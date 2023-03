El Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) manifestó su respaldo al exprofesor de la institución, el exsenador frenteamplista Daniel Olesker, quien desarrolló una “muy amplia trayectoria” en esa casa de estudios, en que comenzó su ejercicio docente en 1986 y culminó “en el nivel más alto (Grado 5)”, en 2020.

Si bien se señala que no es egresado de la FCEA, “ya que sus estudios se vieron interrumpidos por la persecución política” en la dictadura, “durante la cual estuvo en prisión”, su formación fue “complementada mediante una licenciatura y maestría económicas en la Universidad Católica de Lovaina”, de Bélgica.

Asimismo, el consejo rechaza “los intentos de atacar la credibilidad de un destacado exdocente de esta facultad, por motivaciones que nada tienen que ver con su desempeño académico ni con las formas de acceso a cargos docentes”.

También se reconoce “el amplio respaldo público de destacados académicos de diferentes universidades sobre la calidad de ‘economista’ del exprofesor Olesker, título que como tal exclusivamente se expidió a egresados del Plan de Estudios de 1980 de nuestra facultad. Sin embargo, con ese termino se hace referencia a cualquier persona con formación académica o especialización en el área económica, ya sea por poseer un título de grado o de posgrado en la disciplina”.

Asimismo, la Universidad de Lovaina certificó que, efectivamente, Olesker es licenciado por esa casa (1984-1985) y se recibió “con gran distinción”, según un documento al que accedió la diaria.

“Un magíster en Economía es economista”

En enero de este año, tras cuestionamientos en redes sociales sobre su formación, el exsenador del Partido Socialista explicó que nunca se recibió “en facultad de CCEE [Ciencias Económicas] como consta en varios CV, porque la dictadura me apresó y, al salir, no me permitió culminar los estudios”.

“El Centro de Investigaciones (Ciedur), donde trabajé al salir de la cárcel, le propuso a la Universidad Católica de Lovaina, con quien tenía convenio, que pudiera realizar allí la maestría”, relató. En esa universidad hizo una maestría de dos años y medio, y obtuvo “18/20 gran distinción como nota final”, graduándose en 1985.

“Es como magíster en Economía (maitre en Sciences Economiques en francés) que aludo a mi formación. Obvio, un magíster en Economía es economista. Jamás hice alusión a una licenciatura que no tengo, entre otras cosas, pues mi título es superior”, puntualizó Olesker.