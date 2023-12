Entre el viernes y el lunes, en medio de las fiestas por Navidad, se registraron nueve homicidios, lo que abrió, otra vez, críticas de la oposición, pero también de algunos integrantes del oficialismo, que ven con preocupación el número de asesinatos violentos que se vienen registrando en el último tiempo.

El viernes, en Costa Azul, un joven fue asesinado en una fiesta, el sábado se registró un triple homicidio en Estación La Floresta, mientras que en Belvedere -Montevideo- asesinaron a un hombre. En Flor de Maroñas mataron a otro joven, y en Puntas de Manga se encontraron dos cuerpos con signos de violencia. Este martes, mientras tanto, se informó que una adolescente de 14 años que había sido baleada en Peñarol finalmente falleció.

El presidente de la comisión especial de Seguridad y Convivencia de Diputados, el diputado nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter, señaló que existe “preocupación no sólo por las muertes en sí, sino por lo que se está viviendo”.

En diálogo con la diaria, indicó que lo sucedido en las últimas horas “llama a reflexionar y apretar las clavijas en un año que tiene que ser sustancial el golpe duro del narcotráfico”. Al ser consultado sobre las respuestas del gobierno, señaló que fue “clara y dura en los últimos tiempos”, con allanamientos en varios barrios, pero de todos modos cree que aún falta “una vuelta de tuerca más”.

“Tenemos que dar una respuesta a algo que sabemos que fue parte de la discusión de los últimos tiempos. Si bien en ciertos momentos defendemos que las cifras han mejorado en algunos tipos de delitos, creo que lo que tiene que ver con homicidios, y vinculados más que nada al narcotráfico, todavía nos queda una vuelta de tuerca más para dar”, reflexionó.

Asimismo, opinó que “está claro” que la gente pide respuestas y que la seguridad “está volviendo a ser de los temas de mayor preocupación, como lo fue al inicio de este gobierno”. “Por suerte se habían podido mejorar casi todas las cifras, pero tenemos que poner especial foco en lo que tiene que ver particularmente con los homicidios. No sólo recursos, sino mayor combate al narcotráfico”, expresó.

Por su parte, Charles Carrera, senador del Frente Amplio (FA) y exdirector general de Secretaría del MI, aseguró que no se trata de una situación “aislada”. “Desde julio de 2021 venimos asistiendo como sociedad a estos hechos violentos y del lado del MI no vemos ninguna respuesta. Si existen planes, fallaron”.

En diálogo con la diaria, indicó que, ante esta nueva ola, “lamentablemente no escuchamos ninguna respuesta de las autoridades del MI, ni de ningún legislador oficialista”. En ese sentido, consideró que “no hay autocrítica y no se reconoce la grave crisis en materia de seguridad”.

Carrera afirmó que no serán una “oposición ruin y miserable como fueron ellos en su momento”. En ese marco, rememoró que desde la entonces oposición “hicieron política con la violencia y la seguridad, y en campaña política dijeron que sabían cómo hacerlo y sólo era cuestión de ordenar”. “Estaría bueno que reconocieran que estuvieron mal, que estaban equivocados y subestimaron la situación delictiva y de violencia de Uruguay y la región”, añadió.

Por su parte, el senador frenteamplista José Carlos Mahía opinó en la misma línea que su par frenteamplista. Según comentó a la diaria, “hay una situación que se fue de control. Se están dando situaciones de violencia en la sociedad, el tema del narco sigue creciendo y, evidentemente, no hay respuestas o, por lo menos, las respuestas que hay siguen siendo tarde y malas”.

En ese sentido, sostuvo que en la bancada del FA siguen de cerca “todos los acontecimientos” para analizar qué posición tomar. Mahía, que preside la Comisión Permanente en el Parlamento, adelantó que “estos temas van a ser prioritarios” y no descartó una citación a sala al ministro del Interior, Nicolás Martinelli.

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech expresó a la diaria que hay que “evitar” que la droga llegue a Uruguay; para eso, indicó, hay que tener la posibilidad de “cubrir” el espacio aéreo de todo el país, porque, “una vez que la droga entra, tenemos el problema instalado en casa”. Además, sostuvo que el gobierno debe “orientarse” hacia otro tipo de medidas de corte educativas y preventivas, y afirmó que el MI “tiene que tener una reacción” ante lo sucedido.

La discusión por los allanamientos nocturnos

En tanto, quien también se refirió a la situación actual fue el ministro de Defensa, Javier García. En una rueda de prensa, consideró que la “mayor amenaza democrática” para las instituciones es el crimen organizado y el narcotráfico. “No hay que mirarlo en tono de ventajas menores, sino de proteger la institucionalidad del país”, señaló García, quien agregó que si se coincide en el diagnóstico “tenemos que darnos cuenta que tenemos una responsabilidad que trasciende los gobiernos de cada uno”.

“Creo que no debe cambiar la actitud y el compromiso de enfrentar el narcotráfico, ¿por qué?, porque el narcotráfico tiene un enorme poder de corrupción fundado en el poder económico que tiene”, indicó, y lo relacionó con el plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos, que la coalición impulsará.

Carrera respondió que no se ve un “reconocimiento” de la “gravedad” de la situación y que “existan planteos que atiendan el fondo del asunto”. Por su lado, Mahía indicó que la “crisis” de seguridad “no se resuelve sólo con medidas del MI”. “Tiene que tener una visión integral del Estado, asumir que las respuestas se tienen que dar de distintas políticas públicas y no sólo desde ese lugar. El tema de los allanamientos nocturnos lo laudó la sociedad cuando lo propuso el exministro [Jorge] Larrañaga. Uno no se niega a discutir todas las herramientas que puede poner el Estado para tomar acciones, pero claramente lo que está fallando tiene que ver con la ejecución de políticas públicas en materia de seguridad y no el marco legal”, apuntó.

“Llama la atención que no haya una aparición pública del gobierno dando explicaciones o por lo menos generando solidaridad con las víctimas. Es muy extraño que desde situaciones tan graves como se han visto en el departamento de Canelones y también en Montevideo, en el interior, no haya una cara visible del gobierno que ponga explicaciones, fundamentos y diga lo que el gobierno piensa sobre esto y sobre todo qué es lo que van a hacer”, fustigó Mahía.

Zubía pide que se decrete la emergencia nacional en seguridad

Gustavo Zubía, diputado del Partido Colorado y crítico de la gestión en seguridad, señaló en diálogo con la diaria que en el Compromiso del País se habló de decretar la emergencia nacional en seguridad. A su entender, eso “implica variar sustancialmente la operativa de la policía. Me refiero a operativos de saturación, de revisión de todo tránsito, sobre todo en Montevideo, e impacto de la Policía en determinados barrios de Montevideo en forma permanente”.

“Todo esto implica una mano mucho más fuerte, por no decir dura, en materia de represión de delitos, con enfrentamientos de las bandas delincuenciales que no se observan en este momento por parte de la policía. ¿Implica medidas más duras? Sí. ¿Implica una crítica política? Va a implicar críticas de la oposición, pero es necesario en este momento, porque estamos llegando a estadísticas que van en la misma dirección que el año pasado o a superar las cifras del año pasado en materia de homicidios, lo cual no es válido”, sostuvo.

En suma, planteó que si bien la situación “ha mejorado” en lo que refiere a cifras de rapiñas y hurtos, “en materia de homicidios seguimos con dificultades y estimo que ahí es donde tenemos que aplicar la emergencia nacional de seguridad que no se ha aplicado”.