La interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en la Cámara de Representantes continúa. La instancia inició este miércoles a las 10.30 y lleva más de 20 horas de debate con algunos intermedios de por medio. Después de haber escuchado por ocho horas las respuestas de Heber a las 14 preguntas hechas por el diputado de la oposición Sebastián Valdomir, el Frente Amplio (FA) promovió en la mañana de este jueves una moción de censura contra el ministro. En un plazo no menor a 48 horas, el presidente de la cámara baja Sebastián Andújar deberá convocar al plenario para tratar la censura.

“Como resultado de la interpelación al señor ministro del Interior, se ha constatado falta de capacidad para el cumplimiento de los fines de prevención del delito que la ley mandata, así como falta de idoneidad de los planes de seguridad implementados para reducir los homicidios”, sostiene el documento presentado por el FA.

La bancada de la oposición señala que “se ha verificado el incremento de la violencia y de las muertes de tantas mujeres y hombres que habitan nuestro país, mientras se suman planes sin resultados, lo que amerita que se quite la confianza”. En ese sentido, el FA pidió a Andújar que se considere la censura de Heber, “convocando a sesión de la Cámara de Representantes para aprobar el pasaje a la Asamblea General para su tratamiento”.

La coalición de gobierno también presentó una moción, aunque sin los votos de Cabildo Abierto (CA). El documento consta sólo de dos puntos. En primer lugar, el oficialismo declaró “su total y absoluto respaldo a lo expresado y actuado” por el ministro “siendo plenamente satisfactorias sus respuestas a la totalidad de las interrogantes planteadas en sala”.

El segundo punto señala que la bancada de diputados oficialistas “reafirma el decidido compromiso del gobierno con el combate a la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, que tanto daño y dolor le provocan a la sociedad”.

CA presentó su propia moción, un poco más extensa y con algunas críticas a la gestión de Heber, así como a administraciones anteriores. El texto firmado por los diputados Álvaro Perrone y Martín Sodano expresa su “preocupación por la elevada cifra de delitos violentos, que sigue en tendencia de crecimiento desde hace más de una década, propiciada por políticas equivocadas llevadas adelante por las sucesivas administraciones”.

En ese sentido, apuntan que la gestión del Ministerio del Interior “no viene logrando cumplir los compromisos fundamentales en materia de seguridad que presentó la coalición de gobierno a la ciudadanía en su documento 'Compromiso por el país', en especial a lo referido a la recuperación de las comisarías barriales y a desarrollar una verdadera Policía de cercanía”.

Aunque los diputados cabildantes reconocen el esfuerzo de la Policía Nacional en el combate de ciertos delitos que “han disminuido respecto a la administración anterior”, los niveles aún son “inaceptables”. “Se sigue sin atender en forma eficaz la situación personal de los efectivos policiales, y no se han considerado suficientemente los aspectos morales y el espíritu de cuerpo como elemento de cohesión de una estructura de las características de la institución policial”.

La última palabra de Heber

El último en hablar en la sesión de este jueves es el ministro. Comenzó a hablar entrada la mañana y dijo que a su entender era importante que tanto él como su equipo se dedicaran a responder algunas de las preguntas que quedaron pendientes en el debate.

Heber reconoció “el tono de discusión del miembro interpelante”, en tanto “prestigia al Parlamento tener niveles de discusión con datos, aunque los mismos estén mal interpretados -no creo que voluntariamente-, mal leídos, mal analizados; yo discrepo con lo que ha dicho el señor miembro interpelante, pero es una discrepancia en buen tono, que es lo mejor que podemos tener en las discusiones que queremos elevar en el nivel de confrontación de ideas”.

La aclaración que hizo Heber al cuerpo se refiere a “cuántos de los homicidios tienen directa relación con el narcotráfico”. Destacó que no tiene el dato desglosado, pero aclaró que “cuando hablamos del 79% de los homicidios en el pasado y el 80% en estos primeros cinco meses, esos homicidios están directamente ligados al delito, no es a actividades de narcotráfico, por eso la inconsistencia que señala el miembro interpelante”.

