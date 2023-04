La coalición de gobierno confía en que puede llegar a la mayoría de los votos para aprobar el proyecto de corresponsabilidad de la crianza, más conocido como tenencia compartida, pese a que algunos diputados oficialistas se nieguen a aprobarlo. El proyecto es bandera del presidente, Luis Lacalle Pou, que incluso ha posado vistiendo camisetas con consignas a favor, a pesar de que el proyecto va en contra de la integridad física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes, según señalaron varios expertos, expertas y organismos internacionales.

En ese contexto, el Frente Amplio (FA), que se manifestó en contra desde un principio, intenta que la iniciativa no se apruebe. Más allá de las negociaciones, que se dieron y pueden dar en este último tramo, teniendo en cuenta que se pondrá a votación el 11 de abril, desde la oposición consideran que de todos modos el proyecto va a salir. Por eso, en caso que así fuera, no descartan recurrir a organismos internacionales y, más adelante, si ganan las elecciones nacionales, se aprestarían a derogar la norma luego de asumir el gobierno en 2025.

La presidenta de la Comisión de Género del FA, Patricia González, opinó en diálogo con la diaria que es el proyecto más “caro” que se ha votado para el feminismo. En ese sentido, afirmó que desde el oficialismo se construye un “relato falso” en torno al tema, y llamó a sus correligionarios diputados a hacer todo el “trabajo político” para tener la “expectativa” de que en sus pares multicolores hay “conciencia y puedan reflexionar sobre el volumen del daño que tiene este proyecto”.

“No hay ningún actor importante que considere esto como un avance. Es inentendible por qué siguen [con el proyecto]. Hay que trabajar para incidir en esto”, expresó, y agregó que en caso de ser gobierno, el FA se compromete no sólo a derogarlo, sino en dar una “discusión más global” del tema. La violencia vicaria, por ejemplo, es uno de los principales temas a tratar. Según González, en el último tiempo “ha habido un avance” de este tipo de violencia: “Ese es el problema que tenemos hoy, el asesinato de las mujeres y los niños”.

Asimismo, indicó que “queda claro” que hay un grupo de lobby “muy poderoso” detrás de este documento a considerar. Para eso, el plan de acción del FA es evidenciar que la respuesta a esto es la educación sexual integral. “Tiene que haber prevención del abuso, esa es la discusión que queremos dar nosotros. En este momento que discutimos esto, en el sistema político, deberíamos ser un poco más responsables”, indicó González.

La discusión

La miembro informante en minoría, la diputada frenteamplista Cecilia Bottino, mantuvo reuniones con distintas organizaciones sociales durante todo este tiempo para intercambiar “fundamentos” sobre el proyecto y hablar sobre cómo se daría la votación. Las organizaciones sociales se manifestaron en contra del proyecto de tenencia compartida porque “no tiene datos ni evidencia que justifique que se necesitan modificar las normas actuales sobre tenencia, visitas y vínculos entre progenitores y sus hijos e hijas, y menos aún en casos de violencia”.

En diálogo con la diaria, Bottino expresó que informó a la Mesa Política del FA sobre cómo se dieron las negociaciones previas al tratamiento del proyecto en el Plenario de la Cámara de Representantes, una vez culminada la Semana de Turismo.

Según opinan desde el FA, como moneda de cambio a la aprobación de este proyecto está la reforma jubilatoria y la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años, que favorecería a la mayoría de los represores que se encuentran en la cárcel de Domingo Arena. “Incluso con todos los organismos internacionales [en contra] se aprestan a aprobarlo igual. Estoy segura [de que hay un botín de cambio]. No tiene sentido que haya rigidez”, indicó, por su lado, González.

En tanto, Bottino entiende que si el martes hay “otros temas” a tratar, “no sería el día más viable” para discutir el proyecto “porque el debate será muy largo”. “Creemos que debe ser un debate donde nos expresemos todos, donde tengamos la posibilidad de tratar el tema con mucha seriedad y responsabilidad”, indicó.

Riesgos internacionales y votación nominal

Al entender que se puede recurrir ante organismos internacionales, siempre y cuando se apruebe, Bottino expresó que previo a dar ese paso hay un “riesgo” en “ser sancionados nuevamente”. “Uruguay pasa a considerar a los niños como objeto de derecho y no como sujetos de derecho y hay que tener presente que antes del Código de la Niñez y Adolescencia que se aprobó en el 2004 [el Estado] era sancionado internacionalmente por esta situación”, recordó.

Para la diputada, el FA “cambió el paradigma”: “El riesgo es que Uruguay vuelva a ser sancionado internacionalmente. Creemos que existen posibilidades de que se pueda recurrir a organismos internacionales, pero mucho más es el riesgo de que esos organismos sancionen a Uruguay. Eso sería lo más factible”, opinó la frenteamplista.

La senadora frenteamplista Amanda Della Ventura opinó en la misma línea y sostuvo que el proyecto va en contra de la Convención Nacional de los Derechos de los Niños, por lo que una eventual denuncia internacional “puede tramitarse por ese lado”. “La INDDHH ha dicho que no está de acuerdo, la cátedra [de la Udelar] lo mismo… Es una ley adultocéntrica, de todos los proyectos es el que más angustia me generó; tenemos que defender a los niños y este proyecto los atenta”, expresó a la diaria.

Por otra parte, desde el FA entienden que en caso de aprobarse ese día debe haber “votación nominal”. Es decir, que la votación se dé uno a uno y no de forma general, lo que permite exponer los argumentos por los que se está a favor o en contra.

“Es un proyecto como para que se pida votación nominal porque es el peor proyecto de la legislatura. Es el que va a exponer a los niños, niñas, y adolescentes en riesgo de su integridad física y psicológica a los niños violentados y abusados”, justificó Bottino.

Por su parte, la senadora Silvia Nane dijo que quienes lo voten “se tienen que hacer bien responsables”: “Que tengan mayoría no quiere decir que los votos no tengan nombre y apellido”, expresó, y aclaró que no lo pidió en el Senado porque son pocos los legisladores -30- y era fácil saber quiénes estaban en contra y a favor, a diferencia de lo que sucede en Diputados.