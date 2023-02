Gabriela Fossati, la fiscal que llevó adelante el juicio a Alejandro Astesiano, denunció a Fernando Pereira y a otras personas por difamación. Ante esto, el presidente del Frente Amplio (FA) brindó una conferencia de prensa este martes en la que aseguró que “lo que está claro es que al FA no le pone una mordaza ni lo hace callar ninguna denuncia de ninguna fiscal por importante que esta sea, ni ningún hombre del gobierno, ni el presidente de la República”.

Para Pereira, el intercambio de opiniones tiene que ser con el gobierno: “Nuestro debate político no puede ser con una fiscal, por importante que ella se sienta. Si sintió que nos tiene que convocar a Fiscalía, iremos; si nos citan, veremos cuál es la demanda, cuál es el tenor, cuál es la frase, porque aparentemente yo no la dije, pero igual no la quise ofender ni quiero ofender a nadie”.

Sin embargo, reiteró que eso no significa “colocarle una mordaza al FA, que va a seguir opinando sobre el tema, sobre las acciones que crea inconvenientes de la fiscal o de cualquier otro fiscal, y va a mantener su voz, que es la de la esperanza, que no se calla por denuncias en la Fiscalía, si no sería muy fácil hostigar a la oposición”. Consideró, de todas formas, que cree que “hay un hostigamiento a la oposición”, cuando “no es el papel de una fiscal hostigar a la oposición política”.

Pereira dijo que la información que tiene hasta el momento es la que circuló en la prensa, “en la que se manifiesta que habría expresado en algún medio una frase que yo no encuentro en ninguna parte, pero veremos, cuando nos hagan llegar la notificación, de qué se trata”.

“Lo que está en riesgo acá es más que una discusión de si una fiscal tiene derecho a sentirse agraviada u ofendida, sino cuál es el límite de la política para opinar. Nuestro partido cree que hay acciones que son inexplicables y que la fiscal tenía que explicar; algunas las explicó hoy y otras siguen sin explicar”, aseguró el presidente del FA.

En esta línea, agregó que tampoco “la fiscal puede sentir que no puede ser sujeta a críticas; va a ser sujeta a críticas porque es una persona igual que yo, públicamente expuesta”.

Pereira reiteró que no la quiso ofender, “ni objetivamente ni subjetivamente”, y que, como contraparte, él se sintió ofendido por los dichos del presidente Luis Lacalle Pou sobre su persona y, sin embargo, no iniciaría acciones judiciales. “Hace unos días, en una conferencia de prensa, el presidente de la República, cuando le preguntaron sobre el caso Astesiano y mis opiniones, dice: ‘Para eso le pagan’. A mí me ofendió, pero es parte de la actividad política. Yo lo encontré ofensivo, ¿eso implica que voy a presentarme a Fiscalía? No, es su opinión. Yo sé que es una opinión equivocada, de un presidente que se ha sentido acorralado durante mucho tiempo por un caso de corrupción”.

Asimismo, apuntó que por el momento no tiene que pedir disculpas, porque la frase que estaría en juego es sobre las críticas que tiene hacia el accionar judicial. “Si la frase es que soy crítico con las acciones de la Fiscalía en el caso Astesiano, es crítica mi fuerza política, es crítico más de medio Uruguay, es crítica una parte muy importante de la academia, buena parte de los penalistas. ¿A cuántos nos van a llevar a Fiscalía?”, ironizó.

Aseguró que irá acompañado por sus abogados cuando los convoquen, “pero no porque tengamos temor a la Fiscalía, que no es lo mismo que la Justicia, ni en el Poder Judicial. No siempre el Poder Judicial y la Fiscalía embocan en sus dictámenes, pero sí confiamos mucho en la institucionalidad de la Fiscalía y del Poder Judicial, lo que no quiere decir que no le erren”.