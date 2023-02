El exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano fue condenado a cuatro años y medio de penitenciaría por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado. La resolución del caso se dio luego de que el excustodio llegara a un acuerdo abreviado con la fiscal de Flagrancia de 12º turno, Gabriela Fossati, por todos los delitos por los que se lo investiga.

La decisión fue cuestionada en el ámbito político, en particular, por parte de la oposición, que apuntó a la celeridad con la que se cerró la investigación contra Astesiano.

En el último relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana (UPC), la mayoría de la población opinó que la condena fue “más leve de lo que debería ser (61%), mientras que en menor proporción se consideró que era justa (26%).

El porcentaje de quienes consideraron que la condena fue más leve que justa fue igual en el interior y en Montevideo: 62% opinó que fue menor de lo que tendría que haber sido y 27% que fue acorde. La diferencia se dio en el porcentaje de desconocimiento del caso: en el interior 7% no estaba informado sobre el tema y en la capital, 5%.

Sobre el accionar de la fiscal, 27% de los consultados consideró que fue muy bueno, 11% bueno, 18% malo y 8% muy malo. En tanto, 22% opinó que no fue ni bueno ni malo y 18% no sabe o no contesta.

En cuanto a otros implicados en la causa, en particular los policías que respondían a pedidos de Astesiano, la percepción mayoritaria es que también deben ser juzgados. 61% está muy de acuerdo con que esto suceda, 19% algo de acuerdo, 9% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 2% “algo en desacuerdo” y “muy en desacuerdo.

En el mismo sentido, 60% está “muy de acuerdo” con que se juzgue a otros miembros del gobierno que han estado involucrados en el caso, 18% “algo de acuerdo”, 4% “algo en desacuerdo” y 5% “muy en desacuerdo”.

