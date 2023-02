A principios de noviembre de 2022, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Cabildo Abierto (CA) sobre reestructuración de deuda de las personas físicas, que propone la creación de un procedimiento judicial para refinanciar adeudos con entidades financieras. Pero cuando estaba todo encaminado para que se tratara en el plenario de la cámara alta, el Partido Nacional (PN) dejó parado el proyecto, con la intención de que se vuelva a tratar en comisión.

Recientemente, en una entrevista con el diario El Observador, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo que el proyecto de CA es “muy mejorable” en “casi todos los puntos”. “Es un proyecto que hay que sentarse y analizar profundamente. No es un proyecto que pueda decir que con algunos cambios menores es viable”, sostuvo.

En tanto, el senador del PN Gustavo Penadés dijo a la diaria que la bancada blanca está esperando conocer la propuesta sobre el tema que está elaborando el Poder Ejecutivo, para luego “comenzar a conversar con CA”. “Vamos a hacer un esfuerzo para acercar lo más que se pueda las posiciones y ver de qué manera podemos sacar un proyecto que deje medianamente satisfechos al Poder Ejecutivo y a CA. Ese es el esfuerzo que tendremos por delante”, señaló.

Penadés recordó que el proyecto se paralizó, luego de haberse votado en la comisión del Senado, porque los nacionalistas entendieron que era “esencial una opinión del Poder Ejecutivo respecto del tema, y que era necesario volver a estudiarlo en comisión”. Por último, dijo que antes de que ingrese el proyecto del gobierno habrá instancias para conversar entre el Poder Ejecutivo y CA, es decir que la coalición va a tratar de lograr un proyecto de consenso “antes de que se presente oficialmente en el Parlamento el que eventualmente mande el Poder Ejecutivo”.

En filas de CA no habían visto con buenos ojos que dentro del oficialismo se le bajara el pulgar al proyecto luego de haberse aprobado en comisión, y estas declaraciones de Arbeleche no parecen ayudar a superar las rispideces. En diálogo con la diaria, el diputado cabildante Sebastián Cal dijo que “la ministra se tome el tiempo que entienda necesario para pensar, pero que se acuerde de que mientras tanto las financieras les siguen cagando la vida a la gente y a varias familias en Uruguay”.

Cal sostuvo que “si se les da una lista de prioridades a los uruguayos”, esta iniciativa “estaría entre las primeras”. “Hay que recordar a los 600.000 deudores irrecuperables que hay y al millón de uruguayos en el Clearing. Una vez que nos metimos en este tema, hemos recibido llamadas y contactos de un montón de personas, y las historias de la gente son realmente conmovedoras”, señaló. Puso como ejemplo a “abuelas que pidieron un préstamo de 10.000 pesos para comprar útiles escolares y hoy tienen deudas de seis cifras, y más también”.

El diputado cabildante subrayó que lo que hacen las empresas financieras no es ilegal “porque los políticos, en su momento, les permitieron hacer lo que hoy hacen”. “Ahora, una vez que tenemos la oportunidad de revertir una situación generada por el propio sistema político, es lamentable que alguien haya levantado el teléfono rojo, luego de aprobado un proyecto tan importante en la comisión, por unanimidad, para decir ‘muchachos, bajen esto, que no nos sirve’”, sostuvo, y aseguró que está “claro” que la iniciativa se trancó porque “hubo lobby”. Por último, Cal subrayó que en este tema hubo lobby de las financieras “porque no tenemos una ley de financiamiento de los partidos políticos como la gente”.

A su vez, el senador de CA Guillermo Domenech dijo a la diaria que en su partido aceptarán “cualquier proyecto que realmente resuelva el problema de los deudores”, pero siguen creyendo que el que presentaron “es una muy buena solución”, por lo tanto, no aceptarán proyectos “que sólo sean un saludo a la bandera”. “Si los cambios están dirigidos a que sea nada más que una solución meramente formal, no lo vamos a aceptar, obviamente”, insistió.

Domenech dijo que los cabildantes tratarán de resolver el tema en el ámbito legislativo, pero, de todos modos, no se cierran a conversar con quien sea, “siempre y cuando la solución a la que se arribe realmente resuelva el tema”.

En tanto, el diputado de CA Álvaro Perrone dijo a la diaria que quisieran recibir aportes para poder avanzar con el proyecto. Además, subrayó que desde comienzos de esta legislatura piden “mayor presupuesto” para Defensa del Consumidor, y que en la próxima Rendición de Cuentas “sería ideal poder cerrar el tema”.