El senador de Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domenech habló este jueves en el programa Primera mañana de la radio El Espectador sobre el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso por las ejecuciones de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, las “muchachas de abril”, en 1974, y las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González en el mismo año y Óscar Tassino en 1977.

En ese marco Domenech sostuvo que el evento es un “acto de claudicación de la soberanía nacional” que “se inscribe en la voluntad de falsear la historia del Uruguay”. “Se está escribiendo una seudohistoria que no se atiene a la realidad de los hechos”, agregó. A su vez, afirmó que “no corresponde el reconocimiento” a las víctimas porque formaban “parte de una organización, que mediante la violencia en la década de 1960 y 1970 pretendió imponer una dictadura de filosofía castrista”. “En Uruguay hoy en día estaríamos en una situación similar a la de Nicaragua, Venezuela o la propia Cuba”, agregó.

El legislador cabildante remarcó que “lo que se está tratando es falsificar la historia del Uruguay”. En relación al hecho dijo que “es cierto que hubo un enfrentamiento”, pero “se ignora que [durante el episodio] murió un oficial de las Fuerzas Armadas y otro fue herido”. “Así que los hechos son bastante diferentes a como se los pretende contar”, enfatizó.

“Si las autoridades del Uruguay en aquel momento no eran legítimas, ¿cómo se puede imponer al Estado democrático una humillación de esta naturaleza?, que además tiene perfil de carácter económico, porque detrás hay reclamaciones económicas”, reflexionó. Para el senador esta es una “contradicción increíble”.

Por otro lado, dijo que tiene “la convicción” de que la defensa del Uruguay frente a la Corte IDH “no fue ejercida en los términos en que se debió haber realizado”, porque “las personas que en este momento ocupaban el poder estaban interesadas en escribir esa falsa historia que se pretende legar a las futuras generaciones”.

Consultado por si cuestiona la resolución de la Corte IDH o al gobierno por la defensa en ese momento y acatar el fallo, Domenech sostuvo que cuestiona a ambos. Por un lado, señaló que el organismo internacional está “integrado por personas que no tienen ninguna relación con el Uruguay”. Por otro lado, pidió al gobierno que “defina la soberanía”, que desde su percepción no la defiende debidamente. Ante el planteo de los periodistas de que el actual presidente de la Corte IDH es el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, Domenech dijo que el abogado no integró el tribunal que dictaminó la sentencia de diciembre de 2021.

“La Constitución ha sido votada por nuestros compatriotas, y sobre la voluntad de nuestro compatriotas no hay voluntad ninguna que se pueda imponer. Esa es nuestra concepción de cómo se debe manejar el Uruguay en materia internacional. No vamos a hacer títeres de ninguna entidad seudojudicial del mundo. Esa debe ser la voluntad de los uruguayos”, expresó Domenech.

Este miércoles, el senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, ya había dejado claro que su fuerza política no participará en el acto de este jueves por tratarse de un evento en el que “el Estado uruguayo se somete al dictamen de un grupo de juristas que vaya a saber con qué sesgo mira las cosas para decidir dentro de nuestro país”, y calificó la instancia de “bochornoso episodio”.