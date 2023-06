El mono tití, al que los vecinos del barrio Mercado Modelo llamaron Chiribín, sigue suelto en Montevideo. Hace una semana, técnicos del Ministerio de Ambiente (MA) realizaron un plan para capturarlo, que consistió en colocar una jaula con alimento para que el animal entre y, cuando eso suceda, caiga la puerta. Pero no hubo buenos resultados: el mono tití entró a la jaula, comió, defecó y se fue.

Desde ese momento, el animal fue visto en diferentes puntos del barrio Unión y ahora se estableció en un árbol en Villa Española, informó ala diaria la encargada del área de Fauna del Ministerio de Ambiente (MA), Carmen Leizagoyen, quien pidió a los vecinos que dejen de darle comida para que entre en la jaula que fue dispuesta en el lugar.

En diálogo con Telenoche, un vecino de la zona sostuvo: “Hace cinco días que está acá. Sale de mañana temprano, me hace un ruido para que le dé comida y después se esconde otra vez y se pierde un rato”. Una vecina agregó que desde el MA les pidieron que intentaran atraparlo, pero no han podido y además no saben si puede “contagiar de algo o si nos puede morder, aunque es muy chiquito e inofensivo”, manifestó, y agregó: “Está más asustado él que nosotros”.

Asimismo, la mujer dijo que la convivencia en el árbol entre el mono y algunas aves no es sencilla: “Como come huevitos de aves o bichitos, se ve que comió uno y los pajaritos lo sacaron corriendo”, relató.

También contó que este lunes “se escapó del árbol y apareció en 8 de Octubre, pero al rato apareció otra vez y vinieron del ministerio a querer atraparlo y dejaron una jaula”, apuntó la mujer. No obstante, dijo que “el monito es muy vivo” y agarra la comida de la jaula, pero desde afuera.