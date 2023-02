En paralelo a la discusión programática, a las recorridas por el país y a los debates públicos por temas concretos como la reforma jubilatoria, los sectores del Frente Amplio (FA) comienzan a definir en estas fechas a qué precandidato apoyar para las internas de mediados de 2024. Los nombres que están arriba de la mesa, sin margen para sorpresas, son los de los intendentes Carolina Cosse, Yamandú Orsi y Andrés Lima, además de los senadores Mario Bergara y Óscar Andrade. Pero no todos tienen las mismas posibilidades y ni siquiera han mostrado el mismo interés en participar.

Hasta ahora, lanzado ya está Lima, quien dijo explícitamente que quiere estar en la grilla. Orsi ha señalado que, si el FA se lo pide, también competirá. En conversaciones con dirigentes cercanos, Bergara mostró intenciones de ser precandidato pero es más cauto públicamente. Cosse manifestó una y otra vez que estos no son tiempos para hablar de elecciones, y Andrade se ha mantenido al margen de la discusión, por lo que su nombre se maneja más por el antecedente de 2019 que por sus hasta ahora desconocidas intenciones.

El fin de semana del 18 y 19 de marzo el Movimiento de Participación Popular (MPP) proclamará la precandidatura de Orsi en el plenario de su Congreso, según confirmaron a la diaria diversas fuentes sectoriales. Además de un análisis de la coyuntura nacional e internacional, el sector discutirá su estrategia de acumulación política, y allí se debatirá si ya lanza a Orsi, que es un dirigente del sector. El senador Charles Carrera manifestó a la diaria que el intendente de Canelones “es un compañero que puede lograr una amplia convocatoria, además de tener una clara capacidad de diálogo y negociación”.

“Tiene una visión integral del país que incluye tanto a las zonas urbanas como rurales. Esa visión le permite poder entender los problemas desde su globalidad”, dijo, y valoró su “muy buena gestión” en la comuna canaria, un departamento “que tiene todas las realidades”. “Digamos que es un país dentro del país. Esa experiencia le da una base sólida para ser considerado candidato a la Presidencia”, agregó.

La histórica dirigente del sector Lucía Topolansky, en tanto, señaló a este medio que “la idea es que él le diga el adiós a la barra” luego de esa instancia congresal, porque “no es un candidato del MPP para el MPP”, sino que “es un militante de nuestras filas que nosotros se lo damos al FA, siempre con la intención de que ayude a la victoria del 2024”. “Él tiene que dar el adiós a la barra y empezar a trabajar en todo ese planteo. Después el FA proclamará los candidatos en diciembre y después de eso renunciaría a la intendencia, pero hay que armar mucha cosa, mucho equipo, y él precisa tiempo, lo tenemos que liberar de otras tareas sectoriales que tiene, que ya pasan a segundo plano”, explicó.

Otro sector que está próximo a anunciar su apoyo a Orsi es la Vertiente Artiguista, colectividad presidida por el exministro de Defensa José Bayardi y que actualmente cuenta con dos senadores. El 11 de marzo tendrá una asamblea en la Huella de Seregni y la posición mayoritaria, según pudo saber la diaria, es la de apuntalar al intendente de Canelones.

La llave de los comunistas

El sector que tiene más posibilidades de mover la aguja es el Partido Comunista del Uruguay (PCU). Premisa de ello es que fue, junto a sus aliados, la lista más votada en las elecciones internas del FA en 2021, y que su posicionamiento actual le da margen para moverse y negociar. En resumidas cuentas, varias fuentes consultadas por la diaria coincidieron en que si el PCU llegara a un acuerdo con el MPP para apoyar a Orsi, la elección interna estaría prácticamente liquidada de antemano. Pero, en contrapartida, si los comunistas decidieran apoyar a Cosse –actualmente la posibilidad más cercana–, los comicios estarían reñidos y la intendenta de Montevideo tendría serias chances de vencer.

