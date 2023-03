Una semana antes de que el Movimiento de Participación Popular (MPP), sector en el que milita el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, anuncie el respaldo a su precandidatura, la Vertiente Artiguista se anticipó y se posicionó como el primer sector de dimensiones nacionales y con representación en la Mesa Política del Frente Amplio (FA) en proclamar a su presidenciable para las elecciones internas de 2024.

Pero no se trata de una competencia con el MPP ni mucho menos, sino todo lo contrario. Que la Vertiente Artiguista haya salido antes que el resto con este anuncio es algo que a todas las partes les cierra. Por eso este sábado la Asamblea Nacional del sector que preside el exministro de Defensa José Bayardi tomó la decisión –con 104 votos a favor y cuatro abstenciones– y recién el fin de semana que viene, en el plenario de su congreso, el MPP hará lo propio.

Durante la instancia, antes de votar la moción, varios asambleístas tomaron la palabra. Entre ellos el exministro de Trabajo y Seguridad Social Eduardo Brenta, que graficó la situación con palabras similares a estas, según reconstruyó la diaria: Orsi no puede ser presentado únicamente como el precandidato del MPP. La idea es clara: para votar a Orsi en la interna tiene que haber otra opción de carácter nacional, conocida, que no sea la lista del sector de José Mujica, a sabiendas de que hay una parte de la población que no es afín a esa agrupación, incluso hasta por cuestiones históricas, como su vínculo con el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

En diálogo con la diaria, el senador Enrique Rubio recordó que Orsi “tuvo una historia en el origen con la Vertiente”, ya que algunas de sus primeras jornadas de militancia en el FA fueron, precisamente, vinculadas al sector. Y la presentación de Orsi a falta de más de un año para la elección interna tiene que ver con que “va a recibir sin duda el apoyo de su fuerza política, que es el MPP, pero Yamandú es quien reúne las condiciones y las aptitudes para recibir apoyos de muy amplio espectro, y la Vertiente quiere mostrar esto de entrada”.

Para Rubio “es altamente conveniente que sea un sector político que no es el propio” el que esté dando el primer paso, “porque está mostrando desde el primer día la amplitud de la candidatura”. “No es un candidato de un sector, ni él quiere ser el candidato de un sector”, dijo Rubio, quien agregó que el intendente de Canelones “tiene que ser un candidato de amplia base política dentro del FA”.

Agregó que para que Orsi fuese el elegido se razonó “sobre la lógica de un candidato que reuniera un conjunto de atributos” y “gran aceptación ciudadana dentro de los sectores” que están “en disputa” y en los que el FA “mostró sus mayores debilidades en la última elección, que fue en el interior del país y en los sectores medios”. “Y coincide con que Yamandú tiene una modalidad, un discurso, una capacidad de articulación y de diálogo y un lenguaje para el interior y para los sectores medios, y ahí es donde se va a dar la clave de la victoria o la derrota en las próximas elecciones nacionales”. En este sentido, señaló que “el casco frenteamplista histórico vota cualquiera sea el candidato, pero acá no es eso, acá de lo que se trata es de ganar hacia afuera”.

En la asamblea, que reunió a la Dirección Nacional ampliada, todas estas aristas fueron planteadas. Según supo la diaria, hubo dirigentes que hablaron de “recuperar espacio” en el interior, y uno de los que tomó la palabra fue el exintendente de Río Negro Óscar Terzaghi, quien destacó la capacidad de penetración de Orsi en departamentos que no forman parte del área metropolitana y alentó a aprovechar esta característica de su precandidato para que la Vertiente aumente su caudal electoral y sus posibilidades de obtener cargos en los distintos departamentos: “Es hora de que aumentemos nuestra autoestima”.

También destacó de Orsi su capacidad de “escuchar” y “admitir errores”. Otros asambleístas apuntaron a que es necesario que todos los precandidatos dejen de lado los intereses personales y que la campaña se haga sobre la base de no hundir a los otros.

Orsi y la “tarea titánica” de “convencer a ese 20% que fluctúa”

Luego de la votación, Orsi se hizo presente en la asamblea, que fue en la Huella de Seregni, la casa del FA. El primero que lo saludó fue Rubio, que lo fue a recibir a la puerta de la calle Germán Barbato. “Arrancó la máquina”, dijo el senador una vez que el intendente de Canelones había empezado a subir la escalera. Orsi fue recibido entre aplausos y el canto de “se siente, se siente, Yama presidente”. Saludó casi que uno por uno a los asambleístas y la gente volvió a aplaudir una vez que llegó a Mariano Arana, el histórico dirigente a quien más tarde le celebrarían con una torta sus 90 años, cumplidos el pasado lunes.

En rueda de prensa, Orsi dijo que “es un compromiso y un orgullo enorme que un colectivo como la Vertiente, con los años que tiene en su espalda y la historia, resuelvan apoyarme en caso de que el FA maneje más de un nombre”. “Para mí es un antes y un después, de verdad”, apuntó. De todas formas, dijo que actualmente está “80 y pico por ciento dedicado a la Intendencia de Canelones” porque aún “no estamos en campaña”.

Luego, ante la consulta de la diaria por las encuestas que le dan al FA una intención de voto superior a 40%, Orsi respondió: “Las encuestas son fotos de una muestra y quieren decir algo pero no dicen todo. Estamos lejos, son fotos del momento. Es cierto que si uno las compara con fotos a la misma altura del período anterior, estábamos bastante peor como FA. Eso a la gente, a nuestro militante, le da una señal de esperanza. Ahora, el que piense que esto ya está más o menos encaminado y que va a ser fácil está totalmente equivocado”, dijo, y agregó que “va a ser muy duro porque este país está dividido en dos mitades y convencer a ese 20% que fluctúa es una tarea titánica, pero vale la pena”.

Y respecto a las encuestas que lo posicionan primero en la interna del FA, por encima de otros posibles precandidatos como Carolina Cosse, Mario Bergara o Andrés Lima, dijo que “falta mucha agua correr por abajo del puente todavía” y que “hoy capaz que dicen eso” porque él ha planteado que va “a estar”, a diferencia de otros que se mostraron más dubitativos o han señalado que aún no es tiempo de hablar de las elecciones internas.

Previamente, ante la asamblea, Orsi había declarado: “Hoy ofrezco mi corazón y mi pensar para seguir trabajando juntos desde esta Vertiente que nos lleva a ese río que es el FA, esta herramienta maravillosa que tiene la necesidad y la obligación de devolver la esperanza a nuestra gente”.

En su declaración, la Vertiente Artiguista señaló el convencimiento de que la figura de Orsi “es la más adecuada para encabezar la fórmula” del FA y “liderar una gran columna de pueblo que resuelva retomar el camino de la justicia” y “la prosperidad”. “Yamandú es un compañero de inequívoca identidad frenteamplista, unitario, con capacidad de articulación, que muestra un gran potencial de convocatoria hacia la interna y hacia fuera de las fronteras de nuestro Frente”, apuntó el sector.