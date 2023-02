Raúl Astesiano, el padre del exjefe de seguridad de Presidencia, Alejandro Astesiano, habló sobre la visita que tuvo por parte del exdirector de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior Gustavo Leal. La fiscal del caso, Gabriela Fossati, llamó al exjerarca a declarar como testigo, luego de que trascendiera que se habría reunido con los padres de Astesiano en su casa de Barra do Chuí y ofrecido dinero para cubrir los traslados para visitar a su hijo.

Esto fue negado por Astesiano padre, quien afirmó que “no fue una reunión” la que mantuvo con el exdirector de Convivencia, sino que fue una “visita”, en tanto llegó de forma sorpresiva a la casa, y subrayó que “es totalmente falso que Leal me haya ofrecido dinero. Vino solo. Se interesó por la situación de mi hijo”, dijo en diálogo con El País.

El padre de Astesiano mostró su decepción con los jerarcas políticos del gobierno, que le soltaron la mano a su hijo luego de muchos años de trabajar para ellos. Por ejemplo, mencionó que Astesiano fue chofer del actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, “durante un año y medio cuando este era senador, y del entonces ministro de Industria, Energía y Minería Sergio Abreu. No entiendo por qué ellos quieren ocultar eso. Dicen ahora que no lo conocen. Es sólo decir que fue su chofer y listo”.

Además, insistió con que su hijo formaba parte de “un sistema vertical. Si le pide algo el jefe, obviamente tendrá que hacerlo. ‘A mí me manda el presidente’, decía mi hijo. Es obvio que no le puede decir que no a su jefe”. Por esta razón se mostró molesto con Fossati, quien a su entender no le cree a su hijo cuando asegura que los pedidos de información a la Policía se hicieron por orden del presidente, Luis Lacalle Pou.

Asimismo, opinó que su hijo quedó en medio de una lucha política entre gobierno y oposición, por lo que “el problema” es que el caso dejó de ser un asunto judicial y pasó a ser “una cuestión política”.

De hecho, opina que a Astesiano “lo detuvieron por el caso de los supuestos pasaportes falsos y él no tiene nada que ver”. “Lamentablemente todo esto es muy sucio”, acotó, y marcó que no está de acuerdo con la estrategia que lleva adelante el abogado de intentar llegar a un acuerdo con Fiscalía, en tanto entiende que “su vinculación con los pasaportes falsos está prácticamente descartada. Lo mismo pasa con el espionaje”, en referencia al seguimiento que se hizo al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, cuando protagonizó un siniestro de tránsito.

Para el padre de Astesiano, lo único que hizo su hijo son “favores personales”, algo que le parece común en Uruguay: “Toda la vida existieron ese tipo de favores”. Por esta razón, subraya que hay “un manejo político detrás de todo esto”.