El PCU reunirá este fin de semana a su Comité Central e instalará el tema formalmente por primera vez, para luego bajar la discusión a los organismos internos del partido. El secretario general del sector, Juan Castillo, estimó ante la diaria que la definición estará en “mitad de año”, en el próximo Comité Central, que se realizará en junio. De todas formas, aclaró que ya hubo reuniones bilaterales con Cosse y con Lima, y que están a la espera de concretar la primera con Orsi, aunque han tenido conversaciones telefónicas. “Hemos escuchado sus opiniones”, dijo.

“Hemos conversado más bien con Lima sobre la candidatura, más políticamente con Cosse y hemos tenido alguna conversación telefónica con Orsi”, señaló. Luego agregó que “es muy posible que en estas horas se concrete una reunión con el MPP” porque “ninguno de los candidatos es candidato porque se le ocurrió sentado en la casa, sino porque su sector político lo está impulsando”. Consultado acerca de Andrade, senador del sector, dijo que no está “ni aprobado ni descartado porque no se ha discutido la posibilidad de su candidatura todavía”.

Por otro lado, Cosse sabe que cuenta con el apoyo del Partido Socialista (PS) y un conjunto de sectores aliados como el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y Casa Grande, pese a que, al igual que la intendenta de Montevideo, todos sus referentes han señalado que no es tiempo de hablar de cuestiones electorales, sobre la presunción de que la población tiene otras prioridades y que la discusión programática debe ser anterior.

El secretario general del PS, Gonzalo Civila, indicó a la diaria que están “poniendo el foco en las urgencias sociales del 2023, en la construcción de espacios plurales y abiertos que, sin fanatismos y con autocrítica, nos permitan volver a discutir ideas de cambio profundo en la sociedad, y en la denuncia de un modelo de gobierno concentrador, que está deteriorando las condiciones de vida de las grandes mayorías, que avanza con una estafa jubilatoria y que además reproduce un patrón de corrupción sistémica”. “Para que Uruguay vuelva a tener esperanza se necesitan ideas, colectivos y formas nuevas y honestas de hacer política, que ensanchen la democracia y derroten el conformismo o el ‘no se puede’”, expresó y concluyó con la idea de que “candidatos sin ideas y sin audacia para luchar por el cambio social terminan reducidos a proyectos personales o sectoriales”.

Misma línea discursiva mantiene el diputado del PVP Daniel Gerhard, quien dijo a la diaria que no tienen “calendarizado” cuándo definirán una proclama electoral, pero deslizó que “si uno recorre la historia del PVP hay un indicador, un criterio, que es elegir al compañero o compañera que creamos que pueda expresar la visión más profunda de transformación”. “El programa es uno y es para todo el FA y cualquiera de los precandidatos, pero después el compañero o compañera que tenga una trayectoria de transformaciones más profunda va a ser la persona que terminemos apoyando”, sentenció.

Los seregnistas y la disyuntiva

La Convocatoria Seregnista - Progresistas (CSP), alianza que integran Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay, el Partido Demócrata Cristiano, Plataforma y Magnolia, además de sectores locales, tenía previsto realizar en marzo un encuentro nacional en el que se tomara una definición acerca de si corresponde proclamar una precandidatura propia, que sería la de Bergara, o si es mejor plegarse a otra, que sería la de Orsi. El semanario Búsqueda informó la semana pasada que se había decidido postergar el encuentro, lo que dilató la definición, y uno de los principales motivos es que no hay unanimidad sobre cuál es la mejor opción.

Hasta ahora el único de la alianza que tiene definido plantear que Bergara sea precandidato es su propio sector, Fuerza Renovadora, aunque no piensa impulsarlo si el resto de la CSP no da el visto bueno. De fondo, según supo la diaria, lo que hay es una diferencia estratégica: quienes impulsan a Bergara plantean que es la mejor forma de posicionarse en las internas para darle vuelo a la alianza de cara a las elecciones nacionales, y otros creen que la precandidatura no es necesaria para marcar perfil.

