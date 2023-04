Elcontrovertido proyecto de tenencia compartida se someterá a votación el miércoles 19 de abril en el plenario de Diputados, según acordaron este martes por mayoría los representantes nacionales del oficialismo, sin los votos del Frente Amplio (FA). Aunque desde hace días estaba pautado que la votación sería este martes, el lunes, el Partido Nacional resolvió postergar el tratamiento por diferencias en la coalición que ponen en duda la aprobación de la iniciativa, lo cual fue criticado por el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone.

Luego de votar afirmativamente la moción, Perrone tomó la palabra para “dejar constancia de que había un acuerdo interpartidario de que este proyecto se iba a votar hoy (este martes)”, que así se definió “en la primera coordinación del año, donde CA planteó la necesidad de llevar adelante este proyecto”. Recordó que en ese momento “se pidió prórroga por varios partidos, se aceptó y se acordó que en el día de hoy se iba a tratar este proyecto”. “Sorpresivamente nos encontramos con que este proyecto no estaba [en el orden del día], y se presentó una moción que votamos pero no la firmamos porque entendimos que el acuerdo estaba dado y cerrado”, afirmó Perrone.

“En tiempos donde se reclama el compromiso y la palabra en la política nosotros reclamamos el compromiso y la palabra dada en política”, sentenció Perrone, quien fue sucedido por el blanco Rodrigo Goñi en el uso de la palabra. “Luego de ocho años desde que presentamos el primer proyecto de tenencia compartida si hay que esperar un poco más para tener la mejor aprobación por parte de esta cámara de un proyecto [por el] que durante tanto tiempo hemos bregado, naturalmente accedemos, votamos afirmativamente y previamente nos cercioramos de que los partidos de la coalición estaban de acuerdo en posponer hasta el próximo 19”, respondió.

En tanto, el también nacionalista Juan Martín Rodríguez evitó responder directamente a Perrone y criticó el hecho de que el FA no votara la moción de prorrogar el tratamiento del proyecto hasta el 19: “Lamentamos franca y sinceramente que no todos los partidos, que se comprometieron el 15 de marzo a tratarlo, hoy no hayan acompañado con su voto, porque eso también es parte de la cortesía parlamentaria”, sostuvo, y dijo que hacía el comentario “para que se tome debida nota, porque en este ámbito existen siempre pedidos y se accede, se consideran, se dan plazos”. “Después a llorar al cuartito”, lanzó con referencia a la actitud de la oposición, que, según supo la diaria, no votó la moción como parte de su posicionamiento contrario a la iniciativa.