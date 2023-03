De cara a las próximas elecciones, los sectores de cada partido se siguen armando y ordenando. En el caso del Partido Nacional (PN), el novel grupo Futuro Nacional, liderado por la vicepresidenta Beatriz Argimón, está en pleno proceso de formación de mesas departamentales. Este miércoles fue la presentación oficial del sector en Montevideo, con la presencia del presidente del directorio del PN, Pablo Iturralde, el diputado de Espacio 40 Rodrigo Goñi y el subsecretario del Ministerio de Turismo, Gerardo Amarilla, entre otros dirigentes nacionalistas.

Wilson Ferreira Sfeir, nieto de Wilson Ferreira Aldunate, fue uno de los primeros oradores. Hizo una invitación abierta a todas las personas que quieran sumarse al sector y resaltó que es un movimiento “de carácter nacional, moderno, participativo y paritario”, que nuclea “a mucha gente de distintos ámbitos y de todos los pagos de la patria”.

“Entiendo necesario –sin ánimo de hablar de candidaturas políticas ni de tiempos electorales– que nuestro querido PN, mirando hacia el futuro, ensanche sus bases y tenga diferentes expresiones electorales, que coexistieron durante toda la historia del Uruguay. Para que esto suceda es indispensable nuestro compromiso, trabajo y militancia. No podemos privarle ni a la ciudadanía ni al país [de] consolidar un espacio político con ideales y de profundas raíces wilsonistas”, subrayó. Destacó que se precisa un espacio “donde pesen más los ideales que las candidaturas políticas”, y que vienen a “construir unidad dentro de la diversidad” y “para luchar por un país más libre, más equitativo, más integrado y más justo”.

En tanto, Fernanda Sfeir, que también integra la mesa departamental de Montevideo del sector, subrayó que Futuro Nacional “es un proyecto político”, porque no creen “en los proyectos electorales”. Destacó el “desafío” que significa para ellos y su líder, Argimón, armar el proyecto, porque “implica salir del statu quo”. Subrayó que Futuro Nacional es una realidad de 19 departamentos, cada uno “con su identidad, su coyuntura y su autonomía”, y que lo propio del sector es “el respeto a esas autonomías y a esas identidades”.

“Lo que nos une son las ideas, los principios y valores, esas cosas que quizás muchas veces desde la ciudadanía se cuestionan, qué lugar se le otorga a la política, pero para nosotros eso es lo más importante, y es Beatriz quien sintetiza esos principios y esos valores, representando a los 19 departamentos. Porque yo también soy de las que creen que en política no vale todo”, indicó.

La mira en Montevideo

Sfeir aseguró que el sector tampoco se va a permitir “que Montevideo sea centralista para Montevideo”, porque la capital tampoco es una sola realidad, dado que “son sus municipios, sus barrios, sus identidades”, etcétera. Además, resaltó que en breve inaugurarán el centro de estudios del sector, “que ya está trabajando en propuestas y proyectos” para Montevideo. “Muchas veces nos dicen que somos utópicos, que caminamos con la ilusión, que tenés que resignarte porque esto no se va a cambiar [y] Montevideo no se va a ganar, pero tengan bien claro que si buscan la resignación en Futuro Nacional, agarren para otro lado, porque acá no la van a encontrar”, sostuvo. Y subrayó que el PN “debe tener una estrategia montevideana” porque no están dispuestos “a resignar el departamento”.

Por último, Argimón subrayó que con este sector aspiran a “seguir revitalizando las ideas wilsonistas, que no pertenecen solamente al PN sino que son del país todo”. Destacó la necesidad de “trasladar” su mirada “celeste” al departamento donde muchos de los dirigentes del sector viven y trabajan, y que lo quieren “cambiar”. “Realmente, nos resistimos a los que dicen que no somos opción. ¿Cómo que no? Lo podemos ser, nosotros y constituyendo coalición. Queremos trasladar nuestra mirada a cada uno de nuestros departamentos y, por supuesto, a la capital del país”, insistió.

La vicepresidenta dijo que el PN “necesita acelerar su proyecto de Montevideo” y subrayó que “hace más de un año” que no tienen “noticias fuertes” de ese proyecto en el que apostaron, y que entienden que “desde ya” tienen que darles “esas señales” que esperan “de tener una mirada bien puesta sobre este Montevideo del siglo XXI”, que para su sector “precisa cambios, y cambios importantes”. “Montevideo y Canelones para nosotros son departamentos específicos, donde el sentir y la mirada del PN es indispensable que se haga fuertemente presente desde ya, y no esperar a seis meses antes” de las elecciones, subrayó Argimón, ganándose así una ola de aplausos.

Al final, destacó que quieren que los principales actores en el territorio sean todos, ya que “es eso de la horizontalidad, que es tan importante”, y recordó que Wilson Ferreira decía que “se es blanco todo el día”, por lo tanto, “se milita todo el día y en todos lados”. “Eso es lo que estamos necesitando”, finalizó.