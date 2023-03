Este viernes el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, participó en una actividad organizada por la Departamental de San José, en la que respondió preguntas a la prensa referentes a la reforma de la seguridad social, al “alivio tributario” por la rebaja del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) y del impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS), así como del lanzamiento de candidatos del FA a las elecciones internas.

Pereira comenzó contando que está recorriendo el interior y que se prevé que el FA visite todo el país antes de que finalice el tratamiento parlamentario de la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno, “si es que finaliza en el tiempo que está marcado el gobierno”, según dijo, para divulgar las razones por las que la fuerza política está en contra.

“Todos nuestros senadores están saliendo, el presidente de FA está saliendo, los principales dirigentes del FA están saliendo, están actuando nuestros diputados en el Parlamento, están participando del debate. Seguramente, el esfuerzo será importante si efectivamente Cabildo [Abierto] cumple con que no va a votar la ley así como está, porque recae sobre los intereses de los trabajadores”, indicó el frenteamplista.

Para el dirigente, “el argumento más sólido” para oponerse a la reforma de la seguridad social es que, de aprobarse, los trabajadores deberán trabajar más tiempo para cobrar menos jubilación, además de que se desconoce de “cuánto” será el ajuste y que las jubilaciones y pensiones son la “única variable económica para el ajuste”.

“No debería haber ningún apuro” en votar el proyecto del Ejecutivo, consideró, y agregó que el gobierno pretende “salir de este problema lo antes posible porque es un problema que efectivamente ataca la credibilidad del gobierno, que es un gobierno que por sí solo hoy está con niveles de credibilidad muy bajos” por el impacto de los casos Alejandro Astesiano y Sebastián Marset.

En esa línea, apuntó que los tres directores del Banco de Previsión Social, electos por trabajadores, jubilados y empresarios, “están en contra de esta reforma”, por lo que el gobierno debería hacer “una reflexión”.

Consideró que si no es posible evitar que se apruebe la reforma con la movilización del FA y de las organizaciones sociales, existe “otra forma”, que consiste en que el partido reconstruya “una nueva mayoría”, conformada también con integrantes de todos los partidos de la coalición, que busque poner “por delante los intereses de la gente y no perjudique exclusivamente a los trabajadores”, ya que “cualquiera entendería que una [de las] variables de ajuste económico pudiera ser los trabajadores, lo que nadie entiende es que sea la única variable”.

Además, se refirió al llamado “alivio tributario” por la rebaja del IRPF y el IASS. Sobre este último, señaló que es “bastante contradictorio” dado que con la reforma jubilatoria se reducirían las jubilaciones. En cuanto a la rebaja del IRPF, reiteró que se trata de una devolución del pago por el incremento del IVA en transacciones con tarjetas y del cambio en el cálculo de la Base de Prestaciones y Contribuciones.

Con referencia a lo expresado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la entrevista con la periodista de Subrayado Blanca Rodríguez, cuando negó que la rebaja impositiva se trate de una “devolución”, dado que “cuando uno ve quién usa la tarjeta de débito, son las clases altas”, dijo que “el presidente anda con folletería vieja”. El frenteamplista retrucó al mandatario y dijo que esos datos son de 2017 y que desde entonces las operaciones con tarjetas de débito se “multiplicaron por cuatro”. “Tendrían que tener un estudio actualizado de algo que claramente cada día es más usado”, consideró.

Para Pereira, el gobierno decide “devolver” cuando se acercan las elecciones presidenciales. “O sea, apretaron los cinchas en los primeros tres años, en los años más duros de la pandemia, y las aflojan en los años de campaña electoral”, criticó. No obstante, apoya la medida, a pesar de que, en su opinión, se trata “una política segmentada”, dirigida a sólo un sector de la población, que no es el de menores ingresos: “Para ellos, de esto no toca nada”.

“Si quedan dos años de gobierno, lo ideal sería que no la votara, pero eso no depende del FA. Si el FA llega al gobierno, muchas de estas cosas las va a intentar modificar y con otras vamos a tener dificultades”, aseguró.

Futuros candidatos del FA

El frenteamplista fue consultado sobre su proyección de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2024 y el lanzamiento de candidatos a las elecciones internas. Al respecto, planteó que, si bien las encuestas “dan muy bien”, es necesario que en el partido prevalezca una “unidad férrea”, que implica tener “una enorme generosidad” y “ser muy amplios a la hora de decidir”.

Sobre los posibles candidatos, dijo que para comenzar formalmente la campaña interna hay que esperar hasta mitad de 2023 y recordó que las postulaciones se anunciarán a finales de este año.

No obstante, aclaró que el hecho de que ya se hable de las candidaturas no implica que se estén “precipitando”. ”Hay figuras del FA que se ven como claros candidatos. Luego, si van a serlo o no depende en buena medida de decisiones del FA, pero también de los propios candidatos”, expresó.

Y añadió: “Lo peor que le podría pasar a un partido es no tener candidato, no puede ser que se muestre como un problema tener candidatos y candidatas de mucha potencia, ya vieron que los dos más mencionados son dos candidatos del FA(Yamandú Orsi y Carolina Cosse), y eso en sí mismo es un dato importante, ya ven que en todas las encuestas se vuelve a ratificar que el FA es el partido más grande del Uruguay”.