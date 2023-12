El senador del Partido Nacional (PN) Carlos Camy anunció que llegaron a las firmas en el Parlamento para que haya un plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos.

Camy explicó que se necesitaba la voluntad de dos quintos de la Asamblea General y se recogieron 71 firmas, que se dividen entre diputados y senadores de la coalición de gobierno y del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), es decir, “casi 55%” del Parlamento. “Es una mayoría importante, que habilita a que la Corte Electoral convoque a un plebiscito, que se tendrá que llevar a cabo en las próximas elecciones nacionales”.

El nacionalista recordó que el requisito que establece la Constitución es que tiene que ser seis meses antes de los comicios, por lo tanto cree que están todas las condiciones dadas “para que se convoque a la ciudadanía y que libremente el pueblo exprese su voluntad o no de habilitar los allanamientos nocturnos”. A su vez, sostuvo que integrantes de las “principales cátedras” universitarias especializadas del país, como también fiscales especializados, jueces y dirigentes políticos de todos los partidos políticos, creen que “es necesario una medida que contribuya a la acción de la Justicia y de la Policía en el combate fundamentalmente al narcotráfico y al crimen organizado”.

Según Camy, la prohibición de los allanamientos nocturnos ha hecho que el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia “se valgan de esta ventaja que les otorga la Constitución de la República o esta disposición para llevar adelante sus actividades delictivas en la noche”. “Lo que modificamos en esta propuesta es extender lo que hoy está habilitado durante el día también en la noche, con garantías expresas. Es una propuesta doblemente garantista porque se requiere de la intervención expresa del juez para hacer un allanamiento nocturno, que tendrá que hacerlo en función de lo que la ley determine”, apuntó Camy.

El nacionalista indicó que solamente cuatro países “inhabilitan que en la noche, aun con orden del juez, se pueda proceder los allanamientos nocturnos”. Estos son Uruguay, Guatemala, Mozambique y Cabo Verde. “Por lo tanto, parece bastante razonable y sensato que lo que pudo haber sido válido hace 200 años hoy se tenga que cambiar”, agregó.

Asimismo, el senador puntualizó a modo de ejemplo que hace 200 años “en buena parte del territorio nacional no se podía distinguir entre el día y la noche porque no había luz eléctrica. Entonces en la noche era muy complejo”. “Hace 200 años no existían organizaciones delictivas capaces de desafiar al propio Estado, como ha sido el avance del narcotráfico que hemos tenido en la región”, dijo, y agregó que se trata de una “reforma necesaria, posible de hacer, y que lo que hace es facilitarles a la Justicia el trabajo y a la Policía en defensa de la seguridad y en defensa de la ciudadanía”, aseguró.

Por otro lado, dijo que es “positivo para la ciudadanía” que se lleve adelante el plebiscito, dado que una encuesta “da que más de 70% de la población aprueba esta iniciativa, por lo cual notoriamente involucra a todos los partidos o a votantes de todos los partidos, y donde el Poder Legislativo está actuando como Poder Constituyente”.

Camy adelantó que será un tema de campaña para el PN. “Tiene que ser parte de darle la cara a la ciudadanía y que sea la ciudadanía la que defina si queremos este cambio en Uruguay o no. Es notorio que todos los actores principalmente vinculados a la materia de la seguridad y al combate a la delincuencia están solicitando, como impera en todo el mundo, este cambio”, concluyó.