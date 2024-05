Una delegación del directorio social en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) compareció ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, en donde dio su visto bueno al proyecto de ley que presentaron legisladores del Partido Nacional (PN) para cambiar su gobernanza, tras distintos desencuentros que se dieron con su presidente, el frenteamplista Daniel Garín.

Grisel Moizo, vocera de los directores sociales de la UAM, relató ante los representantes las principales diferencias con Garín. Según consta en la versión taquigráfica, a la que tuvo acceso la diaria, indicó que hay un “mal relacionamiento” con el presidente de la UAM y añadió que desde 2022 la situación financiera de la unidad es “preocupante”.

“Seguimos trabajando, esperando cambios que hicieran posible una mejora tanto en los aspectos de la gobernanza como en el relacionamiento que teníamos en la cogobernanza. Lamentablemente, con el paso del tiempo, ambos problemas se fueron agudizando”, relató Moizo. Según dijo, esto generó “un sinfín de situaciones poco agradables”, como “cuestionar la representatividad de las gremiales, la expulsión de un director suplente por productores del Directorio, discusiones a los gritos, renuncias, acusaciones, entre otras situaciones desagradables que nos toca vivir”.

Los directores sociales sienten la necesidad de contar con la presencia de un gerente general, cargo que fue ocupado hasta el 30 de noviembre del año pasado. De acuerdo a Moizo, Garín ha “minado el camino de obstáculos”, en principio, “para dilatar la elección de la empresa para hacer el proceso de selección” de gerente general, luego para dilatar los requerimientos del candidato y así sucesivamente.

El proyecto propuesto indica que la Mesa Ejecutiva de la UAM podrá sesionar con un mínimo de tres miembros y adoptará sus resoluciones por mayoría de presentes, por lo tanto no es imprescindible la presencia del presidente para que la mesa pueda sesionar. Actualmente, el directorio de la UAM puede sesionar con un mínimo de seis personas y si bien las resoluciones se adoptan por mayoría de los presentes, el presidente tiene doble voto en caso de empate.

Jorge Saravia, senador por el PN, expresó que más allá de que se cambie la gobernanza, “no va a tener solución, porque si la persona tiene determinadas características y la administración de una empresa, que es un colegiado, tiene un conflicto directo y de determinada manera es muy difícil de poder salir adelante en un tema de gobernanza”.

“Creo que ahí hay un conflicto que me parece que no tiene solución; tendremos que buscarle una solución a este tema, pero quiero decir con sinceridad que claramente veo que hay un conflicto más que de intereses, con una persona que no tiene una forma de actuar para gestionar una administración como corresponde cuando es un colegiado”, añadió.

Por su parte, el senador frenteamplista Eduardo Brenta dijo que modificar la estructura de funcionamiento de la UAM “es un proceso bastante complejo”. Moizo agregó que no se trata sólo de un tema de relacionamiento, sino que “no nos deja ejercer a los directores sociales lo que establece la ley, y después somos responsables de todo lo que sucede en el parque”.