El hecho de que la fiscal Gabriela Fossati haya pasado a Gustavo Leal de testigo a indagado en el caso Astesiano es un enigma para el Frente Amplio (FA). Así lo dejó claro este viernes el presidente de la fuerza política, que aseguró que “todos los juristas de alto nivel que consultó el FA no tienen una explicación ni mínima” para este cambio. “Nosotros no estamos de acuerdo con Fossati, ni todos los juristas que hemos consultado, pero como siempre el FA ha dicho, estando de acuerdo o en desacuerdo, se colabora con la Justicia”, agregó.

Pereira defendió en diálogo con Sarandí el derecho a ir a hablar con quien quiera que tiene Leal y tal como lo había hecho este jueves reiteró que la reunión se dio por iniciativa del padre de Alejandro Astesiano, que quería acercarse a comentar la situación de su hijo con alguien del FA. Asimismo, repitió que esta reunión no fue comunicada a la dirección del FA, por lo que no contó con el respaldo orgánico de la fuerza política.

Para Pereira, basta con escuchar las declaraciones que hicieron el padre y el hermano de Astesiano para despejar las dudas sobre la reunión. De hecho, opinó que de las palabras de estos hombres se siembra la duda sobre el accionar de Álvaro Delgado. “En una entrevista al hermano de Astesiano, las cosas que dijo sobre Delgado son muy delicadas, no tengo porqué creer o dejar de creer, pero alguien tiene que aclarar”, afirmó.

Raúl Astesiano dijo días atrás que el secretario de Presidencia, “tuvo una reunión con los rusos, que venían a comprar el frigorífico y él en Fiscalía lo negó, dijo que él no estuvo y estuvo en esa reunión, no estuvo mi hermano y él sí, para mí es un mentiroso compulsivo. Alejandro le presentó a un matrimonio ruso que venía a comprar un frigorífico acá, le hizo la conexión, él les firmó la visa y tuvo una reunión con los rusos, que al final no compraron nada y se fueron del país”.

“El FA aclaró desde el primer punto hasta el último: porqué fue, el apoyo que Leal tiene, la seriedad que a mí como presidente del FA me da su trabajo en la asesoría en la organización del FA Te Escucha como en la representación política que le hemos otorgado para los temas de seguridad pública, soy consciente de lo serio que es para trabajar y no tengo la menor duda de que actúa con responsabilidad y criterio, por qué la fiscalía toma una decisión de este tipo lo tendrá que explicar la fiscalía”, sostuvo Pereira.

Con respecto al hecho de que Astesiano fue condenado por cuatro delitos y la fiscalía cerró esa investigación, Pereira retomó el análisis del catedrático Germán Aller en El Observador y comentó que “el juicio abreviado en un caso donde todos los días aparecen novedades o información nueva, parece demasiado apresurado, según el informe que leí”. Apuntó que él no va a hacer una valoración personal al respecto, pero sí opinó que esta sentencia demuestra que se cometieron delitos “vinculados a la corrupción que estaban al lado del gobierno”.

En resumen, Pereira afirmó sobre Fossati que “hay que dejarla trabajar en paz, pero eso no quiere decir que cualquier acto de la fiscal sea compartido por una fuerza política”.