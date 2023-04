Finalmente, el jueves la comisión especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley de reforma de la seguridad social aprobó por unanimidad el cuarto intermedio hasta el jueves 20 de abril, a pedido del Partido Colorado (PC), como ya se había adelantado. El planteó surgió luego de que el presidente Luis Lacalle Pou acordara nuevos cambios al proyecto directamente con el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA), algo que no fue visto con buenos ojos por los colorados.

El diputado del PC Conrado Rodríguez, integrante de la comisión, señaló a la diaria que comunicaron tanto a los legisladores de la coalición como a los del Frente Amplio que están trabajando en nuevas propuestas. Este viernes a las 16.00, delegados de Ciudadanos y Batllistas, los sectores principales del PC, se reunirán con técnicos para intercambiar ideas al respecto.

Luego de la reunión, llevarán las propuestas que entiendan mejores a la bancada bicameral colorada para que decida, el lunes o martes, y después le pedirán una reunión al presidente para informarle los planteos. El diputado subrayó que puede haber nuevas propuestas, es decir, de las que habían sido presentadas antes porque entendían “que no había margen”, pero también quizás planteen cambios sobre alguno de los puntos que pidió CA. Luego de todos estos intercambios, Rodŕiguez dijo que la intención del PC es llegar al jueves para empezar a votar.

A su vez, dentro del PC quien se ha mostrado públicamente más molesto con los últimos movimientos en torno al proyecto es el diputado Gustavo Zubía, del sector Tercera Vía, quien desde hace tiempo insiste con una rebaja del impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS), y no quedó conforme con la reducción que anunció el presidente ante la Asamblea General el 2 de marzo. “CA pateó el tablero y se crearon nuevas reglas de juego, porque todo lo que no se podía económicamente, de la noche a la mañana, se pudo, por el acuerdo que el presidente realizó con CA. El PC fue dejado de lado, en una actitud de ninguneo, y en virtud de eso, el PC tiene que presentarse a hacer manifestaciones que antes había sido excesivamente prudente en no hacerlas”, dijo Zubía a la diaria.

Agregó que se pueden hacer otros planteos, pero él seguirá insistiendo con su punto, porque la rebaja que tuvo el IASS, de 8%, “es menos que una propina”, y quiere que al menos sea una reducción de 20% o 25%. Dijo que se vería “congratulado” de que el PC “haga las presiones necesarias para obtener sus metas, que hasta ahora no las ha hecho”, y resaltó que su planteo es “racional y electoralmente justo”, porque la reducción de IASS fue una promesa de campaña. Por último, advirtió –una vez más– que si el Poder Ejecutivo no acepta su propuesta, no votará el proyecto, y además quedará “molesto”. “El presidente no rompía la chanchita por la regla fiscal, pero con CA rompió la chanchita; entonces, que rompa la chanchita con el PC, sobre todo con el IASS”, finalizó.

La intención de votar el jueves

Por su parte, el diputado del Partido Nacional (PN) Juan Martín Rodríguez, integrante de la coalición, subrayó a la diaria que el PC primero “tiene que definir si respalda lo ya acordado” entre el Poder Ejecutivo y CA, y luego, cuáles serían las propuestas complementarias que presentarán. Señaló que, si, eventualmente, esas propuestas que formulan son acompañadas y “los tiempos dan, por más apretados que sean”, podrían llegar a empezar a votar el jueves en comisión. Aclaró que como no conoce el contenido de las propuestas coloradas, no puede saber si es optimista o no la aspiración de que se empiece a votar ese día.

Señaló también que si el PC “recién está en condiciones de comunicar sus propuestas el miércoles de tarde”, ve “difícil” que se empiece a votar al otro día. De todos modos, aclaró que si alguna propuesta requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, se puede mandar directamente para el Plenario de la cámara baja, no para la comisión, “porque la votación que importa, la que se controla que cumpla con todos los requisitos, no es la de la comisión sino la de Plenario, que es la que vale, porque en la comisión se puede votar verde y en el plenario, naranja”.

A su vez, el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, presidente de la comisión, subrayó en rueda de prensa que, como lo dijeron varias veces, el trabajo en la comisión “ya está agotado, en lo que refiere a la recepción de distintas delegaciones y lo que puede ser algún trabajo puntual sobre determinada parte del articulado”. Agregó que luego de que el PC envíe las propuestas, faltará saber la respuesta del Poder Ejecutivo, por lo tanto, todavía no pueden decir “si el jueves se va a votar o no”, aunque tienen “la expectativa de que sí”.

Por último, desde filas de CA señalaron a la diaria que no tienen nada para decir hasta que el PC haga una devolución sobre lo último que se acordó.