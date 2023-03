Una vez aprobado el cuarto intermedio hasta después de Semana de Turismo para tratar la reforma jubilatoria, el senador de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, aseguró que esto “da tiempo” para que desde su partido den una contestación “a la respuesta que recibimos del documento que elevamos hace un par de días” al Ministerio de Economía y Finanzas. “Esta semana que se agrega es una buena noticia”, celebró el líder cabildante, que no descartó aprobar el proyecto en general pero no levantar la mano en los artículos en los que están en desacuerdo. “En estos días vamos a determinar si es que no vamos a votar todo el proyecto en general, o no vamos a votar esos artículos que son los que no nos gustan”, indicó.

En la carta sostuvo que acompañarían el proyecto “si se incluyen” cuatro puntos referidos a los “años considerados en el cálculo del haber jubilatorio”; la “previsión de la paulatina eliminación del IASS; “precisar en el artículo 328 que no es facultad sino obligación de la bonificación que se dispone” para el personal militar combatiente; y la “bonificación especial al subescalafón ejecutivo de la Dirección Nacional de Bomberos”.

En un siguiente nivel, el líder de CA sostiene que además se “deberá desglosar del proyecto de ley, para ser considerados en un proyecto aparte, lo referente” a las “inversiones de las AFAP en el exterior”, los “regímenes voluntarios y complementarios” y la “agencia reguladora”. El senador asegura que si se cumplen todas esas condiciones estarán los votos.

Más allá de las discrepancias, sostuvo que la reforma “tiene muchos aspectos positivos”, por lo que no quieren que “todo ese trabajo haya sido estéril”. Para eso, intentarán que el gobierno ceda en sus planteos, señaló.

Según comentó, el presidente Luis Lacalle Pou le transmitió que en lo referido a las AFAP y su rol en el exterior “no hay cambios”, por lo tanto ellos tampoco cambiarán su parecer. “Estamos convencidos de que no es lo mejor para Uruguay que esos dineros salgan fuera del país”, sostuvo, tajante.