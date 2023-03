De cara a las elecciones internas de 2024, el grupo mayoritario del Partido Nacional (PN), Todos hacia Adelante –el paraguas creado y liderado por el presidente Luis Lacalle Pou–, se encamina a dividir su apoyo entre dos candidaturas: la de Laura Raffo, impulsada por el herrerismo (lista 71), y la del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado (Aire Fresco). Por eso la gran incógnita es qué pasará en el espectro minoritario, el wilsonismo.

Entre los nombres que se barajan de ese lado sigue estando el de la vicepresidenta Beatriz Argimón, que creó una nueva agrupación hace pocos meses. Desde ese sector subrayaron a la diaria que le siguen insistiendo para que sea candidata, porque sienten la necesidad de que los represente, y además no dejan de tener en cuenta que hay encuestas que la colocan segunda en las preferencias nacionalistas, detrás de Delgado. En Futuro Nacional a Argimón le hacen sentir la responsabilidad de que represente a quienes no están tan relacionados con la pata herrerista del PN, por eso aspiran a que todos los wilsonistas la apoyen.

Pero antes de confirmar oficialmente la candidatura, Futuro Nacional sigue fortaleciendo su estructura, armando mesas departamentales que le permitan tener representación a nivel de todo el país y afinando los detalles para crear un centro de estudios. Con estos movimientos buscarán “consolidar” el sector, para luego, con todas las cartas sobre la mesa, poder oficializar la precandidatura de Argimón, algo que ven como etapas de un “proceso natural”.

Alianza Nacional se inclina por ser el espacio wilsonista que apoye a Raffo

Del lado wilsonista también está Alianza Nacional (AN), que luego de la muerte de su fundador, Jorge Larrañaga, en mayo de 2021, se quedó sin su líder y precandidato natural. A eso se le sumó la ida de varios dirigentes. El último en dar un paso al costado fue Luis Calabria, ex número tres del Ministerio del Interior, quien junto con otros correligionarios se fue de AN para apoyar a Delgado.

Fuentes de AN dijeron a la diaria que en el sector ya descartaron ir a la interna con precandidato propio y están analizando a cuál de las precandidaturas que se van alineando dentro del PN apoyarán. En AN no descartan ninguna de las opciones principales (Raffo, Delgado y Argimón), pero en este momento se inclinan por Raffo, con quien ya mantuvieron conversaciones pensando en 2024.

La idea del sector es conformar un movimiento tras la candidatura de Raffo que tenga dos líneas bien marcadas: la herrerista (con la lista 71) y la wilsonista (AN), sobre todo porque ese camino está “bastante despejado” y ven un espacio allí, dado que el “soporte político y electoral” de Raffo aún no está “copado”, en particular por el lado wilsonista, ya que “no ha habido grandes adhesiones”, subrayaron desde AN.

De todos modos, las fuentes de AN enfatizaron que aún no descartan nada, ya que, por ejemplo, el sector tiene una “excelente relación” con Argimón y mantiene con ella “una línea de conversación abierta”, porque advierten que “también es competitiva” y “no marca mal en las encuestas”. Sin embargo, como Argimón todavía no definió oficialmente si será precandidata, ven más difícil decidirse por ese lado. Además, también tuvieron contacto con el entorno de Delgado, y desde AN destacaron que este es un momento en el que “todo el mundo habla con todos”, y que incluso notan cierto “cortejo” de los demás sectores nacionalistas hacia su sector.

En AN también destacaron que el escenario de la interna blanca de la elección de 2024 será nuevo por completo, ya que por primera vez en dos décadas no habrá dos grandes vertientes encolumnadas detrás de los precandidatos Larrañaga y Lacalle –ya sea el padre o el hijo–.

A su vez, en el ala wilsonista también está el sector Por la Patria, liderado por el senador Jorge Gandini –que supo pertenecer a AN–. Fuentes del sector señalaron a la diaria que Gandini sigue armando su estructura como para ser precandidato y no tiene “plan B”, aunque todavía no descartan que finalmente se baje de la postulación y termine apoyando a otro precandidato.

Sartori por ahora no piensa competir por la presidencia

Quizá la gran incógnita dentro del PN sea el devenir de Juan Sartori, porque por ahora ni siquiera está confirmado que vuelva a ser precandidato, como lo hizo en 2019, cuando irrumpió en filas blancas de un día para el otro y logró salir segundo en la interna, detrás de Lacalle Pou y superando a Larrañaga.

Un dirigente de Sartori señaló a la diaria que aún tienen “todas las opciones arriba de la mesa” para ser analizadas, lo que incluye apoyar a cualquiera de los precandidatos blancos, porque –al menos por ahora– el empresario no piensa ser candidato. Aunque no descarta presentarse, según el dirigente sartorista, la decisión depende de una suma de factores relacionados más que nada a su vida personal y empresarial, antes que a temas políticos. En concreto, Sartori pondrá en la balanza sus compromisos internacionales, por ejemplo, con Sunderland, club que juega en la segunda división del fútbol de Inglaterra y del que es uno de los principales accionistas.

Según el dirigente, desde la mayoría de los sectores blancos han tanteado al empresario para que apoye a sus respectivos precandidatos, o sea que “todos lo quieren en el barco”; lo hicieron, por ejemplo, el herrerismo, Por la Patria y Mejor País –el grupo “de los intendentes”–. Agregó que la decisión de a quién apoyar desde el grupo de Sartori “no tiene por qué” basarse en un sustento ideológico, y que –por ahora– el empresario no tiene preferencia por ninguno de los precandidatos que más suenan.

Además, dentro del “sartorismo” no tienen demasiado apuro para tomar la definición, ya que calculan que quizá lo hagan pasada la mitad del año, por agosto o setiembre de 2023.