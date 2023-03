El martes, en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, el Frente Amplio presentó un proyecto de ley de reestructuración de deudas del consumo -es decir, no hipotecarias- de las personas físicas, que contempla gran parte de la iniciativa que había presentado originalmente Cabildo Abierto (CA), que luego fue rechazada por parte del Partido Nacional (NA). El senador de CA Guillermo Domenech ya adelantó que si bien lo podrían apoyar -justamente, porque es similar al que habían presentado-, todavía esperan la iniciativa sobre el tema que prometió el Poder Ejecutivo, y en esa misma línea está el Partido Nacional.

En diálogo con la diaria, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, vicepresidenta de la comisión, subrayó que establecieron que van a fijar prioridades de los proyectos por cada bancada, y que no están dispuestos a hacer lo mismo que en 2022, cuando se creó una subcomisión, “que en realidad lo que hizo fue entorpecer el funcionamiento de la comisión”. Por lo tanto, resolvieron que irán por consenso hasta donde puedan, y si no, después, harán uso de la mayoría -es decir, los votos de la coalición-. En ese marco, Bianchi señaló que el FA presentó el proyecto, que es “muy similar al de CA”, según “ellos mismos lo dijeron”, pero que aún no lo pudo leer.

Bianchi explicó que todavía resta que se reúnan las bancadas de la coalición por separado, y luego la coalición toda, para ver a qué temas les darán prioridad. De todos modos, la senadora señaló que no sabe si para el PN o para la coalición el proyecto “es prioritario”, aunque tiene conocimiento de que para CA sí lo es, y además el Poder Ejecutivo “prometió una solución”.

De cualquier manera, subrayó que ella había votado el proyecto original de CA junto con los senadores nacionalistas Carlos Camy y Amin Niffouri, o sea que, “en realidad, hay un problema en la interna del PN”, ya que es al herrerismo al que no le convenció la iniciativa cabildante, pero eso lo resolverá “fundamentalmente el equipo económico, si hay voluntad de dar una solución, de hacer el proyecto más preciso”.

“Así que me voy a preocupar por que el Poder Ejecutivo realmente tome este tema, porque a mí me interesa especialmente. Los que nos tienen que dar una solución que convenza al herrerismo son el Banco Central y la ministra de Economía [Azucena Arbeleche]. La verdad es que hay que dar una solución a miles de deudores estrictamente de consumo. Yo sigo pensando lo mismo: son muchas personas, más de 600.000, que tienen una muerte civil”, finalizó.

A su vez, desde filas del herrerismo señalaron a la diaria que el equipo económico está terminando un proyecto sobre este tema, y que en realidad no hay diferencias internas en el PN, sino que, al no apoyar la iniciativa original de CA, estaban siguiendo la línea del Poder Ejecutivo, que no estaba de acuerdo con la propuesta.

En la sesión de la comisión del martes, según consta en la versión taquigráfica, el senador Domenech dijo que espera un proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre el tema, y agregó: “Por una cuestión de seriedad en los procedimientos querría conocer la opinión del Poder Ejecutivo, que, cuando votamos aquí en comisión el proyecto de ley, luego, evidentemente, bajó la orden de negarle el voto. Así nosotros lo percibimos; podremos estar, obviamente, equivocados, pero no sabemos cómo repentinamente se cambió de forma de pensar”.