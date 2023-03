Los tiempos son ajustados. La comisión especial de la Cámara de Diputados, encargada de estudiar el proyecto de reforma de la seguridad social enviado por el Poder Ejecutivo -y que cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores-, cerró esta semana antes de entrar en la recta final de la discusión: el lunes recibirán a otras tres delegaciones y el miércoles 22 está previsto que se concrete la visita del Poder Ejecutivo.

En medio de la discusión sobre el articulado, Cabildo Abierto (CA), uno de los socios de la coalición de gobierno que ha planteado mayores reparos al proyecto, intentó impulsar una moción para extender la comisión más allá del 31 de marzo, en específico, hasta agosto. Sin embargo, la posibilidad fue bloqueada por la negativa de los diputados del Partido Nacional (PN).

Según detalló el diputado cabildante Martín Sodano a la diaria, durante la última sesión “hubo delegaciones que se llevaron preguntas para responder por escrito”, que son “insumos que faltan para el trabajo de la redacción”. Fue por eso que Sodano planteó la posibilidad de prorrogar la discusión durante una reunión con los demás partidos del oficialismo y, si bien en ese momento los representantes del PN pidieron para discutirlo a la interna, luego, “cuando llegamos al plenario, nos enteramos de que el PN no iba a llevar la extensión”.

“Ellos calculan que los plazos van a dar”, analizó Sodano, y sostuvo que los diputados nacionalistas “se están moviendo para que las delegaciones manden las respuestas por escrito, y la intención es que estén todos los insumos para llevar adelante la votación”. Si bien ve “el criterio válido”, piensa que es “justo” votar la extensión y así “dar un respaldo, una garantía, de que va a haber tiempo en los últimos días para poder terminar de discutir”.

No obstante, fue una charla de Sodano con el coordinador del Frente Amplio (FA) en la comisión, el diputado Sebastián Valdomir, lo que generó roces a la interna de la coalición. De acuerdo con Sodano, le consultó a Valdomir “si apoyaban o no la postura de CA”, a lo que el legislador frenteamplista respondió que sí, que lo veían viable.

De acuerdo con el diputado de CA, si esto no cayó bien en el PN es porque “lo que hicieron fue escuchar una radiopasillo en la cual pensaron que yo estaba negociando con el FA”, cuando lo que sucedió fue una consulta sobre “si en caso de proponer la extensión la apoyaban, por el simple hecho de que el PN no la iba a apoyar”.

“Hacerse cargo de los errores no forzados”

“Cada uno tiene que hacerse cargo de las cosas que hace; el PN había resuelto que no iba a acompañar la prórroga, porque entendíamos que los tiempos eran suficientes para cumplir con el trabajo con la meta que nos habíamos fijado, pero cada uno sabe lo que hace”, dijo en diálogo con la diaria el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez.

“Esto es como en los deportes, que uno comete errores forzados; por ejemplo, en el fútbol, uno no sale jugando, lo vienen a marcar, queda presionado y capaz que la pasa mal, ahora, cuando vos salís solo y se la pasas por error a un contrario, es un error no forzado. Bueno, uno tiene que hacerse cargo de los errores no forzados”, ejemplificó.

Rodríguez dijo ser “pragmático” en cuanto al trámite parlamentario de la reforma, y señaló que el miércoles 22 de marzo, luego de recibir al Poder Ejecutivo, no tendrán “otra tarea” que no sea “votar”.

“Lo que hemos venido haciendo en estos últimos días, y entendemos que los próximos días de la semana que viene van a ser determinantes, es para poder alcanzar los acuerdos necesarios”, sostuvo el diputado, quien además aclaró que la coalición de gobierno acordó finalmente llevar a cabo una sesión extraordinaria el 29 de marzo, “y de esa manera entre el jueves 30 y el viernes 31 votar en comisión el texto sustitutivo del que ingresó desde el Senado”.

Rodríguez se mostró convencido de “poder alcanzar por lo menos un estado de compromiso en cuanto a los avances” para “luego sí” tener “un trabajo mucho más fino y el lápiz en la letra chica” para dar “texto a esos acuerdos” y así “poder cumplir con los tiempos que la comisión se fijó”. Tiempos que, por otra parte, el presidente de la República les transmitió a los legisladores de la coalición que esperaba que se cumplieran. “La comisión se fijó hasta el 31 de marzo, por lo tanto, el plenario [para votarla en la Cámara] naturalmente será después de Semana Santa”, aventuró.

Sobre esa sesión extraordinaria del 29 de marzo, sin embargo, Sodano espera que sea para discutir y “tener claro cómo iremos con el desarrollo de la discusión” y ahí sí, de ser necesario, votar la prórroga. “CA tiene la preocupación de que no den los plazos y no vamos a votar a las corridas 328 artículos en dos días; nosotros pretendemos trabajar en el articulado”, sentenció.