Raúl Astesiano, hermano del exjefe de seguridad presidencial, declaró este miércoles en Asuntos Internos del Ministerio del Interior sobre la reunión que su padre mantuvo con el exjefe de Convivencia Ciudadana, Gustavo Leal, en la localidad brasileña de La Alborada.

“Me citaron a declarar por orden de la fiscal supuestamente y la pregunta básica fue si tenía conocimiento de la visita de Gustavo Leal a la casa de mis padres”, comentó Raúl Astesiano a la prensa al salir.

Dijo que de la reunión se enteró por una rueda de prensa dada por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y al hablar con su padre este le aclaró que Leal nunca le había ofrecido dinero a la familia y que había ido a “interiorizarse de la situación”.

“Para mí, mi hermano coincide totalmente con la película Soldado universal, [en la que] son soldados que habían sido muertos, los reviven, y por ahí le daban la orden [...] mi hermano es un soldado universal, a él le daban la orden y él la cumplía, lo que pasa es que nunca preguntaron quién le daba las órdenes, eso tienen que averiguarlo ustedes que son la prensa”, expresó.

El hermano del excustodio lamentó la falta de respaldo por parte de los integrantes del gobierno: “Que lo dejaron suelto, lo dejaron suelto, ninguno se apersonó. Con Heber trabajó hace veintipico de años un año y medio, de chofer, y dijo que no lo conocía, creo que entre el whisky y el éxito se olvidó de mi hermano. Álvaro Delgado es otro más que lo conoce de toda la vida”.

Al ser consultado sobre la calificación de “mitómano” realizada por Delgado en referencia a su hermano, respondió: “¿Y él qué es? Yo sé que Álvaro Delgado sí tuvo una reunión con los rusos, que venían a comprar el frigorífico y él en Fiscalía lo negó, dijo que él no estuvo y estuvo en esa reunión, no estuvo mi hermano y él sí, para mí es un mentiroso compulsivo. Alejandro le presentó a un matrimonio ruso que venía a comprar un frigorífico acá, le hizo la conexión, él les firmó la visa y tuvo una reunión con los rusos, que al final no compraron nada y se fueron del país”.

Astesiano dijo que el presidente Lacalle tenía “una relación muy amplia” con su hermano: “Prácticamente uno no se movía sin el otro, lo que tienen que hacer ustedes a nivel de prensa es averiguar quién le daba la orden, porque la Justicia no lo hace [...] La justicia dice 'ah, pero Delgado me mintió', pero no lo vuelve a llamar, quedó por esa”.

“Fuimos educados con honradez y con lealtad. Creo que mi hermano sigue teniendo esa lealtad hacia quien no la tiene hacia él”, agregó en referencia al presidente y “a la mayor parte del gobierno”.