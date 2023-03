La Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional (PN) se reunió para analizar los pasos a seguir luego de que la militante blanca Romina Celeste denunciara públicamente que el senador Gustavo Penadés abusó de ella sexualmente cuando tenía 13 años, en 2006. En ese año, Penadés pertenecía, al igual que hoy, a la cámara alta.

Al respecto, el presidente del Honorable Directorio del PN, Pablo Iturralde, señaló que la denuncia la escucharon a través de las redes sociales y en distintos medios de prensa. Señaló que Penadés “tiene un prestigio particular” dentro del PN y los blancos tienen una “respetada opinión” de lo que es su trabajo político, además de un “aprecio personal”.

Al ser consultado sobre si el Directorio respalda a Penadés, Iturralde aclaró que “no es un tema de que el partido respalde o no” y también señaló que es “irrelevante” si él personalmente lo apoya o no. “Acá no habla el Pablo Iturralde amigo de Gustavo Penades, militante de todas las horas, acá quien habla es el presidente del PN y el presidente del PN se tiene que abstener a lo que resuelvan las instituciones”.

En ese marco, sostuvo que no es un tema que “resulte grato” y destacó que el planteo del senador de trasladar el tema a la Justicia “es lo que corresponde”. “Para nosotros lo más importante es eso y vamos a estar siguiendo lo que se vaya haciendo a través de la justicia. Vamos a poner atención en el tema y vamos a ver qué resuelve la Justicia”, afirmó.

En ese sentido, Iturralde cuestionó que Celeste no haya hecho una denuncia penal y citó a la carta orgánica del partido, donde se establece que se pueden hacer denuncias contra un o una dirigente para que la colectividad política lo investigue. “Para mí lo que corresponde cuando tengo un tema de estos es presentarlo ante la Justicia, a la institucionalidad, y luego, claramente, todo el mundo tiene derecho a hacer público lo que le parece. Creo que al comienzo no hubiera actuado así pero eso no tiene importancia. Para mí son dos ciudadanos que están opinando sobre un tema, son dos personas que están adheridas al partido y punto”, afirmó.

Al momento, el presidente del PN no mantuvo contacto con la denunciante. Si bien en un principio se había cuestionado la adhesión de Celeste al PN, el presidente del Honorable Directorio señaló que es un tema saldado puesto que su agrupación, Juntos por el pueblo, está inscripta ante la fuerza política.

Las críticas a la Fiscalía

Desde el PN se pondrán a disposición de la Fiscalía, siempre y cuando el organismo lo pida. En ese sentido, hizo críticas a la institución que dirige Gómez: “Vamos a mirar cómo ha venido actuando la fiscalía. La actuación de la fiscalía facilita y acelera las cosas para que haya una pronta decisión. Eso nos parece muy positivo”, dijo, aunque afirmó que la Fiscalía “no tiene criterios objetivos de fijación de los turnos”.

“Son criterios discrecionales que se pueden transformar en arbitrarios”, sostuvo, y expuso, a modo de ejemplo, que hace dos semanas habló con el fiscal de Corte acerca de cuáles fueron los criterios para “sacarle un tema al fiscal y dársela a otro”, se preguntó, haciendo referencia al traslado de la fiscal Gabriela Fossati.

Indicó que les parece que son “reglas centrales”. De todos modos, Iturralde dijo que creen que la Fiscalía “actúa y la Justicia resuelve”. “No estoy ni dejo de estar conforme con la Fiscalía, con lo que no estoy conforme -desde la gestión de Jorge Díaz- es que no tengamos criterios objetivos y que en definitiva pueda darnos la discrecionalidad para elegir según nos guste o no”, añadió.

Asimismo, aseguró que es un organismo que se “politizó y partidizó tanto en los últimos tiempos”. “Nos parece que es preocupante porque creemos que en la actuación de muchos fiscales ha habido sesgos notorios”, señaló.