La empresa Montecon, que presta servicios de carga y descarga en el puerto de Montevideo, denunció a la Administración Nacional de Puertos (ANP) por hechos que ocurrieron en los últimos meses y que califican como “prácticas anticompetitivas”. La acción fue presentada ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas y es la tercera denuncia que hace la empresa advirtiendo sobre prácticas de la ANP que afectan “la libre competencia y perjudican el comercio exterior”, informó Montecon en un comunicado.

En la denuncia se sostiene que la ANP “toma decisiones operativas que obstaculizan o impiden a los usuarios la utilización de los muelles públicos” y, por lo tanto, “no permiten a los operadores la prestación de los servicios requeridos”.

El escrito cita varios hechos, por ejemplo, las decisiones de la autoridad portuaria en cuanto a la asignación de atraque que obstaculizaron, el 27 de enero de 2023, la atención de un buque del servicio Ipanema de Mediterranean Shipping Co. (MSC) en muelles públicos donde opera Montecon, lo que implicó una afectación a sus clientes”. “Esto impidió que la línea cumpliera con su itinerario previsto por el comercio exterior nacional y que la carga que no pudo ser operada en Montevideo fuera descargada en Buenos Aires”, se indica, aunque este hecho fue negado por el capitán del puerto en su momento.

En segundo lugar, Montecon consignó “el perjuicio a la asignación de muelles públicos a buques del servicio Far East”, el principal servicio atendido por la empresa, una situación que motivó, el 28 de febrero de 2023, “la presentación de una nota a la ANP solicitando las explicaciones del caso”. Luego de relatar estos episodios, Montecon pide que se investigue el sistema de asignación de muelles y las razones “por las que no se asignan muelles públicos en el tiempo requerido cuando los clientes navieros así lo demandan”.

“La participación de la ANP como socia de Terminal Cuenca del Plata SA ha sido determinante para que el Estado tomara medidas de privilegio a favor de esta compañía, cuando las leyes le exigían trabajar en régimen de libre competencia con los demás operadores portuarios. El Estado es juez y parte”, señala Montecon en su denuncia, y reclama que “se restituya el régimen de libre competencia en el puerto de Montevideo” en beneficio de usuarios y consumidores.

“No tenemos animosidad contra el gobierno ni contra la competencia”

“Nosotros seguimos sosteniendo que queremos que nos dejen competir con libertad”, dijo a la diaria Martín González, gerente general de Montecon. Agregó que “el mejor régimen para el puerto de Montevideo” es el que está establecido en la Ley de Puertos (16.246, de 1992), que es “la libre competencia entre los operadores portuarios”. Destacó que la denuncia pone en conocimiento a las autoridades de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia sobre dos situaciones que se han dado frente a la solicitud de atraque en muelles públicos que la ANP recibió y que “no optimizó debidamente, y afectó tanto a los clientes del puerto de Montevideo como a Montecon”.

González subrayó que Montecon exige que la dejen “competir con libertad, como lo hizo hasta antes de noviembre de 2021”, y aclaró que la empresa no tiene “ningún conflicto en particular con el gobierno ni con la competencia” (en referencia a la empresa belga Katoen Natie), y reiteró que lo que buscan es que le permitan “competir con libertad” y “ganar o perder” sus clientes “en libertad y en sana competencia”. “Pero es importante aclarar que no tenemos animosidad contra el gobierno ni contra la competencia; siempre vamos a tener la mano tendida”, finalizó.