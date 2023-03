El lunes en la noche, en conferencia de prensa, el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA), se refirió al documento con 15 medidas sobre seguridad que presentó el Ministerio de Interior con base en los aportes de todos los partidos, en el marco de la mesa interpartidaria convocada a fines de diciembre.

“En ese documento está contemplada sólo una parte muy menor de las propuestas de CA y no están contempladas las dos propuestas que consideramos más relevantes. En este momento estamos estudiando el documento con el equipo de asesores en el tema y vamos a preparar un documento de respuesta para ser entregado el lunes, en la próxima reunión del grupo de seguridad”, señaló Manini.

Consultado por las dos propuestas de CA que no se tuvieron en cuenta, Manini dijo que una es la “potenciación de las comisarías de barrio y de campaña, con los recursos necesarios y con la habilitación jurídica o normativa necesaria para poder actuar ante denuncias y accionar en cercanía con la gente”, que es lo que “se ha perdido en los últimos años” porque “se ha ido alejando a la Policía de la gente”.

Por último, dijo que el segundo punto es el tema carcelario, ya que “prácticamente no hay nada” sobre eso en el documento, y CA viene planteando que “si no terminamos con ese vuelco de 500 potenciales delincuentes por mes, que son los liberados, que tienen una mínima rehabilitación, no va a haber solución en el largo tiempo a la seguridad ciudadana”. Por lo tanto, CA insiste con “la importancia del trabajo obligatorio para la totalidad de los presos, para crearles hábitos, una habilidad y tal vez recursos económicos, producto de su trabajo, para cuando salgan de la cárcel”.