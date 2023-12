Futuro Nacional, sector que lidera la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y D Centro, que tiene como uno de sus referentes al intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, alcanzaron un acuerdo para trabajar en una agenda programática en común, que tiene como punto central el respaldo al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en su precandidatura a las elecciones internas de 2024.

La presentación del acuerdo se cristalizó este viernes en las instalaciones del Hotel Cala di Volpe. Además de la presencia de Argimón, Ezquerra y Delgado, asistieron otras figuras políticas, tales como el intendente de Colonia, Carlos Moreira, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, y Darío Pérez, entre otros.

“El acuerdo entre D Centro y Futuro Nacional es programático, pero va en un sentido de generar una sumatoria de esfuerzos en pro de un proyecto político que va a tener expresión electoral. Cuando se juntan esfuerzos de estas características, la matemática no es exacta. Este tipo de acuerdos hacen que dos más dos no sean cuatro. Hacen que dos más dos sean cinco, porque esto es cualitativo. Le dará una potencia enorme, no sólo a un proyecto político que nos toca encabezar con la candidatura, sino a algo mucho más importante que todos, que es el Partido Nacional, y la posibilidad que este camino que inició el gobierno de coalición, encabezado por [Luis] Lacalle Pou, continúe. Eso es lo más importante, ese es el principal objetivo”, expresó Delgado al inicio de su discurso.

Sobre el acuerdo entre los sectores, recalcó que les “hace mucho bien porque enriquece el proyecto. Seguir trabajando por la inclusión, por las minorías, por la participación de las mujeres... Y aprendí de Beatriz Argimón el trabajo por la infancia, el trabajo por lo social y por la discapacidad. El tema de discapacidad es uno de los temas que nunca están en las agendas políticas, pero son los temas importantes”, consideró.

En ese sentido, agregó que si bien aún no se conocen los datos del censo de 2023, el censo de 2011 arrojó que en el país hay 16% de personas con algún tipo de discapacidad, y por esta razón quiere incluirlo en el programa de gobierno. “Si nos toca ser presidentes y ganar el próximo gobierno, habrá una secretaría de discapacidad en la Presidencia de la República”, aseguró.

“Esto que estamos generando entre D Centro y Futuro Nacional va a ser la puerta de entrada al Partido Nacional. Porque la elección que viene, mucho más que de partidos y candidatos, va a ser de ciudadanos. La gente, haya votado lo que haya votado en 2019, llega el momento de bajar la espuma y hacer el balance, entonces el balance no lo hacen las diligencias, que ya saben lo que hacen. Acá no hay lugar para radicalismo, acá no hay lugar, en este sector, para fundamentalismos ideológicos, acá hay lugar para el sentido común y la sensibilidad social”, dijo.

El precandidato concluyó diciendo que “es el rumbo que tendremos. Por eso esta elección que viene hay que hablarle a la gente, y no importa que haya votado al Frente Amplio en 2019, o que haya votado a Daniel Martínez en el balotaje. No importa porque ahora tenemos para exhibir lo que hicimos como gobierno, pero además tenemos el crédito y la confianza para poder comprometernos con lo que vamos a hacer, que los va a llenar de esperanza”.

A su turno, Argimón dijo ante los presentes que “para Futuro Nacional es realmente muy importante coincidir en este acuerdo con D Centro en algo que es fundamental. Estamos convencidos del camino que este modelo de gobierno está llevando adelante, y por eso queremos que el camino se profundice”.

“Entendemos que [no hay] nadie mejor que Álvaro Delgado para seguir construyendo ese camino, y creemos que realmente debe ser una de las cosas que más nos identifica, y que hablamos con los compañeros de Futuro Nacional y de D Centro, que es básicamente seguir profundizando. Hacer que esas transformaciones indispensables en el siglo XXI sean precisamente con los tiempos que el siglo XXI requiere. Tenemos ejes temáticos que fuimos trabajando entre los dos equipos técnicos, porque no hay tiempo que perder. Porque si con todo lo que pasamos, hemos logrado y seguimos logrando grandes transformaciones con el gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou, imaginen los tiempos que vienen si podemos seguir profundizando lo necesario para dejarles a las nuevas generaciones el país como queremos”, dijo Argimón.

La vicepresidenta resaltó que esta unión responde al compromiso que tienen las agrupaciones con el actual gobierno, “pero fundamentalmente con cómo queremos construir los tiempos que vienen, y para eso también sabemos que tenemos a la persona indicada, que ambos grupos hace un tiempo adhirieron a su candidatura. Nosotros, además, le decimos que queremos trabajar juntos. Nos parece que este espacio tiene que ver con ese centro del electorado con el que nos identificamos, y que a veces uno en el accionar siente. Es porque no estoy ni de un lado ni del otro. Soy del centro, y me siento cómodo en el centro, entonces este espacio es un espacio convocante”.

Por su parte, Ezquerra expreso que se trata de “dar reconocimiento a un acuerdo programático, de trabajo y electoral, pero sobre todo de trabajo y de esfuerzo en el que Futuro Nacional y D Centro hemos coincidido. En estos casi cuatro años de gobierno, creo que el partido ha demostrado que realmente valió la pena la lucha y vale la pena la lucha de seguir trabajando, y vale la pena unirnos en el esfuerzo y en el trabajo para que Álvaro Delgado sea el candidato único del partido y el próximo presidente de los orientales. Ese es el esfuerzo que queremos dar juntos”.

Asimismo, añadió que llegar a un acuerdo entre los sectores “fue muy fácil” porque comparten “un mismo pensamiento, una misma proyección. Venimos de un mismo tronco de los mismos ideales, y eso es lo que, en definitiva, lleva a que hoy nos estemos uniendo a Futuro Nacional y D Centro para trabajar con este único objetivo”.

Sobre el final, el intendente de Tacuarembó manifestó: “No somos ni izquierda ni derecha, somos blancos, somos nacionalistas”. En esa línea, explicó que en su sector “confluyen también ciudadanos de otros partidos y ciudadanos libres que ven en esta opción y en esta alternativa un objetivo común, que es el centro de nuestro miramiento, de nuestra mira que es el ser humano, que es la persona”.