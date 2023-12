El memorial que conmemora los 50 años de la huelga general quedó inaugurado en Paysandú el domingo cuando se conmemoraba el Día Mundial de los Derechos Humanos. Está ubicado en el cantero de Avenida Salto, frente a la ex Paylana, un espacio físico emblemático durante la huelga en la que los trabajadores resistieron a la dictadura y donde organizaron una olla popular.

La iniciativa surgió de la Comisión de la Memoria de la Intersocial Paysandú y contó con la aprobación de la Junta Departamental tras el pedido de anuencia del intendente, Nicolás Olivera. En la inauguración actuaron los grupos Tantomán y Memorias del Agua.

El artista Wilson Bueno fue el encargado de hacer la escultura y resaltó la importancia de haber sido parte de esta conmemoración. A su vez, Hermes Pastorini, extrabajador de la textil sanducera que participó activamente en la huelga, se mostró emocionado por contar con este memorial.

También asistieron a la ceremonia Laura Dessimoz y María Elía Topolansky, integrantes de la Comisión por la Memoria. Explicaron a la diaria que las figuras que componen la escultura son hombres y mujeres de diferentes alturas que representan a la multitud resistiendo.

El intendente participó en la inauguración y dijo que “este hecho sirve para que las generaciones que no vivieron esta época vean el memorial, pregunten y conozcan esa parte de la historia”.

Este memorial es el único en el país que recuerda esta huelga. El proceso hacia su instalación abarcó más de nueve meses e incluyó el pedido formal, una larga espera para que la intendencia confirmara el espacio y la realización de las obras.

La profesora Carla Bernardoni expresó: “Estamos apuntando al futuro, a que las nuevas generaciones y la gente que viene a Paysandú sepa lo que pasó. Hoy Paylana no existe más, pero se resignificó. La sociedad sanducera no se resignó, buscó nuevos espacios y allí hay otra realidad emergente. La memoria no debe ser mirada como algo estancado sino proyectando el futuro”.

El memorial “es educativo, pedagógico”, dijo Dessimoz. “La sociedad toda se movilizó en aquel momento”, agregó.