El presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde, recibió el miércoles presencial y virtualmente a los 15 intendentes blancos en la casa central del partido. En rueda de prensa, comentó que uno de los temas de la reunión fue la etapa de organización del congreso partidario, programado para octubre. Pero, principalmente, el encuentro fue para trasladarles a los intendentes las propuestas que tanto el Partido Colorado (PC) como el Partido Independiente (PI) han acercado sobre posibles alianzas para las elecciones departamentales de 2025.

En principio, el objetivo es que los integrantes de la coalición de gobierno comparezcan a los comicios bajo un lema común en los departamentos que estarán en disputa real con el Frente Amplio. “Creemos que la coalición debe seguir funcionando”, expresó Iturralde, pero advirtió que “también tenemos un partido con una impronta local muy especial en todos los lugares”. Definió al PN como una agrupación política con una “organización federal”, en la cual “los intendentes son una pieza clave”. “Para nosotros lo importante es, como ya lo hicimos hace un par de meses, volver a hablar y actualizar la información sobre las reuniones con el PC y el PI”.

Iturralde anunció que “en los próximos 30 días” recorrerá los 19 departamentos del país para escuchar las opiniones de “las departamentales” del PN. Las posibles alianzas electorales con los miembros de la coalición es un tema que “queremos trabajarlo”, subrayó. Hasta ahora, Cabildo Abierto, que ya advirtió que no competirá en las elecciones departamentales bajo el lema de otro partido de la coalición, como sucedió en Montevideo en 2020, no ha participado en las reuniones.

Iturralde aclaró que en cualquier caso el acuerdo electoral no involucraría a todos los departamentos. “Hay lugares donde se hace más imprescindible la votación en conjunto”, señaló, en referencia al departamento de Salto, donde el actual intendente, Andrés Lima (FA), triunfó en las últimas elecciones sólo con el 40,5% de los votos. Juntos, el PN y el PC, obtuvieron 54,5%, pero votaron separados.

En cambio, continuó Iturralde, “hay otros lugares donde no es tan imprescindible”. Por ejemplo, en el departamento de Cerro Largo el actual intendente, José Yurramendi (PN), presente en la reunión del miércoles, ganó las últimas elecciones con 41,6% de los votos; y en segundo lugar terminó el también nacionalista Pablo Duarte, con el 29,8% de los votos. Así, el PN acumuló en el departamento más del 80% de los sufragios.

“En todos los casos lo que queremos mostrar es una señal de que apostamos a un gobierno en coalición, como lo hacemos a nivel nacional. Creemos que eso se puede dar en muchos lugares del interior, pero quienes tienen la última palabra son los intendentes”, expresó Iturralde.

En tal sentido, Fernando Echeverría, intendente de Flores y actual presidente del Congreso de Intendentes, dijo en rueda de prensa que hay “dirigentes del partido que prefieren no votar fuera del lema Partido Nacional”. Aunque señaló que en algunos departamentos la unión electoral “es viable y posible”, sostuvo que “ya hemos estado en cada uno de los departamentos conversando con otros partidos políticos y hay diferencias de acuerdo”.

Iturralde sobre Cosse: “No hay que llevarse puesto a nadie”

El presidente del directorio se permitió opinar sobre la discusión entre el gobierno nacional y la Intendencia de Montevideo en torno al préstamo no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para afrontar la situación del déficit hídrico que atraviesa la zona metropolitana. “No hay que llevarse puesto a nadie”, afirmó Iturralde, y sostuvo que “si el organismo internacional marca que hay que pedirle autorización” al Ministerio de Economía y Finanzas, “no se arregla una cosa y después se va a pedir autorización”.

“Creo que hay que tener un poco más de cuidado”, consideró, dado que si bien se trata de un préstamo no reembolsable, estos “no son infinitos”, y “si nos dan un préstamo no reembolsable para una cosa, [después] no nos lo dan para otra”.

“Yo sacaba la cuenta hace un ratito, miraba y repasaba una información que siendo diputado pedí a Antel y nunca me la dieron: cuánto se había gastado en la administración de la intendenta de Montevideo en publicidad oficial. En los cinco años que ella fue presidenta de Antel se gastaron 90 millones de dólares”, aseguró Iturralde, y pidió “cuidar la plata de la gente”.

Algo más cauto, Echeverría dijo que la situación de déficit hídrico, que por ahora no afecta al interior del país, “es preocupante”. A título personal, manifestó: “Creo que no son momentos para criticar lo que pasó y lo que no se hizo. En todo el sistema político tenemos que actuar responsablemente y pensar para adelante”. Señaló que “lamentablemente el cambio climático está instalado”, lo cual exige “proyectar obras importantes para evitar estas situaciones en el futuro”.