El cobro por el acceso de frecuencias del espectro radioeléctrico a empresas privadas trajo polémica en la interna de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), donde hay visiones opuestas sobre la última subasta de parte del espectro. Según informó VTV Noticias, en octubre un documento de los servicios técnicos de la Ursec sugirió cobrarles 25 millones de dólares a las empresas que accedieron a bandas para el servicio 4G, pero luego otro documento omitió esa sugerencia, y un mes después se lo concedió a Movistar por seis millones de dólares, la misma cifra que le había cobrado en 2002.

Pablo Siris, director de la Ursec por la oposición, señaló a la diaria que los servicios de esa unidad elaboraron un informe considerando los precios de referencia internacional, pero luego fue retirado del expediente y se colocó uno nuevo donde decía “que no había precio de referencia”. “Yo me manifesté de manera contraria en ambos [casos], porque no se nos dieron las fuentes de la información de esos datos. Esos no son datos generados por la Ursec, porque no tiene cómo calcularlos, entonces toma como referencia datos que les dan otros. Yo pregunté quiénes eran esos otros y qué datos crudos nos dieron, para poder sacar mis cuentas y ver si están bien o mal hechas, y se me dijo que no me podían decir quién había dado esos datos a la Ursec”, sostuvo.

Por lo tanto, Siris dijo que, aunque se sugiera el cobro de “cero, cuatro, 25, 318 o tres millones, no hay cómo sustentar ninguno de los datos, en tanto no dicen de dónde salieron”. De todas formas, subrayó que “es muy llamativo que se haya colocado primero un dato de una cifra equis y que, cuando se cuestiona la sustentabilidad de ese dato, en el segundo informe se retire”. Agregó que el argumento que se dio para quitar la cifra del primer informe fue “que había habido un solo país en donde se había desarrollado esa subasta”, por lo tanto, “no era estadísticamente relevante”.

En cuanto a la venta por seis millones, dijo que “tampoco tiene sustento” porque “no tiene ningún criterio” que se cobre el mismo precio de la subasta hecha el 11 diciembre de 2002. Subrayó que en 2002 en Uruguay no se llegaba al millón de abonados a celulares, mientras que hoy hay casi seis millones de servicios, “pero además los teléfonos de hace 20 años lo único que permitían era recibir llamadas”. “Hoy los teléfonos nos permiten ver en vivo la cámara de un satélite; sin embargo, se cobra el mismo precio por el mismo plazo, de 20 años. Es una barbaridad escandalosa”, sostuvo.

Presidenta de la Ursec: “Se confunden cosas distintas”

Por su parte, Mercedes Aramendía, presidenta de la Ursec, subrayó en diálogo con la diaria que “la información que se está manejando no es cierta y se confunden cosas distintas”.

Explicó que en octubre de 2022 la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) del Ministerio de Industria, Energía y Minería remitió una nota solicitando que se le informara de los vencimientos de uso de espectro radioeléctrico desde esa fecha hasta el 1º de marzo de 2025, “así como información actualizada correspondiente a los valores internacionales de espectro asignado, para que el Poder Ejecutivo pueda evaluar criterios para su renovación”.

“Se le remitió diversa información, con el detalle de los vencimientos de las tres operadoras de telecomunicaciones móviles. Entre ellas, lo que vencía en diciembre pasado, que eran 10 MHz en 1.800/1.900 de Telefónica [Movistar], que en su momento se le había autorizado por seis millones [de dólares]. La Ursec, del resultado del benchmark [punto de referencia] realizado en 19 países, en 22 subastas, informó que le daba un precio de 4.283.300 dólares. El Poder Ejecutivo habilitó por decreto la renovación en las mismas condiciones iniciales, o sea, por seis millones. Eso fue lo que se renovó en diciembre, por seis millones”, insistió la jerarca.

A su vez, señaló que un caso diferente es el de la frecuencia 850 (la del primer informe, de 25 millones de dólares), ya que “al momento no hay renovación alguna porque se vence en 2024 y el Poder Ejecutivo pidió más información para determinar el eventual precio”. “Los servicios técnicos de la Ursec hicieron un primer borrador, que luego modificaron porque sólo consideraba una subasta de 850 en Australia (mientras que en los demás casos se consideraban como 20), por lo que consideraron que de la información obtenida no surgían datos estadísticos ni insumos relevantes suficientes para compartir. Como mencioné antes, el Poder Ejecutivo ya pidió hace varios días información adicional sobre dicha banda, por lo que entiendo que el tema sigue en análisis”, finalizó.