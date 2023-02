El exdirector de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior (MI) Gustavo Leal concurrió este jueves a declarar ante la fiscal de Flagrancia de 12° turno, Gabriela Fossati, luego de que trascendiera que se habría reunido con los padres de Alejandro Astesiano, el exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, que viven en la ciudad brasileña Barra do Chuí.

La citación se dio luego de que Astesiano denunciara administrativamente que cuando sus padres lo visitaron en la cárcel de Punta de Rieles le dijeron que habían recibido una visita de Leal y que este les habría ofrecido dinero para ayudarlos con los traslados para visitarlo, según consignó El Observador el lunes.

Posteriormente, Raúl Astesiano, padre del exjefe de seguridad presidencial, negó haber mantenido una reunión con Leal y precisó que fue una “visita”, en tanto llegó de forma sorpresiva a la casa. “Es totalmente falso que Leal me haya ofrecido dinero. Vino solo. Se interesó por la situación de mi hijo”, dijo en diálogo con El País.

Consultado por varios medios y también por la diaria, Leal se limitó en ese entonces a decir que daría declaraciones luego de hablar con la fiscal y, por “respeto al trabajo de la Fiscalía”, no responderá sobre trascendidos de prensa.

Sin embargo, este jueves Leal concurrió a declarar ante la Fiscalía y a la salida no dio declaraciones a la prensa. Según informó El Observador y confirmó la diaria, Leal pasó de testigo a indagado en la causa.

“De sus explicaciones, ella no puede descartar que hubiera un objetivo, una posibilidad de que se obstaculizara su investigación y, por eso, se suspendió la entrevista y se lo intimó a que en el plazo de tres días designe un abogado para otorgarle todas las garantías del caso”, consignó la Fiscalía a partir de lo que la fiscal Fossati transmitió.

Pereira: “Una conversación no está prohibida en Uruguay”

Tras estos hechos, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, convocó a una conferencia de prensa en La Huella de Seregni y sostuvo que Leal participó en un encuentro con el padre de Astesiano y “lo hizo sin el aval del FA, como muchas reuniones se hacen sin consultar a la presidencia del FA, pero el día que un político no pueda hablar con un ciudadano libremente es el fin de la política”.

En ese sentido, el líder de la fuerza política respaldó a Leal y sostuvo que “no va a hacer nada para entorpecer la investigación, que no sabemos cuál es porque el padre Astesiano no estaba indagado, no tenía ninguna circunstancia ni Leal tampoco, por lo cual una conversación entre ambos no está prohibida en Uruguay, y lo que no está prohibido en la ley es que está permitido”.

Luego, Pereira repasó los hechos: sostuvo que el padre de Astesiano declaró a la prensa “que él era el interesado en tener la reunión”, aseguró que “no le habían ofrecido ningún dinero” y apuntó que “el gobierno se tenía que hacer cargo de los problemas que el hijo había tenido, porque recibía órdenes”. En paralelo, el hermano “colocó a Álvaro Delgado responsabilidades en el ingreso de rusos y en reuniones con rusos que tendrá que aclarar, pero no tapen con un dedo lo que nadie puede tapar: hubo una asociación de para delinquir que funcionó en el cuarto piso [de la Torre Ejecutiva]”, relató Pereira.

Sobre este punto, precisó que no están registradas las personas que iban a ver a Astesiano y “que, si hubo una asociación, uno supone que hay socios”. “¿Están todos los socios? ¿Es sólo la cúpula policial? ¿Había otros miembros o son sólo los que están hoy detenidos? ¿Cuáles son las responsabilidades políticas?”, se preguntó.

Pereira resaltó que el encuentro en Barra do Chuí se trató de “una iniciativa del padre de Astesiano y, como cualquier iniciativa, uno la toma o la deja. Leal la tomó. [Raúl Astesiano] tenía interés personal de hablar con alguien de la oposición y llegó esa información. Leal estaba en Maldonado y fue hasta allí”. En ese marco, el presidente del FA sostuvo que “en Uruguay todos los dirigentes políticos deberíamos hablar con cualquier ciudadano. ¿Ustedes si los hubiera llamado el padre no hubieran ido? ¿Ustedes, que son periodistas, hubieran ido? ¿Habrían cometido algún delito? ¿Leal por qué es distinto a ustedes?”, manifestó.

Para Pereira, es necesario que no se busque “tapar con Leal un problema de corrupción al lado del presidente” y recordó que Astesiano fue imputado por cuatro delitos. Luego sostuvo que “algún día alguien va a tener que explicar cómo Asuntos Internos investiga la situación de tres civiles [el padre de Astesiano, el hermano y Leal]. Se supone que Asuntos Internos investiga causas cuando hay policías. ¿Cuál es policía?”, remarcó.

La interna

En el correr de la tarde, luego de conocida la noticia de que Leal había pasado a ser un indagado en la causa, entre dirigentes del FA comenzaron a surgir algunas dudas en torno a qué es lo que había pasado, no sólo en la audiencia entre el exjerarca del Ministerio del Interior y la fiscal Fossati, sino también en la reunión que tuvo con la familia de Astesiano. Es que, si bien no estuvo en duda la buena fe del accionar de Leal, porque se esperó a conocer los motivos, sí hubo quienes lo cuestionaron desde el punto de vista político.

“Nadie sabe qué fue a hacer”, dijo un dirigente consultado por la diaria, quien reconoció que había molestia porque no se entendió la “necesidad de hacer este gol en contra”. Otra fuente consultada dijo, en otra metáfora futbolística, que este era “un partido 5 a 0” a favor y se sufrió un revés. También hay quienes entienden, por otro lado, que se trata de una estrategia de la fiscal para beneficiar al gobierno y, por tanto, se estaría ante un caso de “judicialización de la política”.

En medio de la incertidumbre, Pereira convocó a los líderes de los sectores que integran la coalición de izquierda y los reunió en La Huella de Seregni para transmitir lo que había hablado con Leal y hacer un análisis de la situación.

El lunes, en el Secretariado Ejecutivo y la Mesa Política, Pereira había informado de una conversación que tuvo con Leal y transmitió tranquilidad por sus explicaciones. Allí se decidió que hasta el jueves, cuando estaba previsto que Leal hiciera declaraciones, no se hablaría públicamente del tema, otorgándole un respaldo inicial, que se renovó en esta instancia.