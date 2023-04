A pedido del diputado del Partido Nacional (PN) y coordinador de la bancada nacionalista Álvaro Viviano, se decidió postergar la votación del proyecto de tenencia compartida o corresponsabilidad de la crianza hasta el 18 de abril, debido a diferencias internas en la coalición. La votación del proyecto estaba prevista para mañana, pero al no haber grandes consensos se definió que pase para una semana después para que los socios de la coalición puedan acercan posiciones, algo que, en principio, parece difícil.

El proyecto es una iniciativa impulsada por el PN y Cabildo Abierto (CA) y es rechazado en bloque por el Frente Amplio (FA), que no descarta, en un eventual nuevo gobierno, derogarla o recurrirla ante organismos internacionales si se aprueba.

El diputado blanco Alfonso Lereté comentó a la diaria que en este tema no hay “disciplina partidaria”, pese a que en su partido votarán en bloque el proyecto; sin embargo, Lereté tiene dudas con el artículo 4, por eso, en su momento, trabajó con María Eugenia Roselló -diputada de Ciudadanos que está en contra- para hacerle modificaciones. “Sabemos que hay compañeros del PN que trabajaron este tema. Existe un mandato moral para avanzar”, sostuvo, y adelantó que al artículo 4 quiere “enriquecerlo”. “En lo general vamos a acompañar porque no queremos ser obstáculo”, explicó.

El nacionalista sostuvo que la coalición “necesita sus tiempos de maduración de los temas e, inclusive, intervención”. En ese sentido, indicó que algunos de estos temas se dirimen a nivel legislativo pero a veces con la mirada de los líderes partidarios que, incluso, llegan a conversar con actores del Poder Ejecutivo. “Quien tiene la llave es el Partido Colorado”, admitió, y aseguró que “apuro no hay” en aprobar el proyecto.

“Es muy natural que en este primer semestre [del año preelectoral] se dé esta velocidad de aprobar temas, algunos de los cuales llevan hasta tres años. Es importante avanzar en este tema como también con la reparación de las víctimas de la guerrilla”, indicó.

La llave

Los colorados tienen la llave para que prospere el proyecto de tenencia compartida y lo saben. Con esto a la vista, el sector Ciudadanos mantendrá una reunión este lunes a las 18.00, luego de la que mantendrán con el redactor de la reforma jubilatoria, Rodolfo Saldain, que explicará los cambios al proyecto. En esa segunda reunión acercarán posiciones sobre el proyecto que el PN votaría en bloque, al igual que CA.

En Ciudadanos las aguas están divididas. Mientras Roselló, Felipe Schipani y Nibia Reisch mantienen su postura incambiada de no votar el proyecto, Juan Moreno y Jorge Alvear evalúan qué hacer. El caso de Moreno es distinto porque en principio acompañaría el proyecto pero también le gustaría que se atiendan las modificaciones que planteó Roselló y a las que los socios no prestaron atención. Ope Pasquet, Walter Cervini y Martín Melazzi, en tanto, están de acuerdo con el proyecto y levantarían la mano, pero todo está sujeto a las reuniones que mantendrán.

Por otro lado, Batllistas tiene previsto acompañar el proyecto, menos uno de sus representantes: Omar Estévez. Según comentó el legislador, no daría su voto porque fueron muchas las organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que expresaron su rechazo al documento que se aprobó en el Senado, y se prevé votar tal cual vino de la cámara alta.

En diálogo con la diaria, dijo que se asesoró con un experto en jurídica para que lo “guíe” sobre los artículos 4 y 6, que son los más cuestionados. “Si hay un montón de organismos que se oponen, Omar Estévez no es superdotado para oponerse a lo que dicen ellos. Para este proyecto no levantaría la mano hasta que en reunión de bancada pueda exponer el porqué y si se pudiera trabajar sobre estos dos artículos. Hoy no levantaría hasta que no fuera tocado o argumentado algunos de esos dos artículos”, expresó.

Para Estévez, en esta iniciativa la coalición multicolor tiene “a todas las organizaciones en contra”: “¿Qué se le va a hacer?”, se preguntó, y reafirmó que en “muchas ocasiones” siempre tomó libertad de acción en el seno del partido. “Voto por lo que creo yo que es conveniente y que estoy de acuerdo con eso”, fundamentó.

Por su parte, el diputado Gustavo Zubía votará afirmativamente. De todos modos, dijo a la diaria, insistirá con un proyecto de ley complementario a lo que refiere a figuras penales por las cuales se suspende la patria potestad, “que eran algunos de los puntos que había que retocar en el proyecto”.

Según Zubía, desde el punto de vista político, “no parece oportuno seguirlo demorando en comisión y me parece oportuno votarlo y simplemente aggiornar las figuras penales por las modificaciones que se han dado en los últimos años”.

Es necesario “aggiornar cuáles son las figuras penales que permiten la suspensión o eliminación de la patria potestad en el caso de los padres que cometen delitos contra sus hijos o con sus hijos”, expresó.

En tanto, el diputado Eduardo Lust, que hace unos meses dejó de pertenecer a CA, votará en general el proyecto. En conversación con la diaria sostuvo que a algunos artículos “de naturaleza procesal posiblemente los vote en contra”. Según dijo, lo resolverá luego de una “lectura detenida” que hará “tranquilo”.

Por su parte, Daniel Peña, del Partido de la Gente, dará su voto favorable, mientras que Iván Posada, del Partido Independiente, se mostró contrario al proyecto; César Vega, diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente, en cambio, también está en contra pero puede llegar a cambiar su postura una vez que el tema se trate en el Plenario.

Si a los tres diputados de Ciudadanos que ya se manifestaron en contra se suman los dos legisladores correligionarios que están en duda, y si Posada, Vega y Estévez también votan en contra, el proyecto de tenencia compartida naufragaría puesto que no alcanzaría los 50 votos necesarios.