La Cámara de Diputados aprobó interpelar a los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Karina Rando (Salud Pública), a pedido del Frente Amplio (FA). En el primer caso el miembro interpelante será el diputado Sebastián Valdomir y la citación quedó para el 28 de junio.

El representante había dicho que pidieron interpelarlo por las cifras de homicidios que, según los datos del Ministerio del Interior, en comparación con el año pasado aumentaron 25,2%. Según había dicho a la diaria el frenteamplista, en la gestión de la seguridad “no hay rumbo” puesto que, en promedio, hay un homicidio por día desde que empezó el año.

“Los uruguayos nos estamos acostumbrando a casi un homicidio por día y, sobre todo, a que el ministro diga que hay algunos homicidios que no van a quedar impunes, haciendo de cuenta de que los otros no son tan importantes o no se van a resolver. Para nuestra forma de ver, no sólo es inaceptable, sino que es poco ético. Es terrible dar por sentado eso”, consideró el futuro interpelante.

Por otro lado, expuso que lo que la gente “no mucha veces visualiza” es que los homicidios se resuelven, en promedio, sólo 50% de las veces.

En tanto, quien interpelará a Rando será la frenteamplista Cecilia Cairo, según supo la diaria. También se prevé que comparezcan las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). El motivo es el cierre de la mutualista Casa de Galicia, que se concretó hace casi dos años. Desde la fuerza de oposición entienden que el gobierno no actuó debidamente puesto que en el proceso se “benefició a algunos”.

Meses atrás, Cairo había dicho a la diaria que cuando la Justicia dispuso la liquidación de Casa de Galicia, el FA presentó “varias propuestas”, entre ellas, que el MSP interviniera la mutualista para “conocer la situación y no llegar a perder el prestador”, por la importancia, la antigüedad y el “emblema” que significaba para la zona. Por otra parte, también propuso que ASSE tomara ese rol, pero finalmente “tampoco se concretó” y se procedió con la liquidación.

Posteriormente, dijo, el FA contribuyó a la creación de la ley para la distribución de socios y condiciones de contratación de los trabajadores, pero luego “fue llegando, se recolectó y analizó” información referente a lo que hoy es propiedad del Círculo Católico. “Descubrimos que había una serie de cosas que no sabíamos” y que “hubo una decisión de dejarla morir”, había expuesto.

Por último, apuntó como algo “grave” que el exministro de Salud Pública Daniel Salinas, en una de las últimas entrevistas de prensa, antes de culminar su gestión, expresara que “la resolución de la liquidación de Casa de Galicia fue tomada por el Ministerio de Economía y Finanzas” y no por el MSP. Por el momento, no se logró consensuar una fecha para que la ministra y el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, sean interpelados.

Por otro lado, según informó la diaria este miércoles, el diputado frenteamplista Felipe Carballo citará a las autoridades del Ministerio de Ambiente por el avance del proyecto Neptuno. Esta citación todavía no se puso a consideración del pleno.