Alejandro Astesiano, el exjefe de seguridad de Presidencia, fue condenado por la Justicia y tras la última audiencia le entregó un mensaje escrito a su abogado, Marcos Prieto, en el que expresa su sentir sobre el juicio y el tratamiento periodístico que tuvo su caso. Entre otras cosas, afirmó que se trató del “peor juicio mediático y político en años” y agregó: “A todos los que me creyeron, gracias, gracias, gracias”.

Pese a que por el acuerdo abreviado acepta cuatro delitos, para Astesiano fue importante decir tras el juicio que no hubo “pasaportes rusos, partidas o actas truchas, documentación en mi oficina, mafia en el cuarto piso [de la Torre Ejecutiva], pescado con droga, espionaje, escuchas, seguimientos, drones, borrada de anotaciones judiciales”.

Por su parte, Prieto insistió en rueda de prensa que su cliente no ejecutó nada en relación a la documentación adulterada que se usaba para que ciudadanos rusos obtuvieran pasaportes nacionales, y leyó una parte del acuerdo alcanzado con la fiscal del caso Gabriela Fossati, que establece que Astesiano “no realizó ninguna gestión efectiva para el grupo” delictivo.

Sin embargo, fue condenado por asociación para delinquir. Prieto explicó que esto se dio porque su cliente recibió cobros por parte del escribano imputado en la causa y porque “no dijo que no” cuando se lo convocó.

“Porque cuando usted es funcionario público no puede decir que sí, o simplemente escuchar. Usted no puede decir ‘déjeme ver’, tiene que decir terminantemente que no, desde el momento en que dice ‘déjeme ver’ puede ser investigado o imputado por un delito, y por eso ya lo he dicho: él va a pagar lo que va a pagar por no haber dicho que no, diferente es a que hubiera efectivizado alguna maniobra de realizar pasaportes, cosa que no hizo”, explicó el abogado.

Sobre el acuerdo que alcanzó, dijo estar “conforme”, aunque “la utopía es que se retire la acusación, pero estamos conformes, por eso lo hemos firmado”, aseguró.

Con respecto a las otras líneas de investigación que tenía Fossati, Prieto planteó que “si esas líneas investigativas no llegaron a estar plasmadas en el documento del acuerdo es porque no se encontraron pruebas suficientes o la Fiscalía decidió no seguir con esas líneas investigativas”.

Astesiano buscará redimir parte de los cuatro años y medio de pena que se le impuso y para eso buscarán un traslado a otra unidad que tenga más facilidades para tareas de estudio y trabajo que le permitan reducir el tiempo en penitenciaría.

“Todas las unidades en menor y mayor cantidad tienen la posibilidad de redimir pena. Entendemos que de repente hay otra unidad que es más afín con ese objetivo, que es nada más por eso, no es que haya nada que decir de cómo ha sido el trato con mi cliente en la unidad 1, no va por ahí, sino con la posibilidad que tienen algunos centros de reclusión y otros no de poder redimir pena”, detalló y aclaró que es muy difícil determinar cuántos años puede reducir, porque va a depender de las actividades que pueda realizar y del análisis del juez de ejecución.