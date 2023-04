Este martes a las 15.00 sesionará la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, que como primer punto del orden del día tiene el proyecto de ley sobre prisión domiciliaria para privados de libertad mayores de 65 años, que originalmente fue presentado por Cabildo Abierto (CA). Luego de varios meses, el Partido Nacional (PN) presentará oficialmente un proyecto alternativo, que sube la edad límite a 70 años, pero que también beneficia a represores presos en Domingo Arena.

El lunes, luego de la reunión de la bancada de la cámara alta del PN, la senadora Graciela Bianchi, coordinadora de bancada y vicepresidenta de la comisión, señaló en rueda de prensa que en la sesión del martes presentarán oficialmente el proyecto alternativo, que elaboró la senadora blanca Carmen Asiaín, “con asesores de los distintos senadores” nacionalistas, en el que “todos” participaron. Dijo que el proyecto “estuvo en suspenso durante un tiempo, porque hubo otros de más apuro”, sobre todo el de la seguridad social, y resaltó que hace “casi dos años” que están estudiando el tema.

El senador blanco Jorge Gandini señaló a la diaria que con intervención del juez y 70 años “lo lleva”, porque “hoy es así” en la práctica. Subrayó que no está afín con el proyecto que presentó CA, pero el de Asiaín lo apoyará porque “estaba bastante aproximado” a su postura. “Si hay terceras opiniones, entonces, tengo que ver qué es lo que quieren hacer. Nosotros habíamos acordado respaldar o por lo menos trabajar sobre el de Asiaín, que a CA no le gustaba”, señaló.

Gandini recordó que no le gusta la propuesta de CA porque en el proyecto no se establece la intervención del juez para dar vía a la prisión domiciliaria, es decir, que es “automática”, y piensa que se deben dar ciertas garantías, porque “no todos los casos son iguales”, pero aclaró: “Tampoco me como la pastilla de lo que dice el Frente [Amplio, FA], porque durante los gobiernos del FA vimos a varios de estos, a los peorcitos de la clase, estar en su casa. [José Nino] Gavazzo salía a pasear el perro en Carrasco, y [Gilberto] Vázquez saludaba por la ventana de su balcón en el Chuy. Entonces, que no me embromen, ya con el régimen actual los jueces los mandaban para la casa”, finalizó.