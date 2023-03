Pese a la amenaza de multas a Lunacar SA, UTE sigue a la espera del dron que adquirió por licitación, a un costo de 750.000 dólares. El plazo para la entrega del vehículo aéreo no tripulado, de fabricación española, venció el sábado 18 de marzo y prendió las alarmas de la directora del ente por el Frente Amplio (FA), Fernanda Cardona, quien solicitó más información.

La empresa es subsidiaria de Vertical Skies, vinculada al presunto espionaje a los senadores del Frente Amplio Mario Bergara y Charles Carrera, puesto que solicitó al exjefe de custodia presidencial, Alejandro Astesiano, que recopilara información sobre los legisladores de la oposición.

Según supo la diaria, el dron está pronto para ser embarcado y traído a Uruguay. Sin embargo, para que eso ocurra, el ente debe dar explicaciones a la Unión Europea (UE) sobre el uso que se le dará al artefacto. La comunidad de naciones envió un formulario en el que pide que se detallen las razones de dicha compra al ente estatal, dada las características bélicas que tiene el objeto.

Las autoridades han dicho que se utilizará para inspeccionar las redes eléctricas de distribución y alta tensión, que comprenden unos 93.000 kilómetros en todo el país, y que será manejado por técnicos de la Fuerza Aérea, especializados en esta tarea.

En el marco de un convenio que firmó el lunes con el INAU, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, evitó responder las consultas en una rueda de prensa, pero aclaró que el dron todavía no llegó al país y que la empresa les dijo que se fabricó y que pronto estaría en Uruguay.

Por su parte, Felipe Algorta, director por el Partido Nacional en UTE, dijo que como el dron es un dispositivo de “primer nivel” y que puede ser utilizado en cuestiones militares, la UE exige que para la importación se firme un documento en el que se indique que “no se va a revender el mismo” a otro país, además de ratificar que va a ser utilizado “exclusivamente” para “las cosas” por las cuales fue adquirido. “No es solamente las líneas de alta tensión de UTE, sino también el uso que [le dé] la Fuerza Aérea, que no va ser, claramente, para tirar misiles”, afirmó en diálogo con la diaria.

De ese formulario no tenían conocimiento hasta dos días antes de que venciera el plazo de entrega. Según Algorta, eso se resolverá “administrativamente” porque UTE “no está pensando en vendérselo a nadie, ni siquiera cederlo a la Fuerza Aérea de forma definitiva”.

En el convenio marco entre el Ministerio de Defensa (MDN) y UTE, que está próximo a firmarse, se establecerán las pautas. Para Algorta, es sabido que el dron excede lo que necesitaría UTE; hoy lo que hace el ente es contratar empresas privadas para que inspeccionen las líneas. Según estimó el nacionalista, se gastan unos 700.000 dólares por año en esto: “Veíamos que esto era una oportunidad para lograr un buen acuerdo entre el propio Estado y que podamos tener mejor autonomía, bajar costos y también colaborar con otro organismo del Estado. El MDN puede utilizarlo como combate al narcotráfico, inspecciones en el medio rural, de frontera y otros usos”, expresó.

Según dijeron a la diaria desde UTE, el aparato tiene una “gran” autonomía de vuelo (entre cinco y seis horas de funcionamiento) y de distancia (cerca de 60 kilómetros de vuelo). En ese marco, Algorta expresó que “va a ser el mejor dron” que existirá en Uruguay. “En eso UTE también vuelve a ser punta, como cuando en su momento la mejor computadora que hubo en el país la tuvo UTE”, indicó Algorta.

Cardona: “Seguir adelante con esta compra es una responsabilidad política”

En tanto, Cardona propuso el jueves pasado en el directorio que se intime a Lunacar SA por incumplir con el plazo, cosa que “no se hizo”. En ese marco, Emaldi anunció que por cada mes que no se entregue el dron, se multará a la empresa subsidiaria por 3% del valor del producto.

La directora de UTE por el FA expuso el viernes que hace una semana reclaman “ver una comunicación en inglés” que hizo el fabricante del dron. “Los vínculos de UTE son con Lunacar. Si Lunacar es una empresa nacional, ¿por qué la comunicación se hace en inglés? Contractualmente corresponde que la que comunica se haga cargo del costo de la traducción por la responsabilidad de lo que se comunica”, cuestionó, y agregó que “no tiene lógica” que frente a una compra de este importe el ente “se entere dos días antes de que hay condiciones de la UE para sacarlo de España”.

En ese sentido, la frenteamplista dijo a la diaria que pidió que se dé conocimiento del formulario, que accedió una semana después. “El dron no va a salir de España hasta que UTE no discuta con el MDN el contenido del convenio específico”, estableció. Para la opositora, “volvió la pelota al directorio” en cuanto a “responsabilidades políticas” para que se resuelva si sigue o no la compra. “Hay un incumplimiento de la empresa. El seguir adelante con esta compra es una responsabilidad política”, agregó.

Según comentó, en la traducción dice que hay que establecer, para que el dron pueda salir de España, el destinatario final del mismo. “Dice que no se puede transferir lo comprado. Eso es un problema porque UTE dijo que el destino es el MDN”, expresó.

Mientras tanto, Algorta espera que la compra llegue a “buen puerto” porque “lamentablemente” ha sido “muy conversada mediáticamente”, dado el relacionamiento que el exjefe de custodia presidencial tenía con uno de los titulares de Lunacar SA. “Sólo nombrar algo de Astesiano ya lo tiñe de irregularidad y además eso también se presta para un juego político que ha sido bastante lamentable”, evaluó.

“Acá se genera un enchastre en nuestro accionar producto de que se avecinan tiempos políticos y la idea es poner un manto de duda ante un procedimiento que fue totalmente legal y público”, continuó Algorta, y expresó que el “objetivo” de Cardona es que se rescinda el contrato y que “este proyecto no salga adelante”. Salvo que haya una situación irregular “comprobada”, este proyecto sigue adelante, aseguró, porque es “bueno” para “UTE y el país”.