“Nos parece importante que las distintas sensibilidades del FA se expresen y tengan potencia, eso es lo que ayuda más a que el FA sea visualizado en toda su diversidad”, dijo el diputado de Fuerza Renovadora Gustavo Olmos. Agregó que “hay una discusión absolutamente legítima sobre si esa es la mejor manera de potenciar esa visión dentro del FA y es la discusión que estamos procesando. A nosotros nos parece que sí y que Mario es un compañero que reúne las condiciones como para encabezar un proceso de ese tipo”. De todas formas, es extendida la opinión de que la definición de este tema no debería implicar ni una ruptura de la alianza ni ningún desprendimiento. “La consolidación de las grandes sensibilidades del FA es lo esencial y lo de fondo, y después es más táctico si eso se logra mejor a través de una precandidatura o no”, explicitó Olmos.

Otro dirigente de CSP planteó a la diaria que la disyuntiva está en que, más allá de Bergara, que no tiene grandes chances de pelear la interna, según las encuestas primarias, “para que el FA gane, el mejor candidato es Orsi”, y algunos integrantes de la alianza temen que lanzar una precandidatura propia reste votos al intendente de Canelones y pierda ante Cosse, a quienes ven con menos fuerza en una eventual contienda nacional contra candidatos de la coalición multicolor. “Muchos tienen miedo de jugar la nuestra, que Mario sea candidato y eso implique que Yamandú pierda y el FA pierda”, reconoció.

De todas formas, no se descarta lanzar en los próximos meses la precandidatura de Bergara y analizar más adelante si es conveniente. En ese escenario también se analiza que “Lima le puede dividir votos a Orsi”, al igual que Bergara, y la favorecida sería Cosse, aunque si Andrade saliera a jugar, “divide votos con Cosse”.

“Un escenario Lima, Bergara, Orsi y Cosse, es el peor escenario para Yamandú y super favorable a Cosse, y un escenario con Andrade es favorable a Orsi”, apuntó una fuente, que resumió que “si el apoyo de CSP estuviera del lado de Orsi, le cierra una candidatura bastante potente”.

Lima ya está

Lima es el líder del Encuentro Federal Artiguista (ENFA), una alianza que tiene como sector más grande a la Liga Federal, aunque también aúna a otros más chicos. La opinión de ese espacio es que “el FA para ganar necesita los votos del interior, sobre todo del interior profundo”, y “el candidato que representa la sensibilidad del interior, el único de los que está en la danza de nombres, que no es de la zona metropolitana, es Lima”, dijo a la diaria el dirigente de la Liga Federal José Maldonado.

En ese sentido, se entiende que el intendente de Salto es “el candidato que puede ser la puerta de entrada” de votos hasta ahora ajenos al FA, “incluyendo a blancos, colorados y cabildantes”, y para ello Lima comenzó a recorrer el país hace meses, sentando las bases para su precandidatura.

En cambio, hay otros sectores que aún no han dado señales públicamente sobre sus preferencias. Es el caso de la alianza Abrazo PAR, integrada por varios sectores y con representación parlamentaria de la mano de la diputada Cristina Lustemberg. El sector compitió en las internas de 2021 y logró un lugar en la Mesa Política del FA. Fuentes manifestaron que la alianza “está cerrando sus acuerdos como frente común de trabajo y se embarcará en lo programático”, mientras que el tema de la precandidatura quedará para “mediados del año”, aunque “puede que se precipite”.

Tampoco se definió aún, por ejemplo, el Nuevo Espacio, que tiene programado discutir el tema más adelante, aunque no apoyará a otro que no sea Orsi o Cosse. Es que el sector es crítico de aquellos que planifican una precandidatura para las internas pensando en posicionarse de cara a las elecciones nacionales, como interpretan que quieren hacer los que impulsan a Bergara, y también cuestiona cómo busca posicionarse Lima. El secretario de Organización del sector que lidera Rafael Michelini, Darío Mendiondo, comentó a la diaria que “utilizar el mecanismo de la elección interna para posicionar listas al Senado” no es “el camino” correcto, y que “todo lo que implica generar falsas oposiciones entre capital e interior, el campo y la ciudad, no ayuda a construir la victoria del 2024”.