamientos nocturnos

El segundo acto fue en Melo, donde el presidente participó en la inauguración del centro de tratamiento intensivo (CTI) del hospital de Cerro Largo. Allí, habló con la prensa y dijo que “no tiene por qué haber una salud ni de primera ni de segunda, si es una clínica pública o privada”, y sin importar “si es en el interior o es en Montevideo”.

Consultado respecto a su opinión sobre el plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos, dijo que eso es “un tema de campaña”, y que le “cuesta, o no debería de opinar al respecto”. Sin embargo, indicó que le parece “una buena cosa generar más herramientas, sobre todo para el combate al narcotráfico”.

También fue consultado sobre el reciente artículo del semanario Búsqueda en el que se informa que Lacalle Pou participará en la campaña para defender la reforma de la seguridad social. Ante esto, el mandatario se limitó a contestar: “Búsqueda no habló conmigo, así que debe tener buenos informantes”.

Sobre los objetivos para el año, el presidente resaltó que el gobierno se va a focalizar en “terminar muchas cosas” que se están haciendo y en “acelerar otras”. “Particularmente, la iniciativa de las viviendas, el plan Avanzar, el plan Juntos, mejoramiento de barrios”, mencionó.

Por otra parte, resaltó la firma de la licitación para el puente sobre el río Yaguarón, ya que si bien es una obra en territorio brasileño, a la zona productiva “le cambia muchísimo”.

En materia de política exterior, destacó que va a “insistir” con el Mercosur “para salir de este corsé”, y así poder “vincularse” con el resto del mundo.

Asimismo, el presidente hizo un balance de su gestión: “Falta mucho por hacer, estamos en el buen camino, no me cabe la menor duda; e insisto: no me crean a mí, vayan a los números, que los números no mienten”, manifestó.