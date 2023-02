Gabriela Fossati, fiscal que estuvo a cargo del caso del exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, denunció penalmente por difamación e injurias al presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira; al director de la revista Caras y Caretas, Alberto Grille, y a tres usuarios de redes sociales, según informó el periodista Gabriel Pereyra. Desde Fiscalía descartaron hacer comentarios sobre la denuncia de la fiscal, que será asumida por una Fiscalía de Flagrancia.

Pereira había criticado a Fossati en Desayunos Informales de Canal 12, planteando que no había “actuado de acuerdo a derecho”. El frenteamplista criticó que Leal haya pasado de testigo a indagado sin saber por qué e indicó que Fossati no tuvo “claridad”. Dijo que “hay una cantidad de fallas enormes” en el procedimiento de Fossati y que “hay cosas que va a tener que explicar”.

En el programa de Canal 12 Pereira señaló que “lo de Leal es una mala anécdota de lo que no debe hacer un fiscal” y que “es para una serie de Netflix que el único indagado político sea del FA”. En ese sentido, se preguntó: “¿Cuáles son las cosas por las que se indaga a Leal? Suena a empujones políticos, a distracción de un tema que es grave para el gobierno. Digo que [la fiscal] no ha tenido claridad. La fiscal llamó a muchos testigos durante este caso y el único que pasa con calidad de indagado es de la oposición”.

En tanto, Grille publicó una columna de opinión en la edición del viernes 24 de la revista semanal que dirige, Caras y Caretas, titulada “El derecho no puede ser torcido”. Allí, Grille dice que el final de la causa de Astesiano “muy probablemente esté ajustado a derecho, pero no fue un triunfo de la Justicia”. “Dejó contentos al presidente [Luis Lacalle Pou], a sus principales colaboradores y a los grandes medios de comunicación hegemónicos. El final no dejó bien parado al sistema de justicia y generó desconfianza en una parte muy importante de la ciudadanía”, escribió.

Una semana antes, Grille escribió una columna en la que dijo que “apenas leídas las primeras páginas del expediente, pocas semanas después de haber estallado la bomba que llevara a prisión al jefe de la seguridad de la Presidencia, la controvertida fiscal percibió que le tocaba lidiar con un fierro caliente y pedía a gritos ser trasladada a otra fiscalía, movimiento que según ella se le habría prometido”. “Ella ni siquiera procuró disimular su cobardía, ni la hipocresía institucional de una Justicia que no teme perder su prestigio si se trata de preservar a los más poderosos, ni de sus límites, ni los del sistema judicial, ni los de su jefe, el fiscal de Corte, que nunca mostró sin equívocos su voluntad de contribuir a llegar a los responsables de más arriba”, escribió Grille.

Además, el periodista señaló que “tal vez para tranquilizar su conciencia, Fossati alertó que no iba a ir hasta el fondo” porque “a nadie le interesa la justicia”, y mencionó “entre ellos, al fiscal de Corte, la oposición al gobierno y todos los implicados, entre los cuales, están los jerarcas ministeriales, los principales mandos de la Policía y toda la cúpula del gobierno”.

Rubio: “La fuerza política debe reaccionar como tal”

La denuncia ya está siendo considerada de manera informal dentro del FA. En diálogo con la diaria, el senador frenteamplista Enrique Rubio dijo que se evaluarán “distintos caminos posibles”, pero, a su juicio, el organismo máximo del FA u otro ámbito “debería hacerse solidario con las declaraciones de Fernando Pereira, asumirlas como propias y que la fiscal haga lo que le parezca más conveniente”.

Por lo tanto, para Rubio es preferible que la fiscal vaya contra el FA como colectividad, porque en realidad Pereira “ha hablado en nombre de la fuerza política”. “Algún organismo de máxima dirección de la fuerza política puede asumirlas como propias y hacerse solidario con las declaraciones de Fernando Pereira”, insistió. Rubio dijo que esta denuncia “es un problema que preocupa extremadamente” al FA, y por eso “la fuerza política debe reaccionar como tal”.

En tanto, el abogado Edison Lanza, jerarca de la Intendencia de Canelones y Ex Relator de Libertad de Expresión, escribió en su cuenta de Twitter que “parece que la fiscal Fossati entiende que no está sometida a la crítica pública, ni de la prensa”. “Es funcionaria pública y tiene que tolerar el escrutinio y crítica aunque le parezca injusta. Puso en discusión el alcance de la libertad de expresión”, finalizó.