Tras 24 horas de sesión, la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, terminó con una moción de censura por parte del Frente Amplio (FA) y con un mensaje de apoyo a la gestión que por primera vez no fue respaldado por todos los integrantes de la coalición de gobierno.

Cabildo Abierto (CA) propuso una moción en la que criticaba el manejo que hizo Heber del ministerio y remarcaba también puntos contra el FA. Los legisladores de la oposición pidieron desglosar la moción y sólo votaron los párrafos contrarios al ministro. Por su parte, los cabildantes, en vez de retirar el escrito, decidieron acompañar al FA y la moción final aprobada por mayoría terminó siendo una crítica dura a la actual administración.

Ante esta situación el presidente de la cámara baja, Sebastián Andújar, dijo en rueda de prensa que a los cabildantes “quizás les faltó coraje para poder retirarla”, ya que “la moción que presentaron no tiene nada que ver con la que salió”.

“Es una moción totalmente deformada a la que fue presentada, y bueno, cuando uno está en un brete y no tiene el carácter y el coraje para poder salir de él y admite después algo totalmente deformado de lo que propuso, es responsabilidad de la persona que lo admite”, apuntó.

Andújar aclaró que esta situación no se ve “como una ruptura de relación, porque las relaciones no se rompen por caprichos particulares, son mucho más que eso. Hay mucha gente que nos votó, que nos puso en este lugar, que puso a la coalición de gobierno para gobernar, mucha gente que solicitó el cambio y a ellos nos debemos. No nos debemos a los perfilismos particulares políticos dentro del Poder Legislativo”.

El nacionalista enfatizó que la moción de CA fue empujada por “perfilismos políticos”. “Creo que hay que separar aquello que es orgánico de lo que es individual, de los perfilismos individuales, sobre todo aquellos que lo único que han hecho durante todo este tiempo es comunicar malas noticias. No han tenido oportunidad de comunicar las buenas porque ven siempre de una manera bastante oscura las cosas que realiza el gobierno dentro del Parlamento, no me quiero referir dentro del Ejecutivo”, sostuvo.

“No hay que buscar asuntos complejos, porque nosotros estamos acostumbrados a esto. Reitero, algunos optamos por construir los consensos y entendemos que el país espera de nosotros mucho más y tomamos ese camino de devolverle a la gente o brindarle la calidad de vida que se merece. Otros entenderán que la actividad política se maneja de otra forma, es respetable, pero no es nuestra actitud y así lo ha demostrado el Partido Nacional y también el resto de los partidos de la coalición, a no ser algunos perfilismos particulares”, agregó.

Sobre cómo va a seguir el proceso de censura que pidió el FA, el presidente de la cámara recordó que es su potestad definir cuándo será la sesión que trate el tema. Por el momento, no hay fecha y Andújar adelantó que lo discutirá “en distintos ámbitos políticos y de colegas”. A su entender, este pedido de censura es una “herramienta que tienen los legisladores para llevar adelante su actividad” y por lo tanto se acatará.