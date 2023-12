La dirigencia de los partidos políticos con candidatos a la presidencia recibió a principios de diciembre una carta del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en la que ofreció un “sistema de seguridad personal” para sus precandidatos durante el transcurso de la campaña electoral de 2024, según informó El Observador y confirmó la diaria este martes.

En el comienzo de la carta, Martinelli explica que el ministerio se encuentra trabajando en organizar este operativo para desplegarlo “en torno a los precandidatos de todos los partidos políticos” y se les ofrece a las colectividades esta opción para así “coordinar las acciones pertinentes”.

En caso de que los partidos acepten la propuesta, la cartera pondrá a su disposición un equipo de la Policía para “coordinar” los detalles del operativo. “En caso de contar con un servicio de seguridad propio”, les solicitan a los partidos que proporcionen “el contacto de los encargados de esa área para coordinar con nuestro equipo de trabajo”.

Consultado al respecto, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dijo a la diaria que a la fuerza política le parece “un buen gesto” del ministro, pero luego aclaró que será importante “analizar” si es algo a “utilizar o no en la campaña interna”, para la que la oposición ya tiene a sus cuatro precandidatos.

“La propuesta es bien recibida, pero de ahí a utilizarlo hay una distancia, porque todavía creemos en la política del mano a mano y todavía creemos en la política del candidato sin mucha seguridad”, agregó Pereira, y recordó que en el proceso de armado del programa del FA se hizo “una gira de dos años sin seguridad”.

Pereira insistió en que se trata de “una forma de ver el mundo” que “no tiene que ver con el gesto político o con la decisión política o administrativa del ministerio”, una iniciativa que, a su entender, “habla de un país civilizado, donde un ministro del gobierno habla con el presidente del partido de la oposición para garantizar tener una campaña que tenga determinados niveles de seguridad”.

Si bien cada precandidato del FA ya tiene la propuesta sobre su mesa, la decisión, anticipa Pereira, será “más colectiva” y la idea es analizar si la campaña de su fuerza política “tiene esa necesidad”. Si bien por ahora no tiene “ninguna respuesta”, no es necesaria una mayor “velocidad”, consideró. “Recién la interna va a comenzar a partir del 5 de febrero para nosotros”, a pesar de que puedan haber “pequeños actos, pequeñas giras”, por lo que, entienden, podrán tomarse su tiempo.

Dudas en la coalición

En el Partido Nacional (PN) tampoco se tomó aún una decisión, aunque se inclinan a aceptar la propuesta. Según el presidente del directorio del PN, Pablo Iturralde, “apenas vino el pedido” lo derivó a los precandidatos y se comunicó con Fernando Pereira. “No tengo respuestas de algunos de los candidatos, todavía me faltan, pero en principio hay una buena opinión”, porque resulta “razonable que sea el propio Ministerio del Interior quien brinde la seguridad a los candidatos”, afirmó.

“Lo estamos conversando en la interna y viendo el mecanismo, cómo sería todo eso, pero parece una idea positiva”, reflexionó Iturralde; de todas formas, el PN aún tiene dudas respecto a “cómo se va a canalizar”. Para esto, se espera que Iturralde tenga una reunión personal con Martinelli, tal como se lo pidió el precandidato Jorge Gandini, según informó El Observador.

Consultado por la diaria, Gandini señaló que le “pareció extraño” el ofrecimiento del ministerio puesto que no se le ha “ocurrido nunca tener seguridad”. “Salvo que el Ministerio entienda que hay algún peligro; yo no lo veo y, por lo tanto, no lo necesito y no lo voy a pedir”, sentenció.

Por su parte, la precandidata del herrerismo, Laura Raffo, dijo a la diaria que le parece “una buena propuesta”, aunque no tuvo “tiempo de profundizar” en ella ni tampoco hablar con sus compañeros de partido.

En tanto, el diputado colorado Felipe Schipani, que además integra el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (PC), dijo a la diaria que “no hay opinión aún” en su agrupación y que van a “hablar con el Ministerio del Interior para saber de qué se trata”. Por tanto, más allá de que “el gesto es bueno”, antes de pronunciarse el PC considera que primero se debe “hablar para saber qué ofrecen” exactamente.

En filas de Cabildo Abierto también hay indecisión, aunque, según supo la diaria, consideran difícil que el senador y líder cabildante, Guido Manini Ríos, acepte una oferta de este tipo.