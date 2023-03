Autoridades del Poder Ejecutivo se reunieron este martes con los diputados de la coalición de gobierno para hacer los últimos ajustes de la reforma jubilatoria, que se estudia en la comisión especial homónima. La idea es que este miércoles, una vez que los jerarcas se reúnan en comisión, anuncien los eventuales cambios del proyecto, que tendrá que volver al Senado para su aprobación final, siempre y cuando no haya otras modificaciones en esa cámara.

En la reunión de este martes, que sirvió de previa para los eventuales anuncios del miércoles, se trataron las distintas inquietudes de los partidos coaligados. No obstante, el planteo del diputado de Cabildo Abierto(CA) Álvaro Perrone de que la edad jubilatoria sea 63 años -que desde el gobierno criticaron por ser casi al final de la reunión- elevó la discusión.

Según comentó el otro diputado de CA, Martín Sodano, su fuerza política pidió un informe para que “se puedan reflejar los números”, dado que en principio les comentaron que la propuesta era “inviable”, teniendo en cuenta que el proyecto fue ideado para que las personas se jubilen con 65 años, dependiendo el sector. “Nos dicen que es inviable, necesitamos ver la realidad en números aparte de palabras, que es lo que vemos en el articulado”, agregó.

Esto, sin embargo, se realizó sin el visto bueno de Guido Manini Ríos, su líder, que en conversación con Radio Universal dijo que no sabía “a título de qué” los diputados hicieron ese planteo.

En diálogo con la diaria, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo que fue un planteo que los “sorprendió”, porque no se había propuesto antes. “Lo vemos de muy difícil viabilidad porque al momento de hacer los cálculos para darle sostenibilidad al sistema la base que se tomó es 65 años”, expresó, y consideró que se “ataca el pie de apoyo, como se dice en el fútbol, a estos parámetros”.

No obstante, dijo que no quiere decir que no se estudie por parte del gobierno. De hecho, en los próximos días tendrán nuevas reuniones para darle el cierre final al documento, que, pese a las amenazas cabildantes de no querer votarlo así como está, creen que puede llegar a buen puerto luego de los cambios que se informen este miércoles. De todos modos, hay dos planteos de CA que es difícil que se atiendan. Por un lado, el de no tomar el promedio de los 25 años para el sueldo básico jubilatorio, sino 15; y este último de elevar la edad a 63 años y no 65. “Son los dos planteos de difícil -por no decir cuasi nula- viabilidad”, consideró.

El resto de los planteos que hicieron todos los partidos, que en su mayoría son correcciones, encontraron “buena voluntad” por parte del Poder Ejecutivo. En los próximos días se redactarán textos alternativos para complementar esas variables, sostuvo Rodríguez, y agregó que van a ser incorporadas, no en su totalidad, pero sí de forma parcial.

La discusión de la prórroga

Sodano dijo que su partido sigue en el camino de “hacer todo lo posible” para mejorar la ley: “Ese siempre fue el planteo de CA”, indicó, y añadió que si es necesario se pedirá la prórroga del tratamiento, que el gobierno puso como límite que se trate hasta fines de marzo. “Depende de cómo lleguemos con la discusión del articulado al 29 [de marzo]. Esto no se trata de hacer una zancadilla, se trata de trabajar con responsabilidad”, expresó. Sin embargo, según dijo a la diaria un integrante del Poder Ejecutivo, por el momento se mantiene el plazo para aprobar el proyecto de ley el 29 de marzo, fecha que dictó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

Por su lado, Rodríguez expresó que están “fuertemente convencidos” de que estos días que tienen por delante van a ser “muy importantes”. Con base en los anuncios que les dé el gobierno esta mañana coordinarán una nueva reunión para el lunes para que el martes, si todo se cumple como está establecido, Lacalle Pou reúna al Consejo de Ministros para que remita el texto que se acuerde.

“De esa manera, estaríamos en condiciones de darle tratamiento al proyecto y votarlo en comisión. Si los acuerdos se alcanzan la prórroga no tendría sentido. Apostamos a que estos días que nos queden por delante sean de mucho trabajo, mucha intensidad, que nos va a significar seguramente que el fin de semana trabajemos conectados y poder llegar a los acuerdos suficientes”, estableció Rodríguez.

Por su lado, el nacionalista Pedro Jisdonian señaló que es un proyecto de ley que “no es a tapa cerrada” porque lo trabajan para que “salga lo mejor posible”. “Nos mantenemos firmes en caso de mantener lo que ha sido un cronograma original que hemos venido cumpliendo y que seguimos trabajando como hemos estado. Hasta ahora no sería necesario, pero no estamos cerrados ni mucho menos. Si nosotros creemos que hay que ir a una prórroga la pediremos, hoy en día estamos dentro de los parámetros que nos habíamos planteado al inicio”, expresó, y añadió que no es un tema para tener en “debate eterno”.

Asimismo, afirmó que está previsto en el proyecto de ley que, una vez que se apruebe, se puedan agregar distintas actividades que hoy no están contempladas, algo que fue confirmado por la diaria con actores del gobierno. En resumen, si esos sectores no están en la ley, van a poder estarlo más adelante. Por ejemplo, una de las principales preocupaciones de CA eran los trabajadores de los frigoríficos, mientras que otros partidos -como el Frente Amplio (FA)- proponían a los trabajadores del transporte y a las empleadas domésticas.

Según supo la diaria a partir de distintas fuentes que estuvieron en la reunión, puede llegar a haber una quincena de modificaciones que probablemente se anuncien este miércoles a la tarde, luego de que transcurra una nueva extensa reunión que tendrán con la comisión especial que estudia la reforma jubilatoria.

El gobierno, tras la reunión que mantuvo con la coalición de gobierno, tuvo otro convite por la tarde, cuando analizaron los reclamos de los diputados del oficialismo. la diaria supo que era probable que para este miércoles no tengan las modificaciones en el texto pero que sí pueden llegar a trasladarlas oralmente. Las modificaciones son de las más “diversas”, pero habrá focos en las jubilaciones por discapacidad -para aquellos con síndrome de Down o trastorno del espectro autista-, que sería un aditivo, y cambios en las pensiones de sobrevivencia. También puede haber cambios en lo que refiere a la Caja Notarial, una inquietud del Partido Colorado.

Jisdonian al FA: “Si tienen cambios y quieren proponer, la instancia es esta”

El presidente del FA, Fernando Pereira, anunció en el Congreso del Movimiento de Participación Popular que, de ganar el gobierno en 2024, el 3 de marzo de 2025 se iniciará un camino para realizar una nueva reforma de la seguridad social, en discusión con todos los actores involucrados. Para Jisdonian, “está bueno ese cambio”, pero matizó que el FA estuvo 15 años en el gobierno y “no presentó ningún proyecto para la seguridad social”.

“En la campaña hablamos de este tema y le estamos dando solución. Si tienen cambios y quieren proponer, la instancia es esta; hemos estado trabajando desde hace varios meses y años. Hubo una comisión de expertos donde el FA no entregó una solución a estos temas, por lo cual creemos importante que la oportunidad es esta, porque si lo que se busca en definitiva es una ley de seguridad social que sea buena para los trabajadores, no debería importar en qué gobierno se hace sino que se debería procurar trabajar para que salga”, finalizó.

El FA, en tanto, mantuvo una reunión este martes para delinear las preguntas que les harán a las autoridades hoy en comisión. De esa reunión se llegó a la conclusión de que 95% de las organizaciones que asistieron no están conformes con el proyecto que se votará.