Mientras la oposición reclama información sobre la licitación por la adquisición de un dron por parte de UTE a Lunacar, subsidiaria de Vertical Skies en Uruguay, este miércoles se conoció que la empresa estatal tuvo que presentar una solicitud ante Lunacar para que entregue el aparato comprado por licitación, por un costo de 750.000 dólares.

Según informó El Observador, el plazo para la entrega del dron, que UTE utilizará para controlar el estado y funcionamiento de las líneas de alta tensión, venció el sábado 18 de marzo, pero el aparato todavía no llegó. UTE advirtió a la empresa que podría imponer multas por el incumplimiento.

La compra fue a una empresa española a través de Lunacar, subsidiaria de Vertical Skies en Uruguay, empresa que estuvo en el centro de la polémica a raíz del caso Astesiano, ya que el gerente de Vertical Skies le solicitó al exjefe de custodia presidencial que elaborara fichas con información personal sobre los senadores de la oposición Mario Bergara y Charles Carrera. En la sesión del directorio de UTE del jueves pasado, que era la más próxima a la fecha de vencimiento del plazo de la entrega de un dron, la representante por el FA, Fernanda Cardona, consultó sobre las medidas iba a tomar UTE ante el incumplimiento de la empresa.

Se le informó que se estaban contactando con Lunacar y la directora por el FA solicitó que se los intime por incumplimiento, ya que de esta manera se fija un plazo de entrega a la empresa. Cardona explicó a la diaria que no se trató de una intimación judicial, algo que considera “más garantista”, sino de una advertencia, y señaló que en el procedimiento de compra UTE optó por no incluir garantías, por lo que “las sanciones no se saben cuáles van a ser, porque no tenés [una] contrapartida”.

Por otra parte, la directora por el FA consultó en la sesión del directorio pasado sobre el software que se compró a la empresa para realizar los mapeos del dron por unos 275.000 dólares. La respuesta que recibió es que se había realizado la capacitación a funcionarios de UTE para su uso -no se proporcionó información sobre quién realizó la capacitación- y que el informe técnico de la empresa para el pago de UTE está pronto, pero como no se cumplieron con ciertas condiciones técnicas, procedieron a una intimación para que se concretaran.

La compra del dron y el software a la empresa generó polémica porque la directora de UTE en representación del Frente Amplio (FA), Fernanda Cardona, reclamó en su momento que se suspendiera el vínculo con Vertical Skies, luego de conocerse el pedido que habían realizado a Alejandro Astesiano de investigar a dos senadores. La representante de la empresa en Uruguay, Lunacar, tenía varios negocios con el Estado y, por ejemplo, el Ministerio de Defensa resolvió suspender una licitación por la compra de mochilas tácticas en la que participaba esta empresa.