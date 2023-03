Esta semana será clave para el futuro de la reforma de la seguridad social, en tanto la comisión especial que la analiza tiene plazo hasta el viernes para funcionar: mientras que el Partido Nacional y el Partido Independiente quieren que el proyecto se apruebe esta semana, Cabildo Abierto (CA) reclama que la discusión continúe, porque hay algunos puntos del texto que no les “convencen nada”.

En este contexto, el senador Guido Manini Ríos, líder de CA, fue tajante este lunes al considerar que no cree que el texto se apruebe en comisión esta semana: “Pienso que no va a dar para votar esta semana, salvo que hubiera cambios muy sustanciales hoy, mañana, pero pienso que no va a dar”, afirmó en entrevista con Informativo Sarandí. Y se quejó por el apuro que parte de la coalición de gobierno tiene por votar el proyecto: “El grueso de la ley va a entrar a regir recién en enero de 2033. ¿Cuál es la gran urgencia de aprobarla esta semana? ¿Por qué no se puede aprobar dentro de un mes, dentro de seis meses o en el año 25? Puede haber distintas opciones, no hay por qué tampoco atarse ni apurarse”, manifestó, e incluso no descartó que la reforma de la seguridad social se termine votando “en la próxima administración si es que ahora no hay acuerdo”.

Manini planteó dos temas que a entender de su partido “hacen débil al proyecto a la hora de defenderlo, y es lo que estamos proponiendo cambiar”. En primer lugar dijo que no les “convence en nada” la habilitación a las AFAP a invertir su capital en el exterior. “Nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles para traer capitales de afuera y a veces hacemos concesiones que no les hacemos a los uruguayos, para que venga un capitalista de afuera a invertir en Uruguay, y por otro lado vamos a estar sacando la plata de los uruguayos para afuera. Nosotros pensamos que no es el mejor uso, aparte de los riesgos que claramente tiene sacar la plata hacia afuera, lo estamos viendo en estos días en lo que está pasando en los mercados financieros”, mencionó, y dijo que este tema “tal vez sea el punto en el que estamos más firmes”, por lo que esperarán al miércoles a ver “qué flexibilización presentan los autores en ese punto, pero si no hay ninguna, ese punto al menos nosotros no lo vamos a llevar”.

El otro tema es bajar el promedio de años para el cálculo jubilatorio, es decir, que se consideren 15 años en vez de 25 como establece la reforma. “25 años no lo llevaríamos, no quiero cerrar ninguna puerta, pero entendemos que es demasiado tomar 25 años para una persona que trabajó 30, van a entrar prácticamente sus primeros sueldos, que seguramente son más bajos que los actuales, entonces seguramente va a significar una baja en el haber final y es importante revisarlo. Hoy son diez años, y en algunas cajas cinco; pensamos que 15 podría ser razonable, pero no 25”, opinó, y nuevamente planteó que “habría que tener alguna flexibilización de parte de quienes impulsan la ley”.

Manini aseguró que ellos están respetando el acuerdo alcanzado en el “Compromiso por el país”, el documento de acuerdos programáticos electorales de la coalición de gobierno, “que dice que hay que hacer una reforma que haga el sistema sostenible en el tiempo”, y puntualizó: “‘Una reforma’, no dice ‘esta reforma ni aquella reforma’”. Además reivindicó que ese documento plantea que la reforma debe hacerse “con el mayor respaldo político”, lo que a su entender quiere decir “que en lo posible sea con el apoyo de todos los partidos, no de medio país”.

Añadió que en función de lo que ocurrió con el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración “y lo que están anunciado que va a pasar con esta ley, queremos que sea una buena ley, que podamos defenderla todos y que quede vigente en nuestro sistema jurídico. ¿De qué sirve que ahora aprobemos una ley si dentro de unos meses, por la vía que sea, un plebiscito que se convoque para octubre o un mecanismo parlamentario en el futuro, se termina derogando lo que estamos aprobando ahora?”, se preguntó.