Luego de Heber tomaron la palabra otros integrantes del equipo para responder varias de las preguntas que hicieron los legisladores durante la sesión.

Al final dijo que le parece muy importante poder abordar varios temas más a los que tiene que dar respuesta “políticamente”. “Cuando hablé y dije que el Frente Amplio no nos perdonaba el éxito me referí, y lo reitero, al éxito electoral”, apuntó y destacó que a lo largo del debate se trató de desvirtuar esa frase: “nunca, en ningún caso, hablé de éxito en materia de homicidios, que es el tema de la razón de la convocatoria, nunca. Me afilié, al igual que el presidente, a decir que no estamos conformes con los resultados de los homicidios”.

Por otro lado, aseguró que cree que en otros delitos el gobierno tuvo “relativo éxito”. Para sostenerlo volvió a repasar los datos de rapiñas y hurtos, y a pesar de que los resultados de homicidios no bajaron tanto como las rapiñas y hurtos, comentó que “no son números positivos, no estamos conformes con los resultados sobre los homicidios; sí venimos caminando por buen camino en rapiña, hurtos y abigeatos”.

“Para que no pongan en nuestra exposición palabras que no pronuncié, acá nosotros creemos que hemos tenido un cambio de paradigma: en donde sistemáticamente venían subiendo los homicidios, se estacionaron, no puedo decir que están a la baja”, resumió.

“Jack el Destripador”

La moción cabildante se aprobó parcialmente, con los votos propios y del FA. De seis incisos se aprobaron dos: el que sostiene “que la actual gestión del Ministerio del Interior no viene logrando cumplir los compromisos fundamentales en materia de seguridad que presentó la coalición de gobierno a la ciudadanía en su documento ‘Compromiso por el País’” –la versión original agregaba que “en especial lo referido a la recuperación de las comisarías barriales y a desarrollar una verdadera policía de cercanía, lo cual el FA pidió desglosar–, y “que resulta necesaria la implementación de sustanciales cambios en el sistema carcelario, en pos del paradigma de la rehabilitación de las personas privadas de libertad”.

“La moción que termina siendo aprobada es Jack el Destripador”, sostuvo luego de la votación el diputado cabildante Martín Sodano, quien calificó de “vergüenza” lo que el FA decidió aprobar, en comparación con “el espíritu de lo que se presenta”. “La moción que nosotros presentamos como Cabildo Abierto, de principio a final, lo que hace es rectificar la reconducción que nosotros pretendíamos”, señaló el legislador, y aseguró que su fuerza política queda “con la conciencia tranquila de que votamos una moción completa, con forma, que tiene contenido, y no popurrís de carnaval”.

En la misma línea, su correligionario Álvaro Perrone afirmó que “en esta moción de Cabildo Abierto lo que se pretende es lograr un cambio de rumbo en algunas políticas de seguridad en el país”, particularmente en “la situación de los homicidios”. Luego, lamentó que sus socios del gobierno “no hayan votado los incisos donde se critica la gestión del FA en materia de seguridad; no entendemos por qué no votaron eso”.

Por su parte, el colorado Conrado Rodríguez fundamentó el voto negativo del Partido Colorado en que Heber “demostró con números oficiales el abatimiento, sobre todo, de los delitos; comparándolo con anteriores administraciones la evidencia fue muy fuerte en todas las estadísticas que se mostraron”. Por tanto, dijo no estar “de acuerdo con la moción presentada ni el tenor de lo que dice”, y lanzó una crítica a su socio de la coalición al decir que “de la manera en que se ha presentado” la moción “ha habilitado al FA a quitar todo tipo de condena sobre lo que han sido las políticas de seguridad en el último gobierno”.

“Lo cierto es que hoy el oficialismo no logró la mayoría en la Cámara de Diputados para respaldar las explicaciones del ministro del Interior”, concluyó, a su vez, el miembro interpelante, Sebastián Valdomir. “En el cuarto año del período del gobierno a nosotros nos parece que es una señal importante”, reflexionó el diputado frenteamplista.