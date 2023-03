El senador de Fuerza Renovadora Mario Bergara inició en febrero una gira nacional que comenzó el 17 en Florida, siguió el 24 en Minas, el 4 de marzo en Nueva Helvecia y continuó este jueves en Tacuarembó. Ya tiene pactadas reuniones en Melo, Treinta y Tres, Durazno, Trinidad, Paysandú, Salto, Artigas y Rivera para los próximos días, y seguirá sobre fin de mes en Rocha, Maldonado y varias localidades de Colonia. Otras ciudades irán sumándose a la lista.

Así lo transmitieron desde su sector a la diaria, y el objetivo de esta recorrida por todo el país es “reclutar voluntades” y “enfilar a la tropa” rumbo al segundo encuentro nacional de la Convocatoria Seregnista-Progresistas (CSP), alianza que también integran Asamblea Uruguay, Plataforma, Magnolia y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Es que en un primer encuentro, en octubre de 2022, se emitió una declaración en la que se reafirmó que “CSP trabajará para construir una precandidatura presidencial” que exprese su “sensibilidad política”, una definición que estaba prevista para marzo de este año pero que se postergó y ahora se prevé para abril.

Y según supo la diaria, Bergara ha transmitido a la interna de la CSP sus intenciones de ser precandidato, decisión que fue aprobada por Fuerza Renovadora, sector que ahora impulsa esta posición dentro de la alianza. Pero la CSP tiene en su interna distintas visiones, principalmente desde el punto de vista estratégico. Quienes respaldan a Bergara suponen que lanzar su precandidatura es la mejor forma de que la alianza marque un perfil propio como un bloque socialdemócrata dentro del FA y posicionarse rumbo a las elecciones nacionales, donde se elige el Senado y la Cámara de Diputados.

Otros, en cambio, perciben que ante una eventual elección con Yamandú Orsi y Carolina Cosse como las otras opciones, en un escenario de polarización, Bergara votaría por debajo de su potencial y eso le daría a la alianza escasas posibilidades de incidir en un eventual próximo gobierno del FA.

Por tanto, hay quienes entienden que lo mejor sería plegarse a la precandidatura de Orsi o Cosse, aunque en la alianza hay mayores afinidades con el intendente de Canelones que con la de Montevideo. También, según supo este medio, en la interna hay quienes calculan que la precandidatura de Bergara le sacaría más votos a Orsi que a Cosse, pese a que esa estimación no le gusta nada al senador.

En una entrevista con el programa Primera mañana de la radio El Espectador, días atrás, dijo que ese “es un argumento” que lo ha “escuchado” y “peor aún, he escuchado esto de que si le quita más votos a Orsi que a Carolina entonces favorece a Carolina y no queremos favorecer a Carolina. Eso es un disparate. Ese razonamiento no es fraterno, no es unitario, no es frenteamplista. Nosotros no vamos a tomar una decisión con el objetivo de que alguien no gane. Sería un disparate. Ese no es el tipo de consideraciones que deberíamos hacer”.

En esa misma nota radial dijo que la CSP “tiene un rol dentro del FA” porque “es una sensibilidad diferente” a las otras “y por tanto tiene que estar en el menú de candidaturas” porque representa “una porción importante” de la coalición de izquierda.

La senadora Liliam Kechichian, de Fuerza Renovadora y que tiene previsto participar de la gira de Bergara, declaró a la diaria que el objetivo de la recorrida es “juntarse con los compañeros de Convocatoria, ir escuchando en cada lugar las realidades” y conformar “agendas locales, ver en cada lugar cuál es el problema, la dificultad, la preocupación grande que tiene la gente”.

Consultada acerca de la postergación del segundo encuentro nacional de la CSP, dijo que se debió a “los tiempos de debate de cada uno de los sectores” que integran la alianza. En su agrupación, en tanto, están “absolutamente convencidos” de que este espacio debe marcar perfil en las internas de 2024 con un precandidato para que “el FA tenga una oferta más diversa que nos permita conquistar esos casi 200.000 votos que perdimos en la última elección”.

“No tengo la más mínima duda que la gente está esperando ver a este espacio también representado con una precandidatura que le permita marcar su espacio, tener fuerza y con esa fuerza incidir en ese futuro gobierno o encabezarlo”, dijo la senadora. A su entender, la definición tiene que salir sí o sí en abril: “No creo que tengamos mucho más tiempo”.

En tanto, Jorge Rodríguez, líder del PDC que también acompañó a Bergara en algunas recorridas, declaró a la diaria que su sector se reunirá el 18 de marzo en una Convención Nacional para tomar una definición, y para ello también hay, en paralelo, una gira de dirigentes del sector.

Consultado sobre la gira de Bergara, dijo que “es una buena iniciativa”: “Él nos ha dicho y ha dicho públicamente que se siente con fuerza para ser precandidato por Convocatoria en la interna del FA, y es algo que se va a resolver en el acuerdo que hagamos distintos sectores de Convocatoria”.

“Es bueno que Mario Bergara, si él tiene esa voluntad, esté recorriendo todo el país para conversar directamente con los compañeros y poder intercambiar y que los compañeros puedan escucharlo y valorar, aprovechar su presencia en cada una de las localidades y valorar todo el tema. Es una buena cosa y saludo especialmente la decisión de salir a recorrer todo el país”, apuntó el dirigente, que consideró que el senador de Fuerza Renovadora es “la figura de mayor relevancia pública” de la alianza.