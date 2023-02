¿Quedó satisfecha? “Muy”, respondió la fiscal Gabriela Fossati en referencia a la condena del exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano. En entrevista con El Observador, señaló que hubo “una asunción muy importante de responsabilidad” por parte del excustodio en el acuerdo abreviado; y afirmó que “la complejidad del juicio oral requería otros recursos y otros tiempos que no tengo”. Además, sostuvo, “tampoco estoy seguro que [el juicio oral] me hubiera llevado a una solución más proporcional y justa”.

Fossati cuestionó los “agravios” que “diariamente” recibe como consecuencia de su “rol funcional”, el cual ejerce con recursos “muy limitados para afrontar estas investigaciones”. A su modo de ver, “era esperable una respuesta del Fiscal General” a las críticas que ha recibido, “más cuando se han vertido consideraciones desde ámbitos políticos”. Eso fue a primera hora del sábado.

A la tarde, el fiscal de Corte, Juan Gómez, respondió en el mismo medio: “Tampoco me voy a convertir en un censurador de las opiniones de los demás”. Manifestó que parte del trabajo es “aguantar las opiniones que normalmente, lamentablemente, no son en favor de la actuación de cualquier fiscal”.

Consultado sobre si la Fiscalía tenía recursos suficientes para llevar a juicio oral un caso tan complejo como el de Astesiano, Gómez declinó contestar por no conocer “los pormenores del caso”. Pero señaló: “Sí le puedo decir es que se le ofreció en su momento, si ella lo entendiera pertinente, la ayuda de la Unidad de Litigación. Pero si un fiscal no pide la ayuda de la unidad yo no puedo disponer”. Aseguró que Fossati tuvo el apoyo de “un equipo de litigación de los más capaces” y remarcó que la Fiscalía “puso a disposición de la doctora los escasos recursos que tiene”.

A pesar de ubicar lo presupuestal como un condicionante del proceso judicial, Fossati afirmó que, gracias al trabajo de tres equipos durante cuatro meses, logró considerar “todos los hechos” y realizar “un tamiz legal” para analizar responsabilidades penales. “Analicé en detalle todas las complejidades que un juicio me podía acarrear en función de los recursos con que cuento”, subrayó.

El miércoles pasado, Astesiano fue condenado a cuatro años y medio de penitenciaría, más el pago de una multa de 100 unidades reajustables y una inhabilitación especial por cuatro años por asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado. Ahora continuará siendo investigado por el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez.

Alejandro Sánchez: “A mí me genera muchas dudas”

“Todo fue analizado y contextualizado”, manifestó Fossati ante la consulta sobre el contenido de los chats entre Astesiano y el presidente Luis Lacalle Pou.

Al respecto, el senador del Frente Amplio (FA) Alejandro Sánchez dijo a la diaria que “parece muy raro” que Fossati haya pedido que los chats entre Lacalle Pou y Astesiano fueran reservados por “el máximo tiempo posible, que son seis meses, y que antes de que termine febrero ya se resolvió todo”. “Pareciera ser que ella se estaba organizando para una investigación más larga y decidió hacer un acuerdo, lo cual es raro y sorprendente”.

Para Sánchez, los dichos de Fossati acerca de la falta de recursos para afrontar un juicio oral “es un argumento de cuarta”, porque “si no tenía recursos los tenía que solicitar y punto”. Afirmó que aunque el resultado del acuerdo abreviado “es inapelable”, “eso no quiere decir que no se cuestione”. “A mí me genera muchas dudas”, remarcó.

El senador del FA sostuvo que “hay que seguir investigando” ya que “los cómplices e incluso los jefes que daban las órdenes todavía no se han descubierto”. Reclamó “responsabilidades políticas de quienes permitieron esto o hicieron la vista gorda”. “Hay denuncias hechas por la familia de Astesiano que me parece que hay que investigar”, apuntó, en referencia a declaraciones del padre y del hermano de Astesiano que señalan responsabilidades de las autoridades políticas.

Sin referirse puntualmente al caso Astesiano, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, dijo a la diaria que un juicio oral exige “muchísimos recursos de preparación”. “Lo cierto es que esto de 'más vale pájaro en mano que cien volando' muchas veces se nos presenta y va en la decisión de cada fiscal. Uno sabe, cuando toma esa decisión, que es una decisión criticable, porque uno está eligiendo un camino que es más simple, pero uno tiene presente las posibilidades de tener éxito con las herramientas que cuenta”.