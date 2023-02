“Nuestro escudo dice defensores de las leyes. No transamos en eso, no vamos a transar nunca”, aseveró el presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde, sobre el caso de las horas extras en la Intendencia de Artigas. Este lunes en rueda de prensa aseguró que, de observarse indicios de posibles delitos en la administración de Pablo Caram, al PN “no le va a temblar el pulso para pasarlo a la Justicia”. “Nosotros queremos ir hasta el final”, manifestó.

El último domingo de enero, El País informó que la funcionaria municipal Stefani Severo, pareja del secretario general de la comuna, Rodolfo Caram, quien a su vez es primo hermano del intendente Caram, había percibido en diciembre un sueldo de 180.000 pesos nominales. Aparte de su ingreso normal de 45.000 pesos, Severo cobró 94.000 pesos por horas extras y 27.000 pesos por trabajar en feriados, según consta en el recibo de sueldo.

Por este motivo Caram interrumpió sus vacaciones y en entrevista con Azul FM dijo que Severo “jopeó” a la directora de Recursos Humanos y al Tribunal de Cuentas, dado que “entraba al sistema porque era la que pasaba las horas extras”. Afirmó que a la pareja de su primo hermano “se le fue la mano” y que, por lo tanto, “no queda otra que cesar a la muchacha”. Sin embargo, el director general de la Intendencia, Emiliano Soravilla, sostuvo poco después en conferencia de prensa que “no hay nada que permita determinar que acá hubo o una irregularidad o un delito”, pese a que señaló que había en curso una “investigación administrativa”. Finalmente Severo no fue cesada, aunque sí renunció.

Este martes, a casi un mes de la marcha atrás, Caram enviará “un informe escrito de cómo se había actuado” en el caso de las horas extras a la Secretaría de Asuntos Políticos del PN. Así lo informó Iturralde: “Lo vamos a estar analizando a fondo” y “una vez que tengamos toda la información vamos a pronunciarnos de la manera que corresponde”, esto es, “políticamente primero, y si es necesario pasarlo a la Comisión de Ética, se pasará”. De todos modos, el presidente del PN valoró que el mismo Caram “pidió ser recibido para dar las explicaciones del caso”.

FA prepara denuncia penal

Con o sin informe, la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) denunciará penalmente a la Intendencia de Artigas. En diálogo con la diaria, Marianela Olivera, presidenta departamental del FA, señaló que la denuncia será presentada entre el martes o el miércoles, tal y como estaba previsto, después del carnaval.

Olivera afirmó que lo que haga el PN “no cambia para nada” la resolución de los ediles frenteamplistas. A su entender, el “ámbito natural” para que Caram presente documentación es la Junta Departamental, que hasta ahora no ha logrado aprobar un llamado a sala al intendente. Mencionó que se expondrán “una serie de hechos de apariencia delictiva” para que la Fiscalía “investigue a quién le cabe qué actos”.

“Yo creo que la funcionaria [Severo] tiene su responsabilidad individual porque si ella no hizo todas esas horas extras le cabe algún tipo de delito. Pero por encima de ella había un responsable de recursos humanos, y después siguiendo la línea del organigrama viene el escribano Soravilla y por último el intendente”, expresó la presidenta departamental del FA. Agregó que la denuncia comprende también presuntas irregularidades en la concesión de un terreno municipal a la hermana de Severo y “otros recibos”.

Olivera comentó que, en términos partidarios, “sólo el FA va a presentar denuncia”, ya que si bien a nivel departamental hubo conversaciones con el Partido Colorado (PC), únicamente el edil colorado Daniel Argañaraz realizará una denuncia penal “en forma individual”.

Daniel Argañaraz: “Quiero algo contundente”

Argañaraz confirmó a la diaria que también denunciará penalmente a la Intendencia de Artigas, pero aseguró que lo hará con el apoyo de “agrupaciones coloradas” del departamento. “Los compañeros están apoyando, los entiendo, no les doy la razón, pero los entiendo. Hay personas que tienen hijos y familiares en la Intendencia, entonces, capaz que por temor no se la jugaron”, señaló, y agregó: “A mí me amenazan, amenazan a mi esposa, me rayan el auto, y bueno, me aguanto, pero hay gente que no”.

Consultado sobre cuándo presentará la denuncia, el edil colorado comentó que está a la espera de que el gobierno departamental le responda un pedido que hizo a través de la ley de acceso a la información pública. “Quiero algo contundente”, manifestó, y señaló que la denuncia que elaboró la bancada del FA “está muy floja y con errores”.

Parte de la información que ha recopilado Argañaraz es el recibo de sueldo de Severo de noviembre de 2022. En el documento, al que tuvo acceso la diaria, figura un sueldo de 178.801 pesos nominales, con una compensación de 89.211 pesos por la realización de 209 horas extras. Argañaraz advirtió que también tiene el recibo de sueldo de junio.

“Quiero ver si consigo más meses, porque una cosa es que te jopeen un mes, pero por lo menos ya van tres meses”, señaló. Indicó que en los recibos de Severo aparecen préstamos por 100.000 pesos, a pesar de que “gana 45.000 pesos”. “¿Cómo hace? Sólo puede si todos los meses hay una regularidad de horas extras para poder financiar esos préstamos”. A su criterio, se trata de “una maniobra delictiva”.